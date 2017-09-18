«Локомотив» неожиданно проиграл «Амкару»

В матче 10-го тура РФПЛ «Локомотив» у себя дома проиграл «Амкару».

Москва, стадион «РЖД Арена».

«Локомотив» - «Амкар» - 0:1 (0:1)

Гол : Гащенков 1.

«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов (Рыбус 46), Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Фернандеш, Баринов (Коломейцев 46), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан, Эдер.

Главный тренер: Юрий Семин.

«Амкар»: Нигматуллин, Занев, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Гащенков (Гол 64), Баланович (Рязанцев 86), Милькович, Комолов, Конде, Браун Форбс (Салугин 21).

Главный тренер: Гаджи Гаджиев.

Предупреждения: Белоруков 14, Пейчинович 39, Конде 64.

Судья: Кирилл Левников.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

В другом матче тура ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0).

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