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FIFPro назвала 55 претендентов на попадание в команду года

сегодня, 14:45

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов огласила список из 55 футболистов, претендующих на попадание в символическую сборную по итогам года.

58 союзов профессиональных футболистов будут выбирать одного вратаря, четырех защитников, трех полузащитников и трех нападающих, которые были сильнейшими в 2017 году.

Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»).

Защитники: Давид Алаба («Бавария»), Жорди Альба («Барселона»), Дани Алвес («Ювентус»/ПСЖ), Джером Боатенг («Бавария»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»), Дани Карвахаль («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Диего Годин («Атлетико»), Матс Хуммельс («Бавария»), Филипп Лам («Бавария»), Давид Луис («Челси»), Марсело («Реал»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Пепе («Реал»/«Бешикташ»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Тиаго Силва (ПСЖ), Самуэль Умтити («Барселона»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»), Рафаэль Варан («Реал»).

Полузащитники: Тиаго Алькантара, Артуро Видаль (оба – «Бавария»), Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба – «Барселона»), Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – «Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Эден Азар, Н'Голо Канте (оба – «Челси»), Неманья Матич («Челси»/»Манчестер Юнайтед»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Месут Озил («Арсенал»), Марко Верратти (ПСЖ). 

Нападающие: Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду (все – «Реал»), Эдинсон Кавани (ПСЖ), Килиан Мбаппе («Монако»/ПСЖ), Неймар («Барселона»/ПСЖ), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Ромелу Лукаку («Эвертон»/«Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Пауло Дибала («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Алексис Санчес («Арсенал»).

Со сборной прошлого года можно ознакомиться здесь.

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Аргeнтинeц
сегодня в 14:47
а где Кокурин?
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