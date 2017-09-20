В топ-100 самых молодых команд Европы нет ни одного представителя РФПЛ

CIES Football Observatory исследовала средний возраст футболистов команд высших дивизионов европейских чемпионатов. Примечательно, что в топ-100 самых молодых коллективов не оказалось ни одного представителя РФПЛ.
Первая десятка самых юных команд выглядит следующим образом:
|Команда
|Страна
|Средний возраст игроков
|1. Сталь
|Украина
|21,67
|2. Бреда
|Нидерланды
|21,96
|3. Локомотива Загреб
|Хорватия
|22,37
|4. Тренчин
|Словакия
|22,57
|5. Нордшелланнд
|Дания
|22,78
|6. Лилль
|Франция
|22,88
|7. Анкаран
|Словения
|22,98
|8. Жилина
|Словакия
|23,01
|9. Спартак Суботица
|Сербия
|23,07
|10. Алуминий
|Словения
|23,10
Как видно, в топ-10 лишь один представитель топ-5 лиг - французский «Лилль». В первой двадцатке также присутствует немецкий «РБ Лейпциг».
В целом в сотню вошли семь клубов Бундеслиги и шесть из Лиги 1. Италия и Испания делегировали в этот список по одной команде - «Милан» и «Валенсия» соответственно. Представителей АПЛ среди 100 самых молодых команд Европы нет.
С первой сотней можно ознакомиться здесь.
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