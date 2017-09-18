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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Локомотив М 0:1 Амкар
20:00 Идет второй тайм, 90’ Зенит 3:0 Уфа
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«Локомотив» неожиданно проиграл «Амкару»

сегодня, 21:25
ЛокомотивЛокомотив0 : 1АмкарАмкарМатч завершен

В матче 10-го тура РФПЛ «Локомотив» у себя дома проиграл «Амкару».

Москва, стадион «РЖД Арена».

«Локомотив» - «Амкар» - 0:1 (0:1)
Гол: Гащенков 1.

«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов (Рыбус 46), Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Фернандеш, Баринов (Коломейцев 46), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан, Эдер.
Главный тренер: Юрий Семин.

«Амкар»: Нигматуллин, Занев, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Гащенков (Гол 64), Баланович (Рязанцев 86), Милькович, Комолов, Конде, Браун Форбс (Салугин 21).
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.

Предупреждения: Белоруков 14, Пейчинович 39, Конде 64.

Судья: Кирилл Левников.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

В другом матче тура ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0).

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Все комментарии
Dirty_Harry
сегодня в 21:51
Как вариант заговор букмекеров
artsinalex ответил Petr Makovenko
сегодня в 21:51
Petr Makovenko:
Вот и лидеры рядышком... второе место близко!!! ЦСКА Чемпион!!!
Да отстой твой цыскал, задолбали пихать этих отскочников вверх.
Михаил Славнов ответил twitt8555twitt
сегодня в 21:51
twitt8555twitt:
Пермский "Амкар", благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству арбитра из Питера Левникова, НЕЧЕСТНО и не по правилам забил гол в ворота "Локомотива"! А Левникова не ЗА ПРОСТО так, назначили судить этот матч!!! Его назначили, чтобы Левников, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, тормознул Локомотив!!! На 1-й минуте матча 10-го тура "Локомотив" – "Амкар" арбитр Кирилл Левников ошибочно засчитал взятие ворот Локомотива. Гол Амкара, в ворота Локомотива, ЗАСЧИТАН не верно! Есть новый судейский СКАНДАЛ, но теперь уже в пользу ГАЗОВИКОВ!!! Левникова ОТМАЖУТ, ведь он отрабатывает ЗАКАЗ! Кого??? Угадайте с первого раза! Это не сложно! Нарушение БЫЛО на Виталии Денисове и Левникову надо было останавливать игру! ГРУБЕЙШАЯ и РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ошибка Левникова в ПОЛЬЗУ Зенита и Амкара! Надо СРОЧНО вводить видеоповторы иначе уже Зенит, как в прошлом сезоне Спартак, наши арбитры и на скандальных "ЗУБАХ" вытащат на первое место!!! А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ по полной программе безобразной работы Будогосского и Бутенко. На 80-ой минуте, в матче Локомотив - Амкар, мяч в штрафной попадает в руки игроку Амкара, Левников не свистит, и не ставит 100% пенальти, а Галимов, за такое же нарушение, в матче Зенита и Уфы, ставит ПЕНАЛЬ в ворота Уфы!!! А комментаторы говорят, что за такую игру руками игроком Амкара, пеналь не ставят в нашем чемпионате! Пеналя в Питере НЕ БЫЛО, его выдумал Галимов, а в Москве пеналь БЫЛ, но его не ставит Левников!!!
Выглядит не очень правдоподобно, проигрывать тоже надо уметь.
Petr Makovenko
сегодня в 21:50
Вот и лидеры рядышком... второе место близко!!!
ЦСКА Чемпион!!!
rka
сегодня в 21:49
Это Амкар
Dirty_Harry ответил S010386A
сегодня в 21:49
S010386A:
