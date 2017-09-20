В топ-100 самых молодых команд Европы нет ни одного представителя РФПЛ

CIES Football Observatory исследовала средний возраст футболистов команд высших дивизионов европейских чемпионатов. Примечательно, что в топ-100 самых молодых коллективов не оказалось ни одного представителя РФПЛ.

Первая десятка самых юных команд выглядит следующим образом:

Команда Страна Средний возраст игроков 1. Сталь Украина 21,67 2. Бреда Нидерланды 21,96 3. Локомотива Загреб Хорватия 22,37 4. Тренчин Словакия 22,57 5. Нордшелланнд Дания 22,78 6. Лилль Франция 22,88 7. Анкаран Словения 22,98 8. Жилина Словакия 23,01 9. Спартак Суботица Сербия 23,07 10. Алуминий Словения 23,10



Как видно, в топ-10 лишь один представитель топ-5 лиг - французский «Лилль». В первой двадцатке также присутствует немецкий «РБ Лейпциг».

В целом в сотню вошли семь клубов Бундеслиги и шесть из Лиги 1. Италия и Испания делегировали в этот список по одной команде - «Милан» и «Валенсия» соответственно. Представителей АПЛ среди 100 самых молодых команд Европы нет.

С первой сотней можно ознакомиться здесь.

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