Пеллегри: «Моя мечта сбылась»

16-летний нападающий «Дженоа» Пьетро Пеллегри поделился эмоциями после дубля в ворота «Лацио» в матче 4-го тура Серии А (2:3).

«Я мечтал об этом с детства. Этот вечер стал очень важным для меня и моего отца.

Я не окончил школу, но в этом году у меня будет репетитор, который будет заниматься со мной после утренних тренировок.

Мой отец всегда водил меня на тренировки, даже в дождь и холодную погоду. Он наставляет меня на правильный путь в футболе, в то время как мама считает, что я учусь в школе.

Мой кумир - Златан Ибрагимович. Это лучший нападающий в мире».

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