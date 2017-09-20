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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Закончился первый тайм Авангард Кур 0:0 ЦСКА
17:00 Закончился первый тайм Тюмень 0:2 Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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13:56
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17:39
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17:26
«Спартак» оштрафован на 170 тысяч рублей по итогам матча с «Тосно»7
17:18
В Тбилиси состоится благотворительный матч с участием звезд мирового футбола4
16:59
«Тамбов» на последних минутах забил победный гол тульскому «Арсеналу»2
16:56
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16:15
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Шатов: «Я достаточно неплох в Counter-Strike»

сегодня, 16:23

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал, что любит провести свое свободное время за компьютером. По его словам, половина состава сборной России увлекается компьютерной игрой Counter-Strike.

«Свободное время у меня есть, когда все дети ложатся спать. Появляется лишний часок, я провожу его за компьютером. Но много времени на это не трачу, не фанатею. Но в Counter-Strike я достаточно неплох. Не хотелось бы, конечно, всех сдавать, но я знаю очень многих футболистов, которые играют в эту игру. В Премьер-Лиге половина состава сборной России, наверное.

Это интересная игра пять на пять, командная. Ты можешь собрать команду друзей, позвать, например, Алана Дзагоева, Георгия Щенникова, Александра Кокорина и дружно провести время вместе».

Также очень многие игроки увлекаются футбольным симулятором FIFA.

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Все комментарии
Alhunah
сегодня в 17:35
могу дополнить, нахрен мне на лишний часик на тренеровке оставаться, я лучше пойду домой в контру погоняю, я бы таких игрунов не только из сборной а из клуба повыгонял
Alhunah
сегодня в 17:30
Вот почему сборная так херово играет, изза контры, гнать всех этих горе футболистов из сборной кто в компютерные игрульки играет, они на поле вместо футбола думают как лучше в игре всех нагнуть
Санчо Панса
сегодня в 17:20
Очень интересно и забавно:) Ну что же...Олегу, как и другим сборникам это не запрещено! Главное, чтобы они высыпались после таких напряженных виртуальных сражений и чтобы им хватало энергии на реальные поединки.
Sully ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 17:15
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ГЛУШАКОВ: Я НЕПЛОХ НА ПАРИЛКЕ !
    Далеко Смотрящий
    сегодня в 17:12
    Ну так и играй дальше в компьютерные стрелялки. Там то ты неплох




    хахахаахах
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 17:12
    Везёт поколению. Вот моё поколение и старше играло в войнушку... Палка автомат, корень от подсолнуха-граната..). Ну и армейка естественно, кого куда, от Калининграда до Магадана, Афганистан, Вьетнам, Куба, Германия, Польша, Чехословакия..
    Sully
    сегодня в 17:11
    Олег, давай со мной в сабвей серферс!
    Serge Boykov
    сегодня в 17:08
    Вот почему Шатов хуже стал играть,по ночам в контру режется )
    Аден
    сегодня в 17:00
    А ВОТ КОКОША И ЗДУБА НЕПЛОХИ В ВАННОЙ, ПОД РУКОВОДСТВОМ МАНЧЕНИ.
    Igo0rek
    сегодня в 16:58
    Лучше бы они так в футбол играли, как в контру...
    Tommy Lee 2
    сегодня в 16:57
    Да же в CS небось попасть в противника не могут. Только между собой играют.
    ПерекатиПоле
    сегодня в 16:56
    "Не хотелось бы, конечно, всех сдавать..."
    "позвать, например, Алана Дзагоева, Георгия Щенникова, Александра Кокорина..."
    sir_Alex
    сегодня в 16:53
    Какое у него интеллектуальное лицо!
    Barcamilan
    сегодня в 16:50
    а я в него никогда не играл
    Paris Saint Germain
    сегодня в 16:49
    шатов на алкаголика смахивает
    VIPded
    сегодня в 16:48
    Зато на поле наши сборники на уровне Тетриса... (((
    renegade1976
    сегодня в 16:45
    ГЛУШАКОВ: ПРОМЕС ДОСТАТОЧНО НЕПЛОХ В БАНЕ!
    renegade1976
    сегодня в 16:44
    АНАНИДЗЕ: Я ДОСТАТОЧНО НЕПЛОХ В КАРМАННОМ БИЛЬЯРДЕ!
    The Frei
    сегодня в 16:42
    А я то думаю почему в моей тиме постоянно одни раки, которые в упор никого убить не могут, а это сборники наши...
    memphis
    сегодня в 16:41
    В Контру играют, а футбол это так - работа... можно и забить...
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил ЭJlvIS
    сегодня в 16:30
    ЭJlvIS:
    Ну 3-4 часа в день тренируешься. Странно, что только часик выделяешь для задротства
    НУ ТАК ЕЩЁ СПИННЕР НАДО ПОКРУТИТЬ !
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 16:29
    ШИРОКОВ: Я ДОСТАТОЧНО НЕПЛОХ В ТВИТТЕРЕ !
    Russian_spb
    сегодня в 16:28
    эх, контрА, старкрафт, варкрафт 2...
    воспоминания о прошедшей молодости прям нахлынули))

    П.С.: дюк нюкем маст дай.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 16:26
    СЁМИН: Я ДОСТАТОЧНО ХОРОШ В ЛИТРБОЛЕ.
    ЭJlvIS
    сегодня в 16:25
    Ну 3-4 часа в день тренируешься. Странно, что только часик выделяешь для задротства
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 16:24
    ГЛУШАКОВ: Я НЕПЛОХ НА ПАРИЛКЕ !
    sihafazatron
    сегодня в 16:24
    ну молодец, в сборную его срочно!
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