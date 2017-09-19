Дубль Промеса принес «Спартаку» победу над «Кубанью»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Кубок
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Нидерланды. Кубок Голландии
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. Кубок России
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Украина. Кубок
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 Матч завершен Беневенто 0:4 Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Закончился в дополнительное время Авангард Кур 1:0 ЦСКА
17:00 Матч завершен Тюмень 1:2 Тосно
18:00 Матч завершен Волгарь 0:2 Ростов
18:30 Второй тайм доп. времени, 113’ Спартак-Нальчик 0:0 Динамо М
19:00 Матч завершен Кубань 0:2 Спартак М
  • Главные новости
  • Все новости
19:31
ЦСКА в дополнительное время уступил «Авангарду» и вылетел из Кубка России267
18:31
Новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов-201925
16:59
«Томь» не пустила «Краснодар» в 1/8 финала Кубка России86
16:52
«Шинник» разгромил «Урал» 20
14:52
«Реал» продлил контракт с Бензема до 2021 года42
20:53
«Рома» разгромила «Беневенто» в 5-м туре Серии А0
20:40
«Гамбург» - «Боруссия» Д: стартовые составы1
20:28
Тренер «Монако» посоветовал наставнику ПСЖ самому отдавать указания футболистам3
20:22
Ганчаренко: «В плотном графике приходится чем-то жертвовать»21
20:11
Микеле Ува стал вице-президентом УЕФА0
19:58
Шалимов: «Мы позорно вошли в историю клуба „Краснодар“»25
19:52
«Ростов» обыграл «Волгарь» и вышел в 1/8 финала Кубка России19
19:13
Матч за Суперкубок УЕФА-2019 состоится в Стамбуле5
19:05
Финал Лиги Европы-2019 пройдет в Баку9
18:53
Дубль Палиенко вывел «Тосно» в 1/8 финала Кубка России16
18:16
Гари Невилл: «Санчес в „Арсенале“ выглядит растерянным»7
17:39
Бердыев: «Как и предполагалось, с „Оренбургом“ была тяжелая кубковая игра»20
17:26
«Спартак» оштрафован на 170 тысяч рублей по итогам матча с «Тосно»28
17:18
В Тбилиси состоится благотворительный матч с участием звезд мирового футбола9
16:59
«Тамбов» на последних минутах забил победный гол тульскому «Арсеналу»10
16:56
«Рубин» выбил «Оренбург» из Кубка России40
16:23
Шатов: «Я достаточно неплох в Counter-Strike»41
16:15
Морьентес: «Игрой в ПСЖ Мбаппе может доказать, что способен выступать в „Реале“»17
16:07
Элбер: «ПСЖ уничтожил трансферный рынок своими покупками»28
15:52
«Барселона» поддержала право волеизъявления каталонцев о независимости62

Дубль Промеса принес «Спартаку» победу над «Кубанью»

сегодня, 20:53
КубаньКубань0 : 2СпартакСпартакМатч завершен

«Спартак» справился с «Кубанью» и вышел в 1/8 финала Кубка России.

Краснодар, стадион «Кубань»

«Кубань» – «Спартак» – 0:2 (0:1)
Голы:  Промес 45+2, Промес 53.

«Кубань»: Дюпин, Бендзь, Марков, Байрыев, Бугаев, Коновалов, Алейник, Гай, Завезен, Гогниев, Обухов (Маляров 64).
Главный тренер: Евгений Калешин.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Промес (Бакаев 82), Джано, Самедов, Фернандо (Попов 73), Пашалич, Адриано (Роша 64).
Главный тренер: Массимо Каррера.

Предупреждения: Гогниев 45+2, Марков 51, Завезен 85.

Судья: Евгений Турбин.

В другом поединке турнира ЦСКА в дополнительное время уступил «Авангарду».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Юра Алфёров
сегодня в 20:55
Хорош Спартачек.
mat73
сегодня в 20:55
Должно было быть 0:6, да только штанги кубанские помешали!)))
PROMES
сегодня в 20:55
Спартак с победой!!!
Спокойно на классе!!!
Т34
сегодня в 20:54
С победой Спартак! Ты ее заслужил.
Colonist
сегодня в 20:54
4 штанги!!! Это круто! Реброва не хватало!:)
artsinalex
сегодня в 20:54
﻿С победой, любимая команда!!! Хоть в этот раз без происшествий на последних минутах!!!
DVOK68
сегодня в 20:54
Поздравления с победой.
Брулин
сегодня в 20:54
Штанги отомстили Спартаку, за то, что не взяли Реброва)))
kostik 84
сегодня в 20:54
основой играли,что тут скажешь
juchok
сегодня в 20:54
с победой! Квинси-мощь!!!
Anton Li
сегодня в 20:54
С Победой НАС !!!!!
Великолепный
сегодня в 20:54
Только Каррере нужно отмазываться за проваленный сезон в чемпионате России и позор с Марибором, вот он и вынужден выставлять основной состав с Кубанью, а была бы возможность то же как и все нормальные команды провел бы ротацию перед Л/Ч)) Но увы не может))
d_fincher
сегодня в 20:53
Квинси передает привет Кокорину, Горину, назвавшему Промеса "средним, слабым, никаким", а также болельщикам ЦСКА, сетовавшим на проигрыш красно-белых от Тосно, чей клуб сегодня проиграл Курскому Авангарду (я даже не знал о существовании такого клуба, а вы?)

Всех красно-белых с победой. А теперь мой пост от 14-46:

"Красно-белые выиграли 1 раз в последних 15 матчах с Кубанью? И что, Горин? Проверим, кто из нас лучше знает Спартак? В этот раз Спартак уверенно победит. Думаю, 2-0 или 3-0. Скриньте.

Произойдет сие событие на эмоциях, которые являются, к сожалению, основной мотивацией для нашей команды. А должен бы являться профессионализм. Но эти эмоции позволят победить сегодня, только едва ли это будет чем-то реально важным, ведь к следующей игре эмоции могут и утихнуть.

пс: а если Спартак проиграет, я признаю, что все ненавистнические статьи Горина, которые он непрестанно штампует именно о Спартаке - верны. А сам уйду с сайта".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100