ЦСКА НАЧАЛ СВОЙ ПУТЬ К ЧЕМПИОНСТВУ (ИЛИ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, КО ВТОРОМУ МЕСТУ)...Ну нечего делать в ЛЧ Локошникам, пусть лучше Краснодар или Ростов
Ну да особенно Краснодару. К Ростову претензий нет
Kerri
сегодня в 21:49
Ничего неожиданного. Амкар неуступчивый противник и сейчас просто занимает не свое место.
Greiba ответил Eddyson
сегодня в 21:48
Eddyson:
У коней есть небольшой секрет. О нем немного поведал Еременко.
с таким тренером и секрет Еременко не моможет
twitt8555twitt
сегодня в 21:48
Пермский "Амкар", благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству арбитра из Питера Левникова, НЕЧЕСТНО и не по правилам забил гол в ворота "Локомотива"!
А Левникова не ЗА ПРОСТО так, назначили судить этот матч!!!
Его назначили, чтобы Левников, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, тормознул Локомотив!!!
На 1-й минуте матча 10-го тура "Локомотив" – "Амкар" арбитр Кирилл Левников ошибочно засчитал взятие ворот Локомотива.
Гол Амкара, в ворота Локомотива, ЗАСЧИТАН не верно!
Есть новый судейский СКАНДАЛ, но теперь уже в пользу ГАЗОВИКОВ!!!
Левникова ОТМАЖУТ, ведь он отрабатывает ЗАКАЗ!
Кого??? Угадайте с первого раза! Это не сложно!
Нарушение БЫЛО на Виталии Денисове и Левникову надо было останавливать игру!
ГРУБЕЙШАЯ и РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ошибка Левникова в ПОЛЬЗУ Зенита и Амкара!
Надо СРОЧНО вводить видеоповторы иначе уже Зенит, как в прошлом сезоне Спартак, наши арбитры и на скандальных "ЗУБАХ" вытащат на первое место!!!
А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ по полной программе безобразной работы Будогосского и Бутенко.
На 80-ой минуте, в матче Локомотив - Амкар, мяч в штрафной попадает в руки игроку Амкара, Левников не свистит, и не ставит 100% пенальти, а Галимов, за такое же нарушение, в матче Зенита и Уфы, ставит ПЕНАЛЬ в ворота Уфы!!!
А комментаторы говорят, что за такую игру руками игроком Амкара, пеналь не ставят в нашем чемпионате!
Пеналя в Питере НЕ БЫЛО, его выдумал Галимов, а в Москве пеналь БЫЛ, но его не ставит Левников!!!
Лепрекон
сегодня в 21:48
Амкар с победой!-)))Молодцы!-)))Неожиданно ЛОКО!-)))
David Villa7 ответил Dirty_Harry
сегодня в 21:48
Dirty_Harry:
Что значит неожиданно? Ожидаемо если в атаке нули, и в обороне непорядок, о таких команд как Амкар, которые используют по максимуму свои моменты и умеют закрываться, сколько можно было судьбу благодарить за спасения
Согласен полностью
DIDI 23
сегодня в 21:47
Странный тур. Сговорились все?
David Villa7 ответил Owl Fake
сегодня в 21:47
Owl Fake:
"Неожиданно" для кого? Не совсем понимаю целесообразность использования какого-либо наречия в заголовках.
Неожидано для Семина)
brodaga 05
сегодня в 21:47
я хз, что и как это было....
Dirty_Harry
сегодня в 21:47
Что значит неожиданно? Ожидаемо если в атаке нули, и в обороне непорядок, о таких команд как Амкар, которые используют по максимуму свои моменты и умеют закрываться, сколько можно было судьбу благодарить за спасения
Balbes77773 ответил Eddyson
сегодня в 21:47
Eddyson:
У коней есть небольшой секрет. О нем немного поведал Еременко.
Дык,в чём проблема?проверяйте ВСЕХ игроков РПФЛ!
ИВАН МЕЛЕШИН
сегодня в 21:47
Поэтому я и перестал ходить на домашние матчи - считаю платить деньги за унижение и негативные эмоции - это цинизм и издевательство со стороны Великого клуба...
DawnOfDestiny
сегодня в 21:45
я хз, что и как это было. но команда, идущая 2ой в чемпионате, не должна показывать такой результат с последней командой. а, говорят, только в АПЛ такое происходит....
