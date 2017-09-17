Каррера: «Что произошло? Спросите у игроков „Спартака“»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
15:30 Идет второй тайм, 70’ Челси 0:0 Арсенал
18:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Эвертон
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 28’ Байер 1:0 Фрайбург
19:00 сегодня Боруссия Д -:- Кельн
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
21:45 сегодня Реал Сосьедад -:- Реал
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
13:30 Матч завершен Сассуоло 1:3 Ювентус
16:00 Закончился первый тайм Милан 2:1 Удинезе
16:00 Закончился первый тайм Наполи 4:0 Беневенто
21:45 сегодня Дженоа -:- Лацио
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 5 тур
17:45 сегодня ПСВ -:- Фейеноорд
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
11:00 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
13:00 Матч завершен Тосно 2:2 Спартак М
16:30 Идет первый тайм, 27’ Рубин 0:0 Урал
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
16:00 Закончился первый тайм Амьен 0:0 Марсель
22:00 сегодня ПСЖ -:- Лион
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15:23
Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло»20
14:51
«Тосно» в меньшинстве отыграл два мяча у «Спартака»599
14:08
Дибала — первый игрок в истории «Ювентуса», забивший в каждом из первых 4-х матчей Серии А18
12:57
Матч «СКА-Хабаровска» и «Ахмата» закончился боевой ничьей41
11:00
ПСЖ в январе продаст ряд футболистов, чтобы соответствовать условиям ФФП35
16:58
Нигматуллин: «Похоже, багажа Аленичева „Спартаку“ как раз и не хватает»0
16:49
Мостовой: «„Спартаку“ сейчас аукается чемпионский сезон»2
16:42
Карвахаль продлил контракт с «Реалом» до 2022 года4
16:36
Промес: «Каррера был зол после игры. Мы все разочарованы»4
16:30
Wi-Fi на стадионе «Казань Арена» обойдется в 26 миллионов рублей10
16:20
Рейнгольд: «Игроки „Спартака“ доведут Карреру до дурдома»21
16:15
Хусаинов: «Сельдяков должен был ставить пенальти в ворота „Спартака“»11
16:11
Усман Дембеле угодил в лазарет «Барселоны» на 3,5 - 4 месяца25
16:05
У Тигиева — подозрение на травму связок колена6
15:58
Ребров: «Ничто не предвещало беды»24
15:55
«Рубин» и «Урал» определились с составами2
15:05
Парфенов: «Горжусь игроками „Тосно“. Мы проявили характер»28
14:56
«Челси» - «Арсенал»: Азар и Санчес остались в запасе17
14:34
Маротта: «Финал Лиги чемпионов — задача-максимум для „Ювентуса“»8
14:15
Ребров: «Издалека казалось, что удаление было по делу»22
13:56
Венгер: «Санчес — особенный. Мы все его любим»4
13:44
Поддубский: «Ничья по такой игре – это плюс»2
13:29
Кононов: «„Ахмат“ играет отрезками, целостной игры до конца нет»8
13:22
Озил пропустит матч с «Челси» из-за травмы7
13:08
Ван Нистелрой: «Моуриньо поможет Лукаку справиться с трудностями. Он сам через них прошел»6

Каррера: «Что произошло? Спросите у игроков „Спартака“»

сегодня, 15:34
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера предлагает спросить у его игроков, почему «красно-белые» упустили победу в матче с «Тосно», играя с численным преимуществом:

«Вы должны спросить у игроков, что и по какой причине произошло. Дело не в физических кондициях, не это причина пропущенных голов. Причины надо спросить у игроков, у меня нет объяснений. Дело в поведении и в подходе игроков. Завтра я поговорю с командой. Постараюсь понять, какие мотивации будут в дальнейшем».

