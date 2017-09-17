Семак: «„Зенит“? „Уфа“ готова играть со всеми»

Наставник «Уфы» Сергей Семак чувствует уверенность в преддверии поединка с «Зенитом»:

«Простых выездов у нас не бывает, и это нормально. Думаю, мы готовы к этому матчу. Главное для нас — показать то, на что способны на данный момент. Это самое важное для меня как для тренера.

Серия без побед? Не знаю, можно ли это назвать серией. Не придаем этому никакого внимания. Нам нужно набирать очки с соперниками, которые нам по силам, а также давать бой любой другой команде. Мы готовы играть абсолютно со всеми».

Встречу обслужит арбитр Роман Галимов.

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