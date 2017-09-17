Тульский «Арсенал» выразил поддержку Кириллу Панченко

Коллектив тульского «Арсенала» не остался в стороне и выразил поддержку нападающему московского «Динамо» Кириллу Панченко, который получил травму крестообразной связки в матче против «канониров»:
«Руководство ФК „Арсенал“, тренерский штаб и футболисты желают скорейшего восстановления игроку сборной России и ФК „Динамо“ Кириллу Панченко!»
Как вчера выяснилось, футболист не сможет принять участие в матчах этого года.
Руководство @pfc_arsenal тренерский штаб и футболисты желают скорейшего восстановления игроку @TeamRussia и @FCDM_official Кириллу Панченко! pic.twitter.com/MPlwlS0Cij— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 17 сентября 2017 г.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте