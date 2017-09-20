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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 сегодня Луч-Энергия -:- Анжи
15:00 сегодня Шинник -:- Урал
15:00 сегодня Тамбов -:- Арсенал Т
15:00 сегодня Оренбург -:- Рубин
15:00 сегодня Томь -:- Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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Веллитон: «Я скучаю по Карпину»

сегодня, 08:15

Бывший игрок «Спартака» Веллитон рассказал, что благодарен «красно-белым» и скучает по команде.

«В России я многому научился. Всем говорю, что благодарен „Спартаку“ по сей день. Никогда не забуду, как забивал за эту команду. Было здорово побеждать ЦСКА и „Зенит“. Скучаю по команде, по Жоре Чавдарю, Роме Асхабадзе и тому же Карпину – они мне сильно помогли. Да, по Валерию тоже скучаю. Я не держу обиды на него. Пускай даже никто мне нормально не объяснил, почему меня убрали из команды».

Последним клубом 30-летнего Веллитона был «Кайсериспор». В 28 матчах чемпионата Турции в прошлом сезоне он забил 12 голов.

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Все комментарии
Остапчук 67
сегодня в 08:41
Если пудель станет тренером КБ, я за "Спартак" болеть не буду.
makkie
сегодня в 08:41
Веллитон - настоящий футбольный форвард-убийца. Штамповал голы в связке с Алексом аки машина! Эх, сейчас бы нам такого нападающего.

Goger90 ответил starche
сегодня в 08:36
starche:
А мы думали по Акинфееву.................
А я думал, по Васе Березуцкому.
Филипповых
сегодня в 08:30
КБ обезьяна соскучилась по кунг-фу в расии)))
Крейсер ответил starche
сегодня в 08:29
starche:
А мы думали по Акинфееву.................
А чего скучать по балерине?
Сам падает как мешок, а Велику дисквалификацию.
starche
сегодня в 08:17
А мы думали по Акинфееву.................
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