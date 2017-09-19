Порядка миллиона заявок подано на покупку билетов на матчи чемпионата мира

Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер заявил, что в организации довольны имеющимся спросом на билеты на матчи предстоящего чемпионата мира. Напомним, что предварительная продажа билетов на матчи финальной стадии ЧМ-2018 в России стартовала 14 сентября.

«Мы полностью удовлетворены спросом на билеты. Уже подано почти миллион заявок. К билетам есть серьезный интерес со стороны зарубежных болельщиков - это 21% от общего количество заявок. Больше всего заявок поступило из России, Аргентины, Китая, Мексики и США».

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