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Все комментарии
artsinalex ответил Palex
сегодня в 16:58
Palex:
Не надо от злобы,коверкать имя и фамилию тренера.Спаллетти дважды подряд выиграл чемпионат России и выиграл бы еще,если бы не Денисов и компания. Плюс ко всему, он уже тренировал Рому и выигрывал кубок Италии. А после Зенита,провел прекрасный сезон в Роме и сейчас успешно работает с Интером. А чем может похвастаться Каррера?
А Каррера должен хвастаться? Если он только 2 сезон руководит, что ж теперь!! Зато уже с 2 трофеями!!! А Лысяно уже деградировал в России, поэтому правильно сделал, что свалил. И Манчини будет деградировать. Всему свое время.
Nikola45 ответил Alexashka
сегодня в 16:58
Alexashka:
Верните Валеру. Без стёба говорю. Только вряд ли он пойдёт.
У Валеры к стати такого почти не было! )) Нет там были пенки но не 8-12 место стабильно ))
Levadia
сегодня в 16:57
Я не я и команда не моя!)))
Alexashka ответил Валерий Чуплаков
сегодня в 16:57
Валерий Чуплаков:
Зря начали показывать английскую премьер-лигу,на наш чемпионат стало больно смотреть.
Это ты ке чему? Как раз таки Тосно нормально отыграло. Можно даже по стилю с АПЛ сравнить.
Nikola45 ответил Валерий Чуплаков
сегодня в 16:56
Валерий Чуплаков:
Зря начали показывать английскую премьер-лигу,на наш чемпионат стало больно смотреть.
Да вы что! Мы сегодня такую трагикомедию смотрели )))
Palex ответил Валерий Чуплаков
сегодня в 16:56
Валерий Чуплаков:
Я не пойму,ну ладно болельщики,на нас давно наплевать,как они родным в глаза смотрят?
А родным по х....,им главное, что бы зарплату им во время приносили.
koldynnoga ответил Sergor
сегодня в 16:56
Sergor:
А может Спартак решил пройти очищение пердивом?
нам это не помогло!
Alexashka
сегодня в 16:55
Верните Валеру. Без стёба говорю.
Только вряд ли он пойдёт.
Nikola45 ответил artsinalex
сегодня в 16:55
artsinalex:
Интересный ты такой!!! А где по-твоему набирается опыта человек, руководивший корпорацией? На заочных курсах? Тут как в анекдоте: - Милая сколько у тебя было мужиков до меня? - Пять!! - Многовато!!! - Тебе не нравится как я готовлю? - Нравится!! - Тебе не нравится как я одеваюсь? - Нравится!! - Может тебе не нравится как я в постели? - Нравится!! - А ты думаешь я всему этому научилась на курсах кройки и шитья?
Да я не против! )) Это дело Спартака! Пускай на Спартаке учится! Выучится мы его купим )))
Валерий Чуплаков
сегодня в 16:54
Зря начали показывать английскую премьер-лигу,на наш чемпионат стало больно смотреть.
koldynnoga
сегодня в 16:54
похоже у Калитвинцева и Карреры одна дорожка.время пришло уходить!
SpM_ ответил artsinalex
сегодня в 16:54
artsinalex:
Да правильно он всё сказал. Ведь уже вторую игру подряд откровенно лажают эти футболеры!!! На Марибор ваще забили!! А с Тосно отдали игру, как последние защеканцы. У меня к таким игрокам нет уважения. Тот же Промахс в очередной раз провалил игру. В этой команде кто только не был тренером, и у всех одно и тоже со временем. Даже при Якине умудрились в большинстве пропустить 4 мяча от Терека.
Ладно.
Посмотрим, сможет ли Карера выправить эту ситуацию.
Спад затянулся. Надеюсь к Ливерпулю соберутся и сыграют достойно.
Palex ответил artsinalex
сегодня в 16:54
artsinalex:
Твоему Манчини во многом повезло. В итоге он мог и вылететь от Егуды, и не факт, что доработал бы до матча со Спартаком. Удача многое решает в судьбе тренера. И глупо называть, человека, выигравшего чемпионат, не тренером. По твоей логике и Лысяно Спагетти не тренер.
Не надо от злобы,коверкать имя и фамилию тренера.Спаллетти дважды подряд выиграл чемпионат России и выиграл бы еще,если бы не Денисов и компания. Плюс ко всему, он уже тренировал Рому и выигрывал кубок Италии. А после Зенита,провел прекрасный сезон в Роме и сейчас успешно работает с Интером. А чем может похвастаться Каррера?
КАМЮ ответил Супервайзер
сегодня в 16:54
Супервайзер:
Массимо абсолютно прав. Причин играть в ничью с такой командой, как Тосно, тем более играющей в меньшинстве, не было никаких. Чистое раздолбайство и пофигизм.
А чем тебе Тосно не понравилось?
Такой же, но, твёрдый середняк.

