Моратти вновь станет президентом «Интера»

Президент «Интера» Эрик Тохир продаст свой 31 % акций клуба Массимо Моратти, сообщают в Италии.

Тохир готов покинуть клуб после первоначальной покупки его у Моратти в октябре 2013 года, поскольку практически не участвует в делах «нерадзурри», а всем заправляет компания Suning Group, владеющая контрольным пакетом акций.

В свою очередь Моратти готов снова стать президентом «Интера». Сделка может состояться уже в октябре.

Моратти возглавлял клуб с 1995-го по 2013-й год. В 2014 году он покинул пост почетного президента «Интера» и ушел из клуба окончательно.

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