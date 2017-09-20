Шатов: «Я достаточно неплох в Counter-Strike»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал, что любит провести свое свободное время за компьютером. По его словам, половина состава сборной России увлекается компьютерной игрой Counter-Strike.
«Свободное время у меня есть, когда все дети ложатся спать. Появляется лишний часок, я провожу его за компьютером. Но много времени на это не трачу, не фанатею. Но в Counter-Strike я достаточно неплох. Не хотелось бы, конечно, всех сдавать, но я знаю очень многих футболистов, которые играют в эту игру. В Премьер-Лиге половина состава сборной России, наверное.
Это интересная игра пять на пять, командная. Ты можешь собрать команду друзей, позвать, например, Алана Дзагоева, Георгия Щенникова, Александра Кокорина и дружно провести время вместе».
Также очень многие игроки увлекаются футбольным симулятором FIFA.
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