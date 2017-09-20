Веллитон: «Я скучаю по Карпину»

Бывший игрок «Спартака» Веллитон рассказал, что благодарен «красно-белым» и скучает по команде.

«В России я многому научился. Всем говорю, что благодарен „Спартаку“ по сей день. Никогда не забуду, как забивал за эту команду. Было здорово побеждать ЦСКА и „Зенит“. Скучаю по команде, по Жоре Чавдарю, Роме Асхабадзе и тому же Карпину – они мне сильно помогли. Да, по Валерию тоже скучаю. Я не держу обиды на него. Пускай даже никто мне нормально не объяснил, почему меня убрали из команды».

Последним клубом 30-летнего Веллитона был «Кайсериспор». В 28 матчах чемпионата Турции в прошлом сезоне он забил 12 голов.

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