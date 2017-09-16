Усман Дембеле травмировался и рискует пропустить порядка трёх недель

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, который из-за повреждения не сумел доиграть матч 4-го тура Ла Лиги против «Хетафе» до конца и был вынужден попросить замену, загремел в лазарет.
Похоже на то, что у француза мышечное повреждение задней поверхности бедра. Завтра игрок пройдет углубленное медобследование.
Ориентировочно Дембеле будет вне игры три недели.
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и матчей серьезных не будет до середины октября
и матчей серьезных не будет до середины октября