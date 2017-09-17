Ребров: «Издалека казалось, что удаление было по делу»

В перерыве поединка «Тосно» и «Спартака» вратарь «красно-белых» Артем Ребров подвел итоги первого тайма:

«Что касается вопроса об удалении игрока у соперника, то из ворот казалось, что всё по делу. Это с моей дальней точки. Наверное, я дальше всех был от эпизода. Главное, что мы не пропустили и забили. Но не считаю, что игра сделана. Соперник хорошо начал, хорошо контратакует. Нам надо быть предельно внимательными сзади и забить ещё».

На 29-й минуте матча хозяева остались в меньшинстве после удаления Виталия Шахова.

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