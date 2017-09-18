«Локомотив» неожиданно проиграл «Амкару»

В матче 10-го тура РФПЛ «Локомотив» у себя дома проиграл «Амкару».
Москва, стадион «РЖД Арена».
«Локомотив» - «Амкар» - 0:1 (0:1)
Гол: Гащенков 1.
«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов (Рыбус 46), Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Фернандеш, Баринов (Коломейцев 46), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан, Эдер.
Главный тренер: Юрий Семин.
«Амкар»: Нигматуллин, Занев, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Гащенков (Гол 64), Баланович (Рязанцев 86), Милькович, Комолов, Конде, Браун Форбс (Салугин 21).
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.
Предупреждения: Белоруков 14, Пейчинович 39, Конде 64.
Судья: Кирилл Левников.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
В другом матче тура ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0).
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ЦСКА Чемпион!!!
ЦСКА Чемпион!!!
А Левникова не ЗА ПРОСТО так, назначили судить этот матч!!!
Его назначили, чтобы Левников, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, тормознул Локомотив!!!
На 1-й минуте матча 10-го тура "Локомотив" – "Амкар" арбитр Кирилл Левников ошибочно засчитал взятие ворот Локомотива.
Гол Амкара, в ворота Локомотива, ЗАСЧИТАН не верно!
Есть новый судейский СКАНДАЛ, но теперь уже в пользу ГАЗОВИКОВ!!!
Левникова ОТМАЖУТ, ведь он отрабатывает ЗАКАЗ!
Кого??? Угадайте с первого раза! Это не сложно!
Нарушение БЫЛО на Виталии Денисове и Левникову надо было останавливать игру!
ГРУБЕЙШАЯ и РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ошибка Левникова в ПОЛЬЗУ Зенита и Амкара!
Надо СРОЧНО вводить видеоповторы иначе уже Зенит, как в прошлом сезоне Спартак, наши арбитры и на скандальных "ЗУБАХ" вытащат на первое место!!!
А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ по полной программе безобразной работы Будогосского и Бутенко.
На 80-ой минуте, в матче Локомотив - Амкар, мяч в штрафной попадает в руки игроку Амкара, Левников не свистит, и не ставит 100% пенальти, а Галимов, за такое же нарушение, в матче Зенита и Уфы, ставит ПЕНАЛЬ в ворота Уфы!!!
А комментаторы говорят, что за такую игру руками игроком Амкара, пеналь не ставят в нашем чемпионате!
Пеналя в Питере НЕ БЫЛО, его выдумал Галимов, а в Москве пеналь БЫЛ, но его не ставит Левников!!!
А Левникова не ЗА ПРОСТО так, назначили судить этот матч!!!
Его назначили, чтобы Левников, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, тормознул Локомотив!!!
На 1-й минуте матча 10-го тура "Локомотив" – "Амкар" арбитр Кирилл Левников ошибочно засчитал взятие ворот Локомотива.
Гол Амкара, в ворота Локомотива, ЗАСЧИТАН не верно!
Есть новый судейский СКАНДАЛ, но теперь уже в пользу ГАЗОВИКОВ!!!
Левникова ОТМАЖУТ, ведь он отрабатывает ЗАКАЗ!
Кого??? Угадайте с первого раза! Это не сложно!
Нарушение БЫЛО на Виталии Денисове и Левникову надо было останавливать игру!
ГРУБЕЙШАЯ и РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ошибка Левникова в ПОЛЬЗУ Зенита и Амкара!
Надо СРОЧНО вводить видеоповторы иначе уже Зенит, как в прошлом сезоне Спартак, наши арбитры и на скандальных "ЗУБАХ" вытащат на первое место!!!
А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ по полной программе безобразной работы Будогосского и Бутенко.
На 80-ой минуте, в матче Локомотив - Амкар, мяч в штрафной попадает в руки игроку Амкара, Левников не свистит, и не ставит 100% пенальти, а Галимов, за такое же нарушение, в матче Зенита и Уфы, ставит ПЕНАЛЬ в ворота Уфы!!!
А комментаторы говорят, что за такую игру руками игроком Амкара, пеналь не ставят в нашем чемпионате!
Пеналя в Питере НЕ БЫЛО, его выдумал Галимов, а в Москве пеналь БЫЛ, но его не ставит Левников!!!
Амкар и если быть справедливым то Амкар занимал не свое место
в таблице. Теперь идти дальше и удачи.
Амкар и если быть справедливым то Амкар занимал не свое место
в таблице. Теперь идти дальше и удачи.
Как же быстро все эти футболеры устают, причем играть, а не бегать.
А вообще лига физруков достала.
Футболеры уже не в состоянии провести атаку в 3-4 передачи. Навесы, передачи, прострелы уже почти никто не может выполнять стабильно.
В общем могу только повторить свое коронное "НАШ ЧЕМП - ДНО!!!"
Как же быстро все эти футболеры устают, причем играть, а не бегать.
А вообще лига физруков достала.
Футболеры уже не в состоянии провести атаку в 3-4 передачи. Навесы, передачи, прострелы уже почти никто не может выполнять стабильно.
В общем могу только повторить свое коронное "НАШ ЧЕМП - ДНО!!!"