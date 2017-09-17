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Ребров: «Издалека казалось, что удаление было по делу»

сегодня, 14:15
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

В перерыве поединка «Тосно» и «Спартака» вратарь «красно-белых» Артем Ребров подвел итоги первого тайма:

«Что касается вопроса об удалении игрока у соперника, то из ворот казалось, что всё по делу. Это с моей дальней точки. Наверное, я дальше всех был от эпизода. Главное, что мы не пропустили и забили. Но не считаю, что игра сделана. Соперник хорошо начал, хорошо контратакует. Нам надо быть предельно внимательными сзади и забить ещё».

На 29-й минуте матча хозяева остались в меньшинстве после удаления Виталия Шахова.

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Все комментарии
Великолепный
сегодня в 15:20
Артемка не до любил штанги, надо потренироваться над этим аспектом))
Великолепный
сегодня в 15:19
Артемка:"Нам надо быть предельно внимательными сзади и забить ещё"

После перерыва Тосно было предельно внимательны и забили дважды))
Чупакабра
сегодня в 15:17
Ребров: «два гола игроков Тосно в концовке матча были по делу»
cska1948
сегодня в 15:12
Шахов ставит рукой шлагбаум и ему красная карточка за фол последней надежды. Промесу тоже ставит защитник рукой шлагбаум, но уже жёлтая Промесу за симуляцию. Вроде эпизоды одинаковые, а трактовка совершенно разная.
Egorium
сегодня в 15:02
Позор спартаку и судейскому беспределу!
Павел Амурский ответил dudka 98
сегодня в 15:01
dudka 98:
спартак может обыграть тосно только в численном большинстве, тут нечему удивляться
спартак не может обыграть Тосно даже в численном большинстве, тут нечему удивляться.
Kamil1993
сегодня в 14:53
Удаления небыло, судья хотел сломать игру, но Тосно и в 10-ом возила весь матч хрюшек и в итоге 2:2. Спам в очередной раз отскочил,пускай благодарят судью который удалил игрока Тосно.
Jeck Denielse
сегодня в 14:45
Артем Ребров - не считаю, что игра сделана....
Судья Сельдяков - считаю, что игра сделана....
Аргeнтинeц ответил drug01
сегодня в 14:32
drug01:
Из далека и мама кажется папой!!!!
Не повезло тебе
RDeanW
сегодня в 14:31
бенфика : цска
акинфеев: "издалека казалось, что пенальти был по делу"
sir-5
сегодня в 14:29
Строго следовал пункту правил.Формалист.Имел право.Все привыкли к допускам.
drug01
сегодня в 14:28
Из далека и мама кажется папой!!!!
DVOK68
сегодня в 14:25
Не казалось.Фол очевидный.
Killofwrath
сегодня в 14:21
удаление - полная лажа
dudka 98
сегодня в 14:19
спартак может обыграть тосно только в численном большинстве, тут нечему удивляться
Vector
сегодня в 14:18
Походу, вовремя удалили...
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