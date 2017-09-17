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Кононов: «„Ахмат“ играет отрезками, целостной игры до конца нет»

сегодня, 13:29
СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск2 : 2АхматАхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов подвел итоги матча со «СКА-Хабаровском», в котором его команда не смогла удержать победу:

«Напоминает матч с „Локомотивом“: проигрывали, сыграли вничью, остались недовольны. Почему не удалось победить в Хабаровске? Первая причина: много ошибались в простых ситуациях, ошибки привели к двум пропущенным голам. Второе: моменты, которые мы создавали, нужно было реализовать. Плюс мы играем отрезками, целостной игры до конца нет. Есть у нас провальные отрезки, надо ещё работать.

Насколько это уже моя команда? Я здесь работаю, это моя команда. Мы очень хорошо работаем совместно с игроками, у нас отличное руководство, мы находим общий язык.

Что касается игры команды, то, конечно, она не так быстро строится, как хотелось бы. Есть много факторов, но я вижу, что мы двигаемся, и самое главное, что есть большое желание игроков менять себя в лучшую сторону».

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Faustello
сегодня в 13:37
По щам получат по приезду
Игорь Солнцев
сегодня в 13:30
Не впечатляет ига Ахмата.
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