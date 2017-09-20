Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар»

В матче 5-го тура Примеры «Барселона» не испытала проблем с «Эйбаром». В этом поединке Лионель Месси забил 4 мяча, а также оформил свой 300-й гол на «Камп Ноу».

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» – «Эйбар» – 6:1 (2:0)

Голы: Месси 20 (пен), Паулиньо 38, Суарес 53, Месси 59, Месси 62, Месси 87 — Энрих 57

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Маскерано, Динь, Семеду, Бускетс (Ракитич 65), Иньеста (Роберто 63), Паулиньо, Месси, Деулофеу (Видаль 75), Суарес.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Эйбар»: Дмитрович, Гальвез, Оливейра, Хунка, Арбилья, Эскаланте, Дани (Ривера 77), Хордан, Энрих (Шарлес 72), Инуи, Капа (Пенья 65).

Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.

Предупреждения: Капа 10, Гальвез 80.

Судья: Алехандро Эрнандес.

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