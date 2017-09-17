Тульский «Арсенал» выразил поддержку Кириллу Панченко

Коллектив тульского «Арсенала» не остался в стороне и выразил поддержку нападающему московского «Динамо» Кириллу Панченко, который получил травму крестообразной связки в матче против «канониров»:

«Руководство ФК „Арсенал“, тренерский штаб и футболисты желают скорейшего восстановления игроку сборной России и ФК „Динамо“ Кириллу Панченко!»

Как вчера выяснилось, футболист не сможет принять участие в матчах этого года.

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