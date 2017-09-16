Гол Паулиньо помог «Барселоне» обыграть «Хетафе»

В поединке 4-го тура Ла Лиги «Барселона» одолела «Хетафе».
Хетафе, стадион «Колисео Алфонсо Перес»
«Хетафе» – «Барселона» – 1:2 (1:0)
Голы: Сибасаки 39 - Денис Суарес 62, Паулиньо 84.
«Хетафе»: Гуаита, Даконам, Антунеш, Дамиан Суарес, Кала, Файр, Бергара, Арамбарри (Портильо 86), Сибасаки (Альваро 54), Дьедиу (Мора 71), Молина.
Главный тренер: Хосе Бордалас.
«Барселона»: Тер Штеген, Умтити, Пике, Альба, Ракитич (Паулиньо 77), Роберто, Иньеста (Денис Суарес 46), Бускетс, Дембеле (Деулофеу 29), Месси, Л. Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
Предупреждения: Пике 10, Кала 32, Деулофеу 53, Альба 66, Л. Суарес 73, Дамиан Суарес 88.
Судья: Давид Фернандес Борбалан.
В минувшем туре «Барселона» разгромила «Эспаньол».
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С победой !!!
С победой !!!
В общем, не всегда все будет складываться, как оно угодно "Барселоне" и будут вот такие матчи, но пока что - три очка.
Всех болел с победой! С 12 очками в 4-ех матчах!
В общем, не всегда все будет складываться, как оно угодно "Барселоне" и будут вот такие матчи, но пока что - три очка.
Всех болел с победой! С 12 очками в 4-ех матчах!