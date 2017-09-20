Веллитон: «В Турции я не травмировал ни одного вратаря»

Бывший игрок «Спартака» Веллитон надеется, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не держит на него зла после того, как в столкновении с бразильцем вратарь получил серьезную травму колена. Во время российского периода карьеры от Веллитона доставалось также голкиперу Владимиру Габулову.
«В Турции я не травмировал ни одного вратаря. То, что было в России, – инцидент. Никогда не хотел никого травмировать.
Хочу верить, что Акинфеев со временем понял - я не желал ему травмы. По ходу матча любой может стать разъярённым. Тяжёлая травма всё-таки. Спустя время его эмоции ко мне наверняка остыли».
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https://www.youtube.com/watch?v=KMg3TscbGQY
Вот такие у спартака болелы,сами матч не видели,сути не знают,но просто обязаны чему либо возмутиться,петиция одним словом.
Вот такие у спартака болелы,сами матч не видели,сути не знают,но просто обязаны чему либо возмутиться,петиция одним словом.