Здравствуйте Николай!
С унесённым очком, вашу команду!
Nikola45 ответил Сергей Саныч
сегодня в 16:53
Сергей Саныч:
Массимо,с тебя спрос. Вчера рубились,а сегодня разучились? Европейский менталитет у нас не канает. Не можешь заставить оболтусов,езжай домой. Или выгоняй нерадивых,строй боевую команду. А на это смотреть мочушки уже нет.
Соглашусь с вами Саныч
artsinalex ответил Nikola45
сегодня в 16:53
Nikola45:
Есть статья! Кто руководил командой! Я не верю, что человек не возглавлявший огромную корпорацию прийдя из ООО сможет руководить!
Интересный ты такой!!! А где по-твоему набирается опыта человек, руководивший корпорацией? На заочных курсах?
Тут как в анекдоте:
- Милая сколько у тебя было мужиков до меня?
- Пять!!
- Многовато!!!
- Тебе не нравится как я готовлю?
- Нравится!!
- Тебе не нравится как я одеваюсь?
- Нравится!!
- Может тебе не нравится как я в постели?
- Нравится!!
- А ты думаешь я всему этому научилась на курсах кройки и шитья?
альсато ответил Валерий Чуплаков
сегодня в 16:53
Валерий Чуплаков:
Я не пойму,ну ладно болельщики,на нас давно наплевать,как они родным в глаза смотрят?
Деньги-не пахнут!
Aman-Visar Azadi-Masyr
сегодня в 16:53
Добрый день нам и нашим Родным. Жаль Спартак и Карреру хороший он тренер ну тут я думаю проходимцы пседо футболисты такие как глушаков ещенко комбаровы сливпет не любять наши футболисты на тренировках на 100% вложится привыкли ходит пешком и получат миллионы как только тренер начал гнать пошли подлости стороны игроков и это правда жаль еще раз Карреру и болельщиков народный команды что так позорит пседо футболисты который в 30 лет выигрывал первый медаль и эти мутит воду сливает тренера уверен я обо этом.
Валерий Чуплаков
сегодня в 16:53
Я не пойму,ну ладно болельщики,на нас давно наплевать,как они родным в глаза смотрят?
Зидан 1972 ответил Великолепный
сегодня в 16:52
Великолепный:
Багаж Аленичева закончился! физрук во всей красе))
Багаж Титова начался!
Дедуктор
сегодня в 16:51
"развалилась командочка", сказал старичок, довольно потирая потные ручки.
Заметили - как активизировались бывшие? Явно в команде и вокруг нее 62еца избыток. И тут вина не Карреры, но опять Федуна.
Валерий Чуплаков
сегодня в 16:50
Все.если Каррера так начал говорить,то значит нет рычагов воздействия на игроков.
Сергей Саныч
сегодня в 16:50
Массимо,с тебя спрос.
Вчера рубились,а сегодня разучились?
Европейский менталитет у нас не канает.
Не можешь заставить оболтусов,езжай домой.
Или выгоняй нерадивых,строй боевую команду.
А на это смотреть мочушки уже нет.
кот сибиряк ответил КАМЮ
сегодня в 16:50
КАМЮ:
А один человек знал всё. Не даром он ушёл из Матч ТВ и не спешил трудоустраиваться
Я думаю что ОН уже потирает свои липкие ручонки.
artsinalex ответил SpM_
сегодня в 16:50
SpM_:
Лично я не гоню на него. И всегда буду ему благодарен. Просто нельзя давать СМИ такие ответы, что кстати он не делал в прошлом сезоне. А так или он вышел из себя и не выдержал или просто уже на все забил. А в раздевалке может им по первое число все высказать. И винить их, что не делают как он говорит, не бегают, не забивают и.т.д. и.т.п.
Да правильно он всё сказал. Ведь уже вторую игру подряд откровенно лажают эти футболеры!!! На Марибор ваще забили!! А с Тосно отдали игру, как последние защеканцы.
У меня к таким игрокам нет уважения. Тот же Промахс в очередной раз провалил игру.
В этой команде кто только не был тренером, и у всех одно и тоже со временем.
Даже при Якине умудрились в большинстве пропустить 4 мяча от Терека.
Doping87
сегодня в 16:49
    Nikola45 ответил кот сибиряк
    сегодня в 16:49
    кот сибиряк:
    Не могу найти в гугле её?
    Название кажется водитель автобуса Спартак
    oFANATo
    сегодня в 16:49
    Как говорится почувствуй разницу

    Слуцкий: «Поверьте, в „Халл Сити“ каждый выкладывается на 100% ради достижения успеха»

    Каррера: «Что произошло? Спросите у игроков „Спартака“»
    Nikola45 ответил кот сибиряк
    сегодня в 16:49
    кот сибиряк:
    Не могу найти в гугле её?
    Она в Спорт экспресе
    Супервайзер
    сегодня в 16:49
    Массимо абсолютно прав. Причин играть в ничью с такой командой, как Тосно, тем более играющей в меньшинстве, не было никаких. Чистое раздолбайство и пофигизм.
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