Red-green-Hooligans ответил Jekos
сегодня в 21:45
Jekos:
Во-во .Это стало синдромом,катают мяч и постоянно теряют,без обострений.Какой уровень нашего чемпионата,если команду колбасит как пьяного мужика.Не стабильности не игры...ничего одним словом.
Да ну просто жесть какая-то так убойно начали сезон, а после травмы Ари команду как подменили, пару матчей ещё кое-как затащили, а потом пропасть. Неужели Ари за половину сезона стал настолько основополагающим, что без него никак?! К Эдеру у меня кстати и претензий нет по игре, он центрнап, а до него мяч не довели по сути ни разу, по борьбе и самоотдаче он в принципе молодец, Фарфан борется на ура, но ему так и нашел Семин именно его позицию! Увольнение Семина станет огромной ошибкой, если вдруг Геркус решит свою 5-ю точку прикрыть!!! Полное уныние, слить 16 команде дома, при 90-минутной поддержке юга!!!
loko7
сегодня в 21:45
Амкар наглядно поиздевался над Локо, забив на 1 минуте, он показал полную бездарность в его атаке в течение всего матча.
Eddyson ответил Greiba
сегодня в 21:44
Greiba:
Семин: "После матча в Копенгагене не все воcстановились." при чем он имеет ввиду нападающих) можно подумать мы в Дании играли в нападение. У тех же коней выезд по сложнее был,но они почему то восстановились.
У коней есть небольшой секрет. О нем немного поведал Еременко.
David Villa7
сегодня в 21:44
Я не знаю для кого сегодня счет на табло сенсация. Локомотив имеет очень небольшую разницу мячей, команда очень часто минимально побкждает, особенно когда играет первым номером. Амкар сам играет глубокой и организованной обороной, и ко всему забив они закрылись, весьма закономерный счет, хотя все таки ничейка больше подходила
S010386A
сегодня в 21:43
ЦСКА НАЧАЛ СВОЙ ПУТЬ К ЧЕМПИОНСТВУ (ИЛИ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, КО ВТОРОМУ МЕСТУ)...Ну нечего делать в ЛЧ Локошникам, пусть лучше Краснодар или Ростов
Oleg1956
сегодня в 21:42
Даже не смотря что теперь мы на последнем месте от души поздравляю
Амкар и если быть справедливым то Амкар занимал не свое место
в таблице. Теперь идти дальше и удачи.
Greiba
сегодня в 21:42
Семин: "После матча в Копенгагене не все воcстановились." при чем он имеет ввиду нападающих) можно подумать мы в Дании играли в нападение. У тех же коней выезд по сложнее был,но они почему то восстановились.
Footbolista ответил Михаил Славнов
сегодня в 21:41
Михаил Славнов:
Это проигрывать последним командам чемпионата на своем поле?
Это не проиграть последней команде чемпионата, не зависимо от результата матча со Спартаком ...если не понял...
artsinalex
сегодня в 21:40
Я так понимаю после суперигры в Дании с одним ударом в створ проводницы устали.
Как же быстро все эти футболеры устают, причем играть, а не бегать.
А вообще лига физруков достала.
Футболеры уже не в состоянии провести атаку в 3-4 передачи. Навесы, передачи, прострелы уже почти никто не может выполнять стабильно.
В общем могу только повторить свое коронное "НАШ ЧЕМП - ДНО!!!"
Kuvkil
сегодня в 21:39
Нет нападающего, там где они есть команды наверх ползут
Loko_Roma
сегодня в 21:39
Локомотив не будет Локомотив, если в сезоне не сольет пару домашних игр командам стоящим на вылет.
Михаил Славнов ответил Footbolista
сегодня в 21:38
Footbolista:
Это чисто питерский взгляд на смысл жизни, думаю у Семина другие приоритеты...))
Это проигрывать последним командам чемпионата на своем поле?
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