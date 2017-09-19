«Ростов» обыграл «Волгарь» и вышел в 1/8 финала Кубка России

В рамках 1/16 финала Кубка России «Волгарь» уступил «Ростову».
Астрахань, стадион «Центральный»
«Волгарь» – «Ростов» – 0:2 (0:1)
Голы: Зуев 22, Бухаров 48
«Волгарь»: Терновский, Григорьев, Кирисов, Бердников, Плиев, Букия (Соломатин 59), Бабаев, Болонин (Пилиев 66), Газзаев, Шалаев (Веркашанский 70), Бабырь.
Главный тренер: Юрий Газзаев.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Игнасон, Макеев, Бобен, Зуев (Дядюн 75), Думбия, Гацкан, Байрамян, Майер (Могилевец 67), Бухаров (Шомуродов 64).
Главный тренер: Леонид Кучук.
Предупреждения: Майер 63.
Судья: Алексей Сухой.
В другом матче «Авангард» выбил из турнира ЦСКА.
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