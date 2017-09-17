Семак: «„Зенит“? „Уфа“ готова играть со всеми»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
15:30 сегодня Челси -:- Арсенал
18:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Эвертон
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 сегодня Байер -:- Фрайбург
19:00 сегодня Боруссия Д -:- Кельн
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
21:45 сегодня Реал Сосьедад -:- Реал
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
13:30 сегодня Сассуоло -:- Ювентус
16:00 сегодня Милан -:- Удинезе
16:00 сегодня Наполи -:- Беневенто
21:45 сегодня Дженоа -:- Лацио
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 5 тур
17:45 сегодня ПСВ -:- Фейеноорд
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
11:00 сегодня СКА-Хабаровск -:- Ахмат
13:00 сегодня Тосно -:- Спартак М
16:30 сегодня Рубин -:- Урал
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
16:00 сегодня Амьен -:- Марсель
22:00 сегодня ПСЖ -:- Лион
  • Главные новости
  • Все новости
23:38
«Атлетико» обыграл «Малагу» в дебютном матче на своём новом стадионе21
21:21
«Тоттенхэм» и «Суонси» счёт не открыли127
20:50
«Краснодар» деклассировал «Анжи»125
20:09
«Динамо» несёт потери: Панченко в 2017 году не сыграет, Рыков пропустит 3-4 недели50
19:07
Гол Паулиньо помог «Барселоне» обыграть «Хетафе»158
10:22
Флоренци: «Травма? Я просто отдыхал 11 месяцев»0
10:10
«СКА-Хабаровск» и «Ахмат» объявили стартовые составы3
10:02
Гризманн: «„Ванда Метрополитано“ — лучший стадион, где мне приходилось играть»3
09:53
Моуриньо: «В Англии взять титул сложнее, чем где-либо еще»5
09:33
Фабрегас: «Не назвал бы „Арсенал“ своей бывшей девушкой»2
09:20
«Селтик» в Шотландии не проигрывает уже 55 матчей кряду9
09:00
Куман: «Лукаку в „Эвертоне“ заменить почти невозможно»4
08:29
Гамула: «Пешком бы пошел в Казань, если бы позвал Бердыев»6
08:18
В США побит рекорд посещаемости MLS21
01:02
Конте о прошлогоднем поражении от «Арсенала»: «После той игры я понял свою команду»7
00:54
Канчельскис: «Пусть Слуцкий едет в Афганистан, может, там для него - футбольная страна»69
00:46
«Тоттенхэм» продлит контракт с Алли2
00:32
Головин: «Мне показалось, что в эпизоде с ударом Фернандеса гола не было»37
00:23
Гвардиола: «Агуэро - легенда „Манчестер Сити“»9
00:06
Вернер: «Конечно же, я хочу однажды поиграть в большом клубе»4
23:55
Роналду посетил матч лиссабонского «Спортинга»9
23:40
«Рома» разгромила «Верону», Джеко оформил дубль130
23:22
Паулиньо: «Лучше всего у меня получаются подключения из глубины»10
23:14
Почеттино: «Доволен выступлением „Тоттенхэма“, но итог матча разочаровал»10
23:03
Харри Реднапп отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингема»14

Семак: «„Зенит“? „Уфа“ готова играть со всеми»

сегодня, 09:42
ЗенитЗенит-:-УфаУфаЗавтра в 20:00 Не начался

Наставник «Уфы» Сергей Семак чувствует уверенность в преддверии поединка с «Зенитом»:

«Простых выездов у нас не бывает, и это нормально. Думаю, мы готовы к этому матчу. Главное для нас — показать то, на что способны на данный момент. Это самое важное для меня как для тренера.

Серия без побед? Не знаю, можно ли это назвать серией. Не придаем этому никакого внимания. Нам нужно набирать очки с соперниками, которые нам по силам, а также давать бой любой другой команде. Мы готовы играть абсолютно со всеми».

Встречу обслужит арбитр Роман Галимов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
nikolah ответил Аргeнтинeц
сегодня в 10:29
Аргeнтинeц:
А кто тебе сказал, что Уфа булет противостоять? Главная задача Семака в чемпионате, как тренера Уфы - плюс 6 очков для Зенита
    Kerri
    сегодня в 10:28
    Уфе удачи!
    Адвокат 76
    сегодня в 10:04
    Уфа может дать бой любому сопернику, удачи Уфе!
    sir-5 ответил Gunslinger
    сегодня в 10:01
    Gunslinger:
    Если в матче с "Вардаром" мы увидели НАСТОЯЩИЙ "Зенит", то противостоять Питеру будет практически невозможно!! Вперёд, "Зенит"!!!
    Там мы увидели настоящий "Вардар" и больше ничего.
    sir-5
    сегодня в 10:00
    Проиграете,к сожалению.
    Аргeнтинeц ответил Gunslinger
    сегодня в 09:58
    Gunslinger:
    Если в матче с "Вардаром" мы увидели НАСТОЯЩИЙ "Зенит", то противостоять Питеру будет практически невозможно!! Вперёд, "Зенит"!!!
    А кто тебе сказал, что Уфа булет противостоять? Главная задача Семака в чемпионате, как тренера Уфы - плюс 6 очков для Зенита
    Gunslinger
    сегодня в 09:51
    Если в матче с "Вардаром" мы увидели НАСТОЯЩИЙ "Зенит", то противостоять Питеру будет практически невозможно!!
    Вперёд, "Зенит"!!!
    Levadia
    сегодня в 09:47
    При всём уважении к Сергею Богдановичу,Зенит возьмёт свои три очка.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
    Rambler's Top100