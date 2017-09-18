Дани Алвес не дал Кавани пробить штрафной, отдав мяч Неймару

Защитник ПСЖ Дани Алвес во время последнего матча Лиги 1 с «Лионом» (2:0) не позволил пробить штрафной удар нападающему парижан Эдинсону Кавани, отдав мяч своему соотечественнику Неймару, что вызвало недовольство у уругвайца. Отметим, что бразильцу в отчетном поединке отличиться не удалось, а оба мяча были забиты после автоголов футболистов «Лиона».
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У бразильца была бы могилка без надписи. Ибо родственники опознать не смогли.
У бразильца была бы могилка без надписи. Ибо родственники опознать не смогли.