Поддубский: «Ничья по такой игре – это плюс»

Наставник «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский доволен ничейным результатом, которого удалось достичь его команде в матче с «Ахматом»:

«Ничья по такой игре – это плюс. Но настраивались на победу, и это минус. Да, удалось спасти, но обидно пропускать два гола со стандартов. Тем более мы разбирали, как „Ахмат“ подаёт угловые. Не получилось.

Серия ничейных результатов? Не проигрываем – это плюс, не выигрываем – это минус. А что нам надо, проигрывать? Мы бьёмся за каждое очко.

Вам показалось, что Довбня получил повреждение? Всё нормально. Если что, врачи вылечат. Что касается новичка команды аргентинца Барбаро, то он немножко потерялся, но видно, что неплохо работает с мячом».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте