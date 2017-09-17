Гамула: «Пешком бы пошел в Казань, если бы позвал Бердыев»

Отечественный специалист Игорь Гамула, работавший с молодежным составом «Ростова», признался, что был бы рад возможности поработать с Курбаном Бердыевым в «Рубине»:

«Готов ли к переезду в другой город? Еще как готов. Чемодан всегда собран. Сел да поехал.

К Бердыеву в Казань? Я счастлив, что побыл рядом с этим тренером. Такие шансы не у всех бывают. В „Рубин“ не звал – у него своя команда. При чем здесь я? Он своим людям не изменяет, за помощников всегда горой. Позвал бы меня – я бы даже секунды не думал, пешком бы пошел в Казань. Мы знакомы с 80-го года! Какой Бердыев был футболист, о-ох!»

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