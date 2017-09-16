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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
17:00 Матч завершен Ливерпуль 1:1 Бернли
17:00 Матч завершен Уотфорд 0:6 Манчестер Сити
19:30 Матч завершен Тоттенхэм 0:0 Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 Матч завершен Халл Сити 1:1 Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 Матч завершен Бавария 4:0 Майнц
16:30 Матч завершен Вердер 1:2 Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 Матч завершен Кротоне 0:2 Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 Матч завершен ЦСКА 2:0 Ростов
19:00 Матч завершен Анжи 1:5 Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 Матч завершен Луч-Энергия 1:1 Зенит-2
14:00 Матч завершен Томь 1:2 Спартак-2
18:00 Матч завершен Крылья Советов 3:0 Балтика
18:00 Матч завершен Кубань 2:2 Факел
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
18:00 Матч завершен Монако 3:0 Страсбур
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Гол Паулиньо помог «Барселоне» обыграть «Хетафе»

сегодня, 19:07
ХетафеХетафе1 : 2БарселонаБарселонаМатч завершен

В поединке 4-го тура Ла Лиги «Барселона» одолела «Хетафе».

Хетафе, стадион «Колисео Алфонсо Перес» 

«Хетафе» – «Барселона» – 1:2 (1:0)
Голы: Сибасаки 39 - Денис Суарес 62, Паулиньо 84.

«Хетафе»: Гуаита, Даконам, Антунеш, Дамиан Суарес, Кала, Файр, Бергара, Арамбарри (Портильо 86), Сибасаки (Альваро 54), Дьедиу (Мора 71), Молина.
Главный тренер: Хосе Бордалас.

«Барселона»: Тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Ракитич (Паулиньо 77), Роберто, Иньеста (Денис Суарес 46), Бускетс, Дембеле (Деулофеу 29), Месси, Л. Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Пике 10, Кала 32, Деулофеу 53, Альба 66, Л. Суарес 73, Дамиан Суарес 88.

Судья: Давид Фернандес Борбалан.

В минувшем туре «Барселона» разгромила «Эспаньол».

