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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Хацкевич: «Если у меня есть претензии к арбитрам, я буду высказывать их в жесткой форме»

сегодня, 00:05
ОлимпикОлимпик1 : 2ДинамоДинамоМатч завершен

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич остался недоволен судейством в матче 9-го тура УПЛ с «Олимпиком» (2:1).

«На такие игры нужно назначать судей, которые будут контролировать ход матча. Такие нарушения моментами были и в одну, и во вторую сторону, но в моменте с нарушением правил на Кадаре должна была быть чистая красная карточка. Судья должен понимать, когда игрок целенаправленно пытается нанести травму.

Молодой арбитр попал под давление, попал под ситуацию, где на самом деле идет игра в кость, а он трактует это как неоднозначное нарушение. Я совсем не доволен судейством в сегодняшней игре.

Давайте судить нормально. Когда есть претензии, я буду их высказывать, и буду это делать в жесткой форме. Все должно решаться на футбольном поле. Федерация должна это понимать и назначать судей, которые могут контролировать ход матчей и более ответственно подходить к этому вопросу».

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severnyj84
сегодня в 00:19
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