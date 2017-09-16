Власов: «У „Зенита“ очень сильная команда, против таких играть всегда интересно»

Полузащитник петербуржского «Динамо» Олег Власов, выступавший ранее в составе «Зенита», делится ожиданиями от грядущего дерби, которое состоится 21 сентября в рамках Кубка России на стадионе «Крестовский»:

«Это будет хороший матч. Очень хочется сыграть в нем, причем удачно. Глобальной принципиальности здесь нет. Но у „Зенита“ очень сильная команда, против таких играть всегда интересно. Это и есть мотивация.

Много зрителей? Будет непривычно, но одновременно и здорово. Сыграть с сильной командой на шикарном стадионе — все в „Динамо“ этого ждут. К тому же обещают много болельщиков на трибунах, для наших ребят это очень интересно. А насколько тяжело придется, будет видно уже во время игры. Уверен, когда наши футболисты выйдут на поле, ничего страшного ни с кем не произойдет.

Конечно, постараюсь в этом матче отличиться. Если это получится, будет очень здорово. В сезоне хочу забить хотя бы десять мячей. А командная задача: идти с „Динамо“ вверх по турнирной.

Приятно, что мы стартовали столь удачно. Хочется эту планку держать, надеемся и дальше набирать очки. В ФНЛ это далеко не просто — все соперники оказывают серьезное сопротивление. Если получится побеждать, шансы на выход в РФПЛ будут хорошие».

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