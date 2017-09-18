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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Дани Алвес не дал Кавани пробить штрафной, отдав мяч Неймару

сегодня, 00:16
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен2 : 0ЛионЛионМатч завершен

Защитник ПСЖ Дани Алвес во время последнего матча Лиги 1 с «Лионом» (2:0) не позволил пробить штрафной удар нападающему парижан Эдинсону Кавани, отдав мяч своему соотечественнику Неймару, что вызвало недовольство у уругвайца. Отметим, что бразильцу в отчетном поединке отличиться не удалось, а оба мяча были забиты после автоголов футболистов «Лиона».

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Все комментарии
cool4back
сегодня в 00:37
Набор звёзд и хороших исполнителей, а не команда. Арабы не уделяют должного внимания другой стороне успеха, единству в коллективе. Может аукнуться!
benderivan
сегодня в 00:32
Там потом Неймар еще хотел пенальти отобрать у Кавани, но там Кавани отстоял своё, пусть и не забил
ALBA BARCELONA 21 ответил Зидан 1972
сегодня в 00:32
Зидан 1972:
неймар с алвесом повели себя как крысы!
    Зидан 1972
    сегодня в 00:30
    неймар с алвесом повели себя как крысы!
    Крейсер
    сегодня в 00:29
    Я бы посмотрел на Дани Алвеша, если бы он попытался у Ибрагимовича мячик перехватить. Или у Эрика Кантона.
    У бразильца была бы могилка без надписи. Ибо родственники опознать не смогли.
    шлем
    сегодня в 00:28
    премиальные, видно, заоблачные))
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 00:27
    Алвес опять занимается смутой.Уже видно,нет команды,Ковани не забудет это.
    Поэтому не видать им финала ЛЧ.
    А Неймар рвет пятую точку,чтобы быть лидером,как Месси,но он не станет,как Месси никогда
    Крейсер
    сегодня в 00:25
    А Неймар тихонько подошёл, перехватил мячик из рук Алвеша, и пошёл устанавливать.
    Всё. Бразильская мафия начала вытеснять Кавани.
    Owl Fake
    сегодня в 00:24
      Monolo
      сегодня в 00:23
      Неймар их реально лучше бьет.
      Чупакабра
      сегодня в 00:21
      Неймар как черт из табакерки появился там!
      Глор ПСЖ
      сегодня в 00:20
      Выгонять его из команды нужно. Из-за его чудачеств в раздевалки Юве упустил ушастого в этом году, теперь в другом клубе раздор вносит. В Бразилию пусть едет и там порядки устанавливает.
      Schalke-04
      сегодня в 00:18
      Разве это команда.
      Джеk Воробей
      сегодня в 00:17
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