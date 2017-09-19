«Интер» не смог увезти победу из Болоньи

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Кубок
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Нидерланды. Кубок Голландии
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. Кубок России
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Украина. Кубок
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:30 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 сегодня Луч-Энергия -:- Анжи
15:00 сегодня Шинник -:- Урал
15:00 сегодня Тамбов -:- Арсенал Т
15:00 сегодня Оренбург -:- Рубин
15:00 сегодня Томь -:- Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
  • Главные новости
  • Все новости
00:50
Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар»35
23:23
«Бавария» уверенно обыграла «Шальке». Хамес отметился первым голом за мюнхенцев8
21:13
Рахимов может сменить Калитвинцева в «Динамо»38
19:49
Итальянский сенатор предложил отправить Дибалу в Северную Корею32
15:31
Источник: «Неймар попросил боссов ПСЖ продать Кавани»171
00:35
Лионель Месси забил свой 300-й гол на «Камп Ноу»11
00:22
Сын Алекса Фергюсона настроен обыграть «Арсенал» Венгера2
23:54
Гол Алли принес «Тоттенхэму» победу над «Барнсли» в Кубке Лиги7
23:42
«Лестер» расправился с «Ливерпулем» в Кубке Лиги28
23:01
Брюссель может лишиться возможности проведения ЧЕ-20202
22:39
Будогосский: «Пока рано ставить вопрос о работе женщин-арбитров в первом дивизионе»7
22:28
В ПСЖ решили оставить Кавани основным пенальтистом. Неймар — резервный41
22:13
Веллитон: «Если больше не поиграю в России, всю оставшуюся жизнь буду болеть за „Спартак“»26
22:05
«Спартак» отправился в Краснодар без Реброва27
21:57
Зидан - о конфликте в ПСЖ: «В „Реале“ мы заранее знаем, кто исполнит пенальти»18
21:40
Будогосский: «Сельдяков совершил ошибку и, возможно, пропустит один тур»12
21:00
«Болонья» и «Интер» объявили стартовые составы4
20:51
«Шальке» - «Бавария»: стартовые составы7
20:45
Сельдяков признал судейскую ошибку в матче «Тосно» - «Спартак»56
20:30
Нападающий «Торино» Яго Фальке попал в аварию3
20:18
Кобелев: «Я не зацикливаюсь на голах Кокорина. Это его работа»10
20:10
ЦСКА определился с заявкой на матч с «Авангардом» и отправился в Курск39
19:59
Президент ПСЖ: «Конфликта между Неймаром и Кавани не было»11
19:38
«Спартак» не смог вылететь в Краснодар из-за поломки самолета59
19:25
Венгер подтвердил, что Уэлбек выбыл как минимум на месяц4

«Интер» не смог увезти победу из Болоньи

вчера, 23:43
БолоньяБолонья1 : 1ИнтернационалеИнтернационалеМатч завершен

В поединке 5-го тура Серии А «Интер» не смог одолеть «Болонью». Отметим, что «нерадзурри» ранее очков в чемпионате еще не теряли. В предыдущем туре «Интер» обыграл «Кротоне».

Болонья, стадион «Ренато ДальАра»

«Болонья» – «Интер» – 1:1 (0:1)
Голы: Верди 32Икарди 77 (пен)

«Болонья»: Миранте, Мбайе, Гонсалес, Хеландер, Масина, Донса, Пульгар, Поли (Таидер 72), Верди, Петкович (Оквонкво 88), Ди Франческо (75).
Главный тренер: Роберто Донадони.

«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Весино, Валеро, Кандрева (Брозович 81), Мариу (Эдер 51), Перишич, Икарди.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

Предупреждения: Поли 20, Валеро 29, Донса 43, Петкович 79, Миранте 80, Эдер 86, Нагатомо 90+1.

