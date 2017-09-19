«Спартак» отправился в Краснодар без Реброва

В 21:00 по московскому после небольшой задержки «Спартак» вылетел в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России с «Кубанью».

Команда отправилась на поединок в следующем составе: Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернандо, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Владислав Пантелеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Луис Адриано, Фэшн Сакала и Педро Роша.

Травмированные Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артём Тимофеев, Лоренцо Мельгарехо, Зе Луиш и Денис Давыдов остались в Москве, где будут заниматься по индивидуальной программе. Защитнику Георгию Тигиеву 25 сентября в Риме предстоит операция на колене.

Кроме того, тренерский штаб «Спартака» решил не брать в Краснодар голкипера Артема Реброва.

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