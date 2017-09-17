Каррера: «Что произошло? Спросите у игроков „Спартака“»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера предлагает спросить у его игроков, почему «красно-белые» упустили победу в матче с «Тосно», играя с численным преимуществом:

«Вы должны спросить у игроков, что и по какой причине произошло. Дело не в физических кондициях, не это причина пропущенных голов. Причины надо спросить у игроков, у меня нет объяснений. Дело в поведении и в подходе игроков. Завтра я поговорю с командой. Постараюсь понять, какие мотивации будут в дальнейшем».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте