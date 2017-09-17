Поддубский: «Приглашать футболистов на Дальний восток сложно»

В преддверии матча «СКА-Хабаровска» и «Ахмата» главный тренер хозяев Алексей Поддубский посетовал на то, что не каждый футболист согласится присоединиться к дальневосточной команде:

«Барбаро заявили по окончании срока заявки. Он техничный игрок, у него хорошая левая нога. Пока это все, что могу сказать. Конечно, сложно приглашать футболистов на Дальний восток. Все-таки далеко находимся от центральной части России.

„Ахмат“? Это дисциплинированная и хорошая команда».

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