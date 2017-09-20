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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
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21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:30 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 сегодня Луч-Энергия -:- Анжи
15:00 сегодня Шинник -:- Урал
15:00 сегодня Тамбов -:- Арсенал Т
15:00 сегодня Оренбург -:- Рубин
15:00 сегодня Томь -:- Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар»

сегодня, 00:50
БарселонаБарселона6 : 1ЭйбарЭйбарМатч завершен

В матче 5-го тура Примеры «Барселона» не испытала проблем с «Эйбаром». В этом поединке Лионель Месси забил 4 мяча, а также оформил свой 300-й гол на «Камп Ноу».

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» – «Эйбар» – 6:1 (2:0)
Голы: Месси 20 (пен), Паулиньо 38, Суарес 53, Месси 59, Месси 62, Месси 87 — Энрих 57

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Маскерано, Динь, Семеду, Бускетс (Ракитич 65), Иньеста (Роберто 63), Паулиньо, Месси, Деулофеу (Видаль 75), Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Эйбар»: Дмитрович, Гальвез, Оливейра, Хунка, Арбилья, Эскаланте, Дани (Ривера 77), Хордан, Энрих (Шарлес 72), Инуи, Капа (Пенья 65).
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.

Предупреждения: Капа 10, Гальвез 80.

Судья: Алехандро Эрнандес.

