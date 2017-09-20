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В топ-100 самых молодых команд Европы нет ни одного представителя РФПЛ

сегодня, 10:45

CIES Football Observatory исследовала средний возраст футболистов команд высших дивизионов европейских чемпионатов. Примечательно, что в топ-100 самых молодых коллективов не оказалось ни одного представителя РФПЛ.  

Первая десятка самых юных команд выглядит следующим образом:

Команда Страна Средний возраст игроков
1. Сталь Украина 21,67
2. Бреда Нидерланды 21,96
3. Локомотива Загреб Хорватия 22,37
4. Тренчин Словакия 22,57
5. Нордшелланнд Дания 22,78
6. Лилль Франция 22,88
7. Анкаран Словения 22,98
8. Жилина Словакия 23,01
9. Спартак Суботица Сербия 23,07
10. Алуминий Словения 23,10


Как видно, в топ-10 лишь один представитель топ-5 лиг - французский «Лилль». В первой двадцатке также присутствует немецкий «РБ Лейпциг».

В целом в сотню вошли семь клубов Бундеслиги и шесть из Лиги 1. Италия и Испания делегировали в этот список по одной команде - «Милан» и «Валенсия» соответственно. Представителей АПЛ среди 100 самых молодых команд Европы нет.

С первой сотней можно ознакомиться здесь.

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Все комментарии
Kolia_nchik
сегодня в 11:46
старый конь борозды не испортит))))))
КЭТиК
сегодня в 11:43
Одни слабаки в этом топе, потому наших команд и нет.
artsinalex ответил dzvinka
сегодня в 11:41
dzvinka:
а че топ-1 не упоменает редактор в теле новости?)) ахахаха, скрепы не дают?
    dzvinka
    сегодня в 11:29
    а че топ-1 не упоменает редактор в теле новости?)) ахахаха, скрепы не дают?
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 11:25
    Сталь подешевел-21-67 рупи, Алуминий подорожал-23-10 рупи... Всё ушёл собирать алуминий.
    Майкл59ru
    сегодня в 11:25
    А зачем нам молодёжь выращивать. Нам проще какого нибудь африканского Тумбу Юмбу взять,которому уже под тридцатник,надеть на него красно- белую майку,ну или сине-бело-голубую и назвать надеждой нации )
    JuryLeko
    сегодня в 11:22
    молодежь) топ-10 даже во внутренних соревнованиях ничего не добиваются, не говоря о еврокубках, все просто..молодежь играет там, где нет средств на хороших игроков и приходится заигрывать своих...так что, топ так себе - ниочем)
    нечитайло
    сегодня в 11:13
    Ну что поделать
    Сергеевич вернулся 1 ответил LOpp
    сегодня в 11:13
    LOpp:
    братья Березы и Игнашевич только в душе молодеют.
    "Грудь моряка, булки старика". Так шо ли??)
    Смитерс
    сегодня в 11:11
    Кому нужна эта глупая статистика?
    Казанский
    сегодня в 11:10
    Потому что в РФПЛ игрок до 25-ти лет считается перспективным,а до 35-ти молодым)))
    LOpp ответил Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 11:10
    Сергеевич вернулся 1:
    Я думал со слов армейцев, что у них играет молодёжь, в топе..). Жаль очень..)
    братья Березы и Игнашевич только в душе молодеют.
    Сергеевич вернулся 1 ответил Аргeнтинeц
    сегодня в 11:07
    Аргeнтинeц:
    А чем тебе Березуцкие и Игнашевич не молодежь?
    А чо? Разве не молодёжь???!!!
    Аргeнтинeц ответил Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 11:04
    Сергеевич вернулся 1:
    Я думал со слов армейцев, что у них играет молодёжь, в топе..). Жаль очень..)
    А чем тебе Березуцкие и Игнашевич не молодежь?
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 10:54
    Я думал со слов армейцев, что у них играет молодёжь, в топе..). Жаль очень..)
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 10:53
    А ЧЁ НАШ 8-ОЙ "Б" НЕ ВКЛЮЧИЛИ ?
    У НАС СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ - 14 ЛЕТ !
    Absinthe3
    сегодня в 10:52
    Если не считать Лилль, все остальные из стран, которые выращивают футболистов с целбю дальнейшей продажи в более богатые клуба. Так что все логично
    sihafazatron ответил Tott_Hot
    сегодня в 10:52
    Tott_Hot:
    4 клуба с балканского полуострова, в этом регионе умеют делать ставку на молодость!
    у них тупо нет денег на игроков, вот и берут молодежь
    Tott_Hot
    сегодня в 10:50
    4 клуба с балканского полуострова, в этом регионе умеют делать ставку на молодость!
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