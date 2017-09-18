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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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«Зенит» разгромил «Уфу»

сегодня, 21:53
ЗенитЗенит3 : 0УфаУфаМатч завершен

В матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» разобрался с «Уфой».

Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург».

«Зенит» - «Уфа» - 3:0 (2:0)
Голы: Дриусси 9, Кришито 22 (пен), Кокорин 77.

«Зенит»: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Ерохин, Нобоа (Капленко 82), Краневиттер (Паредес 86), Кокорин, Дриусси (Ригони 64), Дзюба.
Главный тренер: Роберто Манчини.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Аликин, Табидзе, Живоглядов, Обляков (Ванек 64), Стоцкий, Засеев (Салатич 75), Пауревич, Игбун, Фатай (Сысуев 72).
Главный тренер: Сергей Семак.

Предупреждения: Пауревич 83, Игбун 90+2.

Судья: Роман Галимов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

В другом матче тура ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0).

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