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Все комментарии
FCRM1 ответил Killofwrath
сегодня в 01:06
Killofwrath:
среди нас двоих, школьник явно ты и это грустно, меня смешит как ты убиваешься за Роналду, просто Месси лучше игрок и всё тут. Посмотри его голы, он сам начинает атаки, сам забивает, а Роналду забивает с полметра в пустые за счёт игры всей команды на него. Не спорю, что Роналду отличный нап, но Месси куда более разнообразный игрок
То есть, ты хотел втереть мне, что Роналду не лучший ассистент, итог, конечно же слился. А теперь ты отвечаешь мне моими же словами? Странное отродье, подожди, тебя потом унижу.
киэнджин ответил Великий Князь
сегодня в 01:06
Великий Князь:
Буффон сжалился над Леонидом и вышел с резервом.) А устранять меня стукачеством подло. Хотя Вжики и Пьяные Гульнары по-другому и не могут. Аха-ха) После ответной игры основы не пропадай, фанат бестрофейника 2017/2018
какой еще резерв, на скамье одни пенсионеры сидят у вас...манджукичи и прочие..аха-ха
FCRM1 ответил Ty4ka98
сегодня в 01:06
Ty4ka98:
Ну, а теперь "лучший клуб мира" отстает от "Барселоны" на +7 очков в турнирной таблице ЛаЛиги.
Ну у Реала игра в запасе, да к тому же начало сезона. Никому не интересно смотреть на таблицу прямо щас. К январю Реал оформит чемпионство, а в конце сезона поднимет ушастого 3 раз подряд.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:06
    da da da
    сегодня в 01:06
    Суарес хорош конечно
    Великий Князь ответил AktobeBarca
    сегодня в 01:06
    AktobeBarca:
    А князь потерялся когда Месси положил дубль Буффону
    Буффон сжалился над Леонидом и вышел с резервом.)
    А устранять меня стукачеством подло. Хотя Вжики и Пьяные Гульнары по-другому и не могут. Аха-ха)
    После ответной игры основы не пропадай, фанат бестрофейника 2017/2018
    кристина бораз ответил alex lebedev
    сегодня в 01:04
    alex lebedev:
    и сыграл сколько? на 20+ матчей больше месси? ну респект)
    покер пеналдууууу
    Killofwrath ответил FCRM1
    сегодня в 01:04
    FCRM1:
    Роналду лучший бомбардир и лучший ассистент в истории Лиги Чемпионов. Вопросы?)
    среди нас двоих, школьник явно ты и это грустно, меня смешит как ты убиваешься за Роналду, просто Месси лучше игрок и всё тут. Посмотри его голы, он сам начинает атаки, сам забивает, а Роналду забивает с полметра в пустые за счёт игры всей команды на него. Не спорю, что Роналду отличный нап, но Месси куда более разнообразный игрок
    ronaldo743 ответил FCRM1
    сегодня в 01:04
    FCRM1:
    А почему эти школьники налетели на меня? Недавно лучший клуб мира унизил их 5-1. А они радуются победе над эйбаром, как так?
    Такого матча не было, в отличии от 5:0, 4:0, 6:2 . . .
    ATG ответил FCRM1
    сегодня в 01:04
    FCRM1:
    А почему эти школьники налетели на меня? Недавно лучший клуб мира унизил их 5-1. А они радуются победе над эйбаром, как так?
    пнх белый... 3-1 а потом 2-0 . ДВА Матча а не один ты stupid?
    Ty4ka98 ответил FCRM1
    сегодня в 01:04
    FCRM1:
    А почему эти школьники налетели на меня? Недавно лучший клуб мира унизил их 5-1. А они радуются победе над эйбаром, как так?
    Ну, а теперь "лучший клуб мира" отстает от "Барселоны" на +7 очков в турнирной таблице ЛаЛиги.
    кристина бораз ответил visca el barça visca catalunya
    сегодня в 01:04
    чувствуется богатый опыт)))
    Пластун
    сегодня в 01:03
    Ну и ещё 12,5 млн фунтов за полное днище из АПЛ(((((( А купить Эрексена легко можно было включив в сделку Гомеша+ доплата. Упорно игнорируют классного распасовщика(((((
    alex lebedev ответил FCRM1
    сегодня в 01:03
    FCRM1:
    Роналду и лучший бомбардир, и лучший ассистент в истории ЛЧ, по ассистам недавно Гиггза обошел. Ненадолго? 5 раз подряд лучший бомбардир ЛЧ. Вопросы, школьник?
    и сыграл сколько? на 20+ матчей больше месси? ну респект)
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 01:03
    Персофан Роналду не плачет, просто покер Месси в глаз попал)
    FCRM1
    сегодня в 01:02
      ФКБ-М10-N11-S9
      сегодня в 01:02
      ох глорики реала не завидую вас после покера короля такой тяжелый ночь будет
      3веробой ответил Пластун
      сегодня в 01:02
      Пластун:
      Защиту нужно укреплять. Надеюсь сегодня будет уже 70-80% голосов за отставку бартомеу. 105млн+бонусы отдали в лазарет сдуру(((( Добавь 30-ку и здоровый Мбапе играл бы. Дембеле травматичен очень. Да и Мбапе круче смотрелся по сезону. А вообще надо было взять Эриксена. А в нападении любой пз мог сыграть третьим.. тот же Дениска на фланге или Туран.
        __Эксперт__ ответил FCRM1
        сегодня в 01:02
          AktobeBarca ответил Великий Князь
          сегодня в 01:02
          А князь потерялся когда Месси положил дубль Буффону
          visca el barça visca catalunya ответил Великий Князь
          сегодня в 01:01
          Великий Князь:
          До убийцы он ещё не докатился, просто аферист, хотя поговаривают, что Неймара он хотел убить.)
            3веробой
            сегодня в 01:01
            Эйбар отыграл свою роль в этом сезоне на оскар.
            Пластун
            сегодня в 01:01
            Защиту нужно укреплять. Надеюсь сегодня будет уже 70-80% голосов за отставку бартомеу. 105млн+бонусы отдали в лазарет сдуру(((( Добавь 30-ку и здоровый Мбапе играл бы. Дембеле травматичен очень. Да и Мбапе круче смотрелся по сезону. А вообще надо было взять Эриксена. А в нападении любой пз мог сыграть третьим.. тот же Дениска на фланге или Туран.
            Летучий-Голландец. ответил mavrid05
            сегодня в 01:01
            mavrid05:
            мы и так знаем что Месси гроза слабых клубов
              __Эксперт__ ответил FCRM1
              сегодня в 01:01
              Мне так нравится смотреть когда горит у розового глора Кристины)
              киэнджин ответил ronaldo743
              сегодня в 01:01
              ronaldo743:
              И снова набежали персофаны офсайдного Кашшаивца. =)
                Killofwrath ответил mavrid05
                сегодня в 01:00
                mavrid05:
                мы и так знаем что Месси гроза слабых клубов
                да, разумеется, поэтому в тройке самых пропускаемых клубов от Месси входит Реал
                ronaldo743 ответил mavrid05
                сегодня в 01:00
                mavrid05:
                мы и так знаем что Месси гроза слабых клубов
                  FCRM1 ответил Killofwrath
                  сегодня в 01:00
                  Killofwrath:
                  лучший бомбардир ненадолго, сыграно больше матчей, и он не лучший ассистент.
                  Роналду и лучший бомбардир, и лучший ассистент в истории ЛЧ, по ассистам недавно Гиггза обошел. Ненадолго? 5 раз подряд лучший бомбардир ЛЧ. Вопросы, школьник?
                  кристина бораз
                  сегодня в 01:00
                  ми..ми..ми...пеналду опять забил с пенальти)))
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