Судья: Марко Ди Белло.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Великий Князь ответил УрсХох
сегодня в 00:44
УрсХох:
Как вариант:Интер еле унес своё очко из Болоньи.
Привет!
Во-первых, это судья спас им очко, во-вторых, это очко всё равно изрядно потрепали)
УрсХох ответил Lazio-Kiev
сегодня в 00:42
Lazio-Kiev:
Правильней сказать : Интер сумел привезти ничью из Болоньи! Такого левого пенальти я не видел много лет!
    УрсХох ответил 773sergeytank
    сегодня в 00:39
    773sergeytank:
    Решил посмотреть в этом сезоне первый матч интера и он сразу теряет очки. Вывод: надо чаще смотреть их игры)) Ну и заголовок, о какой победе могла быть речь когда чудом вырвали ничью.
    Где ж ты до сих пор был?))
    Михаил Славнов
    сегодня в 00:30
    Ничего удивительного.
    Captain Paolo
    сегодня в 00:28
    Причём тут пенка? Там 100% ая пенка была, при большом желании реф мог свободно показать ред кард защитнику хозяев.
    juchok
    сегодня в 00:24
    со СПАЛом пенка, здесь пенка....узнаю Интер
    Captain Paolo
    сегодня в 00:23
      Великий Князь ответил Zen-Aku
      сегодня в 00:22
      Zen-Aku:
      Нудненько. 1-1 жалко 2 очка ну не наработали на победу сегодня. Печалька.
        Великий Князь ответил Lazio-Kiev
        сегодня в 00:15
        Lazio-Kiev:
        Правильней сказать : Интер сумел привезти ничью из Болоньи! Такого левого пенальти я не видел много лет!
          Zen-Aku
          сегодня в 00:15
          Нудненько. 1-1 жалко 2 очка ну не наработали на победу сегодня. Печалька.
          Lazio-Kiev
          сегодня в 00:13
          Правильней сказать : Интер сумел привезти ничью из Болоньи! Такого левого пенальти я не видел много лет!
          Великий Князь ответил pinturicchio86
          сегодня в 00:12
          pinturicchio86:
          все просто отлично)))
          А как же. Шикарный асист записывает на свой счёт Марко Ди Бельо. Аха-ха)
          Конкурент у Айтекина подрастает.
          Великий Князь ответил киэнджин
          сегодня в 00:03
          киэнджин:
          Бывает на радость старухам...
            Великий Князь ответил juvemoscow
            сегодня в 00:02
            juvemoscow:
            мне больше всего нравится, когда на кануне на сайте выкладывается тема про "Кассано: «„Интер“ выиграет Скудетто» Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1012420.shtml" и после этого 1:1 с Болоньей, привет Internazionale Milano
            У этого пса всегда был червивый глаз. Аха-ха)
            Великий Князь
            сегодня в 00:01
            Приехал поздно. Игру не смотрел. Зашёл на соккер. Была 87 мин. матча, счёт 1:1. Промелькнула мысль, - "по-любому пенка."
            Открываю протокол, смотрю так и есть. Аха-ха)
            Смотрю обзор - левейшая. Аха-ха)
            pinturicchio86 ответил Internazionale Milano
            вчера в 23:59
            Internazionale Milano:
            Ничья на выезде, положительный результат. Все хорошо.
            все просто отлично)))
            Горбатый навсегда
            вчера в 23:57
              Горбатый навсегда
              вчера в 23:55
                Internazionale Milano
                вчера в 23:53
                Ничья на выезде, положительный результат.

                Все хорошо.
                juvemoscow
                вчера в 23:51
                мне больше всего нравится, когда на кануне на сайте выкладывается тема про "Кассано: «„Интер“ выиграет Скудетто»
                Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1012420.shtml"

                и после этого 1:1 с Болоньей,
                привет Internazionale Milano
                Nickolai S
                вчера в 23:51
                Какая победа, куку?! Матч смотрел. Интер еле ноги унес.
                BESTjuventus10
                вчера в 23:50
                судьишка украл победу у болоньи
                773sergeytank
                вчера в 23:49
                Решил посмотреть в этом сезоне первый матч интера и он сразу теряет очки. Вывод: надо чаще смотреть их игры)) Ну и заголовок, о какой победе могла быть речь когда чудом вырвали ничью.
                RUSTY8
                вчера в 23:48
                Ничейка канеш запашком. Главное, не проиграли. Фантомас надеюсь сделает оргвыводы.

                Ну очень раздражает когда ехидно открытый гобб шНобель топит против Интера. Пусть лучше орлов комментирует!
                киэнджин
                вчера в 23:48
                Бывает на радость старухам...
                pinturicchio86
                вчера в 23:48
                  Die Roten
                  вчера в 23:48
                  ничего плохое не напишу про интер
                  но такой экспресс мне сегодня испортили что...
                  БАБАнк
                  вчера в 23:47
                  интер! РАДУЙТЕСЬ ОЧКУ! СКОРО МЫ ПОКАЖЕМ ВАШЕ МЕСТО!
                  juvemoscow
                  вчера в 23:47
                  передаю привет Internazionale Milano...я так понял, скудетто уже у вас, да?
                  Валерошка
                  вчера в 23:46
                    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                    Отправить
                    Rambler's Top100