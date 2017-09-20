Чемберс и Уилшир сыграют за «Арсенал» в матче с «Донкастер Роверс»

Защитник «Арсенала» Калум Чемберс и полузащитник Джек Уилшир получат игровую практику в матче 3-го раунда Кубка Лиги с «Донкастер Роверс». Об этом сообщил главный тренер команды Арсен Венгер.

«Да, Чемберс будет играть. Уилшира мы тоже задействуем».

22-летний Чемберс выступает за «Арсенал» с лета 2014 года и за это время он провел за «канониров» 59 матчей, забив 3 гола и сделав 3 ассиста. Тем не менее молодой бек пока не смог закрепиться в основе команды, прошлый сезон он провел на правах аренды в «Мидлсбро».

Что касается 25-летнего Уилшира, то он является воспитанником лондонцев, но в полной мере себя пока также не проявил из-за травм.

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