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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 сегодня Луч-Энергия -:- Анжи
15:00 сегодня Шинник -:- Урал
15:00 сегодня Тамбов -:- Арсенал Т
15:00 сегодня Оренбург -:- Рубин
15:00 сегодня Томь -:- Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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Веллитон: «В Турции я не травмировал ни одного вратаря»

сегодня, 09:19

Бывший игрок «Спартака» Веллитон надеется, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не держит на него зла после того, как в столкновении с бразильцем вратарь получил серьезную травму колена. Во время российского периода карьеры от Веллитона доставалось также голкиперу Владимиру Габулову.

«В Турции я не травмировал ни одного вратаря. То, что было в России, – инцидент. Никогда не хотел никого травмировать.

Хочу верить, что Акинфеев со временем понял - я не желал ему травмы. По ходу матча любой может стать разъярённым. Тяжёлая травма всё-таки. Спустя время его эмоции ко мне наверняка остыли».

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Все комментарии
cska1948
сегодня в 10:12
Вот и играй в Турции!
sir-5 ответил Аргeнтинeц
сегодня в 10:11
Аргeнтинeц:
У вас никакого права нет
У меня,выигравшего десятка два судебных процесса,в области гражданского права,есть.
Аргeнтинeц ответил sir-5
сегодня в 10:09
sir-5:
Твоя память тебя очень подвела.Бывает.И не надо нам тут пропагандировать свой островной футбол.Прецедентного права у нас нет.
У вас никакого права нет
Аргeнтинeц
сегодня в 10:09
Так и в России не травмировал ни одного вратаря. Только одного Акинфеева
GGGringOOO
сегодня в 10:04
Ох, лебединая песня Губерниева
Jum13
сегодня в 09:54
Габулов тоже понял, что свинья не желала ему травмы

Igo0rek ответил makkie
сегодня в 09:51
makkie:
Веллитону в том эпизоде жёлтую дали.
Ну что ему там, дискву по моему дали, я точно уже не помню...
ДАША Д
сегодня в 09:47
Такое не забывается, когда по репе надавали.
pereletnii ответил Igo0rek
сегодня в 09:45
Igo0rek:
Не понимаю почему в том эпизоде с Акинфеевым, ему дали красную. Вратарь играл за пределами штрафной и они в прыжке столкнулись корпусами. Я бы понял, если бы удаляли за дар бутсой в голову, как это было в матче Манчестер Сити - Ливерпуль.
Его не удаляли вася.

Вот такие у спартака болелы,сами матч не видели,сути не знают,но просто обязаны чему либо возмутиться,петиция одним словом.
pereletnii
сегодня в 09:42
Чемодан видать в тарасовку пакует,а то в спартак никто не хочет переходить.
sir-5 ответил Igo0rek
сегодня в 09:42
Igo0rek:
Не понимаю почему в том эпизоде с Акинфеевым, ему дали красную. Вратарь играл за пределами штрафной и они в прыжке столкнулись корпусами. Я бы понял, если бы удаляли за дар бутсой в голову, как это было в матче Манчестер Сити - Ливерпуль.
Твоя память тебя очень подвела.Бывает.И не надо нам тут пропагандировать свой островной футбол.Прецедентного права у нас нет.
drug01
сегодня в 09:40
Зато в России оставил плохую память!
sir-5
сегодня в 09:40
Не пой,не вернёшься.Вендетту по-русски никто не отменял. Как только проходит слух.что тебя кто-то хочет взять.сразу звонок Акинфеева-и отлуп! Игорь у нас в авторитете,а ты кто? Беглый поросёнок...
makkie ответил Igo0rek
сегодня в 09:40
Igo0rek:
Не понимаю почему в том эпизоде с Акинфеевым, ему дали красную. Вратарь играл за пределами штрафной и они в прыжке столкнулись корпусами. Я бы понял, если бы удаляли за дар бутсой в голову, как это было в матче Манчестер Сити - Ливерпуль.
Веллитону в том эпизоде жёлтую дали.
Марк Аврелий
сегодня в 09:38
Майкл59ru
сегодня в 09:38
Что то слишком много новостей о Веллитоне. Видимо в ближайшее время ожидаем очередное пришествие Веллитона в родной Спартак )
Александр Северный
сегодня в 09:30
В Турции знали, что он играл в спартаке.
Igo0rek
сегодня в 09:30
Не понимаю почему в том эпизоде с Акинфеевым, ему дали красную. Вратарь играл за пределами штрафной и они в прыжке столкнулись корпусами. Я бы понял, если бы удаляли за дар бутсой в голову, как это было в матче Манчестер Сити - Ливерпуль.
feelgood125
сегодня в 09:29
потому что не добегал ни разу
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:27
Вратаря трогать - грех.
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