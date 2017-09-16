Панюков: «Футболисты „Зенита-2“ вышли на поле с распухшими головами»

Форвард «Зенита-2» Андрей Панюков подвел итоги матча своей команды против «Луч-Энергии»:

«Нам было очень тяжело, но этот исход к 1:1 — было лучшее, что могло произойти на сегодняшний день. Поэтому я бы назвал результат чудесным, хоть и ничья. Насколько тяжело было акклиматизироваться за эти сутки к смене часового пояса? Безусловно, это сильно сказалось, потому что все вышли с распухшей головой. Разница во времени очень большая, играть было тяжело, довольны счёту 1:1.

Команде в последние 20 минут удалось прибавить за счёт характера, мы проигрывали, надо было догонять. Терять нам было, в принципе, нечего, надо было идти вперёд. Повезло, Илюша Зуев, наш спаситель, хорошо забил, поэтому так и получилось».

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