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Все комментарии
eleven LC ответил eleven LC
сегодня в 21:16
конечно я не много так сказать утрирую,но я думаю мы все знаем как Зидан умеет проводить ротацию и по этому я пока на счет таблицы спокоен! вся борьба еще впереди и отрыв даже в 7 очков после 4 туров не о многом говорит!
Пластун ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:15
ALBA BARCELONA 21:
Они еще форму не набрали а ты говоришь о 8 турах. Скамейка тоже есть,Гомеш,Туран,Вератти,Агуэро,Годин набирают тоже форму,главнре они не покинули Барсу.
А скоро из лазарета подтянутся ДеБрюйне и Рамос с Гризманом. Вот тогда и начнём всех рвать!)
КенсинРивз
сегодня в 21:11
Что написать Барса единоличный лидер чемпионата..
КенсинРивз ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:10
ALBA BARCELONA 21:
Добряк мой друг,я ему верю,он мне все рассказал. Добряка уважаю очень.
Конечно уважай..Ведь Добряк(Нгу), тебе ближе чем альбабарселона...)))) Апсни все знает..
ALBA BARCELONA 21 ответил eleven LC
сегодня в 21:10
eleven LC:
ну что сказать,барса добывает победы одним и тем же составом и без ротации ее на долго не хватит! у Реала 2 полноценных состава,так что лидерство барсы я думаю туров на 7-8! ну а пока с не легкой победой всех болельщиков барсы!
Они еще форму не набрали а ты говоришь о 8 турах.
Скамейка тоже есть,Гомеш,Туран,Вератти,Агуэро,Годин набирают тоже форму,главнре они не покинули Барсу.
eleven LC
сегодня в 21:06
ну что сказать,барса добывает победы одним и тем же составом и без ротации ее на долго не хватит! у Реала 2 полноценных состава,так что лидерство барсы я думаю туров на 7-8! ну а пока с не легкой победой всех болельщиков барсы!
Глор ПСЖ ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:51
ALBA BARCELONA 21:
Добряк мой друг,я ему верю,он мне все рассказал. Добряка уважаю очень.
ДобряК только сегодня получил полную информацию, теперь его знания ещё больше тех неограниченных запасов, которые были. Теперь он знает всё досконально, причём изнутри - сам же он был непосредственным участников всех событий.
ДобряК - вот лидер, который нужен фанатам Барселоны. Сразу наступит мир во всём мире.
Алла Пятышкина ответил barcelona and cruyff
сегодня в 20:49
barcelona and cruyff:
Выгрызли бы ,если бы Суарес забил. Тут скорее мышцами выкачали )))))) С победой!
Ахаха, Суаресу как никому другому понятие "выгрызать" ближе.
ALBA BARCELONA 21 ответил Глор ПСЖ
сегодня в 20:45
Глор ПСЖ:
С того света не возвращаются) Ты вот к ДобряКу же прислушиваешься, правда? Вот если правду хочешь знать о том, что здесь было и что делал Таров вместе с парой человек, спроси ДобряКа - он тебе всё расскажет. ДобряК сейчас знает то, что даже киэнджин не знает, поверь мне - если правда интересно попроси его тебе рассказать.
Добряк мой друг,я ему верю,он мне все рассказал.
Добряка уважаю очень.
DVoxNN
сегодня в 20:43
Забил в стиле Кусареса
Глор ПСЖ ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:38
ALBA BARCELONA 21:
Предпологать не будем,может срок жизни подошел к концу или что еще не знаем,может появится сегодня
С того света не возвращаются) Ты вот к ДобряКу же прислушиваешься, правда? Вот если правду хочешь знать о том, что здесь было и что делал Таров вместе с парой человек, спроси ДобряКа - он тебе всё расскажет. ДобряК сейчас знает то, что даже киэнджин не знает, поверь мне - если правда интересно попроси его тебе рассказать.
ALBA BARCELONA 21 ответил Глор ПСЖ
сегодня в 20:36
Глор ПСЖ:
Таров вместе со своей армией ботов пропал просто, ты разве не заметил?
Предпологать не будем,может срок жизни подошел к концу или что еще не знаем,может появится сегодня
КенсинРивз
сегодня в 20:34
    Глор ПСЖ ответил ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 20:32
    ALBA BARCELONA 21:
    Видно глоров у Барсы мало стало,на много меньше постов,чем было раньше,потому что проблемы были у команды и петушок ушел.
    Таров вместе со своей армией ботов пропал просто, ты разве не заметил?
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 20:31
    Видно глоров у Барсы мало стало,на много меньше постов,чем было раньше,потому что проблемы были у команды и петушок ушел.
    Глор ПСЖ ответил вoлгoдoн
    сегодня в 20:29
    вoлгoдoн:
    Сына-то клавиатуре научил,воин?
      ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 20:29
      Барса днем под солнцем заторможна,ночью они играют хорошо.
      вoлгoдoн ответил Глор ПСЖ
      сегодня в 20:26
      Глор ПСЖ:
      Там больше видимость от секты. Барс-ф на них сильно давил психологически, а они сами все слабые морально, вот и позволили ему втянуть себя в то, что мы видим. но уже на поправку дело идёт, да и на каждого Барс-ф найдётся свой Жменя, Князь и какой-нить тролль)
        Глор ПСЖ ответил Dyadya13
        сегодня в 20:22
        Dyadya13:
        У них самая мощная секта, которую я видел.)))
          Dyadya13 ответил Глор ПСЖ
          сегодня в 20:18
          Глор ПСЖ:
          Попробуем воспитать, я думаю безнадёжных не бывает)
            Летучий-Голландец.
            сегодня в 20:16
            С Эйбаром нужно проводить ротацию)
            Сегодня игроки были явно не форме..
            И Пау, и Денис должны играть с первых минут.
            Суарес тоже должен отдохнуть.
            Нельзя весь сезон играть с одним составом
            Maikl322
            сегодня в 20:13
            молодец!
            Ищущий и Понимающий
            сегодня в 20:12
            Я так понел выиграет Барса или ничью сгоняют или вовсе проиграют "желчи" будет довольно много всегда! Пусть Барса будет всегда такой же "слабой" и выигрывает матчи! Удачи Барсе! Она как никогда нужна в этот трудный сезон!
            Mamaev
            сегодня в 20:10
            Суарес конечно удивил. Быстрая контратака, получает мяч впереди никого-пробрасывай на ход и завершай. Но он решил зачем то остановиться и запороть атаку
            Пластун ответил da da da
            сегодня в 20:09
            da da da:
            очень грязный футболист.)
            Даже не моется? Тогда наверное это чудо в реале поле портит(((((
            Пластун ответил Lionel Messi-10
            сегодня в 20:08
            Lionel Messi-10:
            С победой лучший клуб мира! Сложная игра похоже была, матч к сожалению не смог посмотреть
            Вообще никакая.
            da da da ответил Пластун
            сегодня в 20:07
            Пластун:
            А кто такой каземиро и где он играет? Нормальный ногомячист?
            очень грязный футболист.)
            Lionel Messi-10
            сегодня в 20:07
            С победой лучший клуб мира!
            Сложная игра похоже была, матч к сожалению не смог посмотреть
            abramjan ответил Пластун
            сегодня в 20:05
            Пластун:
            Чего ждёшь? Перон отходит!!!)
            оно как?!!!...круто!!!
            нечитайло
            сегодня в 20:05
            выстрадали
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