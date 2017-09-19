«Интер» не смог увезти победу из Болоньи

В поединке 5-го тура Серии А «Интер» не смог одолеть «Болонью». Отметим, что «нерадзурри» ранее очков в чемпионате еще не теряли. В предыдущем туре «Интер» обыграл «Кротоне».

Болонья, стадион «Ренато ДальАра»

«Болонья» – «Интер» – 1:1 (0:1)

Голы: Верди 32 — Икарди 77 (пен)

«Болонья»: Миранте, Мбайе, Гонсалес, Хеландер, Масина, Донса, Пульгар, Поли (Таидер 72), Верди, Петкович (Оквонкво 88), Ди Франческо (75).

Главный тренер: Роберто Донадони.

«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Весино, Валеро, Кандрева (Брозович 81), Мариу (Эдер 51), Перишич, Икарди.

Главный тренер: Лучано Спаллетти.

Предупреждения: Поли 20, Валеро 29, Донса 43, Петкович 79, Миранте 80, Эдер 86, Нагатомо 90+1.

Судья: Марко Ди Белло.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте