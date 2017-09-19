Дубль Промеса принес «Спартаку» победу над «Кубанью»

«Спартак» справился с «Кубанью» и вышел в 1/8 финала Кубка России.
Краснодар, стадион «Кубань»
«Кубань» – «Спартак» – 0:2 (0:1)
Голы: Промес 45+2, Промес 53.
«Кубань»: Дюпин, Бендзь, Марков, Байрыев, Бугаев, Коновалов, Алейник, Гай, Завезен, Гогниев, Обухов (Маляров 64).
Главный тренер: Евгений Калешин.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Промес (Бакаев 82), Джано, Самедов, Фернандо (Попов 73), Пашалич, Адриано (Роша 64).
Главный тренер: Массимо Каррера.
Предупреждения: Гогниев 45+2, Марков 51, Завезен 85.
Судья: Евгений Турбин.
В другом поединке турнира ЦСКА в дополнительное время уступил «Авангарду».
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Всех красно-белых с победой. А теперь мой пост от 14-46:
"Красно-белые выиграли 1 раз в последних 15 матчах с Кубанью? И что, Горин? Проверим, кто из нас лучше знает Спартак? В этот раз Спартак уверенно победит. Думаю, 2-0 или 3-0. Скриньте.
Произойдет сие событие на эмоциях, которые являются, к сожалению, основной мотивацией для нашей команды. А должен бы являться профессионализм. Но эти эмоции позволят победить сегодня, только едва ли это будет чем-то реально важным, ведь к следующей игре эмоции могут и утихнуть.
пс: а если Спартак проиграет, я признаю, что все ненавистнические статьи Горина, которые он непрестанно штампует именно о Спартаке - верны. А сам уйду с сайта".
Всех красно-белых с победой. А теперь мой пост от 14-46:
"Красно-белые выиграли 1 раз в последних 15 матчах с Кубанью? И что, Горин? Проверим, кто из нас лучше знает Спартак? В этот раз Спартак уверенно победит. Думаю, 2-0 или 3-0. Скриньте.
Произойдет сие событие на эмоциях, которые являются, к сожалению, основной мотивацией для нашей команды. А должен бы являться профессионализм. Но эти эмоции позволят победить сегодня, только едва ли это будет чем-то реально важным, ведь к следующей игре эмоции могут и утихнуть.
пс: а если Спартак проиграет, я признаю, что все ненавистнические статьи Горина, которые он непрестанно штампует именно о Спартаке - верны. А сам уйду с сайта".