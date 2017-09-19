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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 Матч завершен Беневенто 0:4 Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Закончился в дополнительное время Авангард Кур 1:0 ЦСКА
17:00 Матч завершен Тюмень 1:2 Тосно
18:00 Матч завершен Волгарь 0:2 Ростов
18:30 Второй тайм доп. времени, 115’ Спартак-Нальчик 0:0 Динамо М
19:00 Матч завершен Кубань 0:2 Спартак М
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«Ростов» обыграл «Волгарь» и вышел в 1/8 финала Кубка России

сегодня, 19:52
ВолгарьВолгарь0 : 2РостовРостовМатч завершен

В рамках 1/16 финала Кубка России «Волгарь» уступил «Ростову».

Астрахань, стадион «Центральный»

«Волгарь» – «Ростов» – 0:2 (0:1)
Голы:  Зуев 22, Бухаров 48

«Волгарь»: Терновский, Григорьев, Кирисов, Бердников, Плиев, Букия (Соломатин 59), Бабаев, Болонин (Пилиев 66), Газзаев, Шалаев (Веркашанский 70), Бабырь.
Главный тренер: Юрий Газзаев.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Игнасон, Макеев, Бобен, Зуев (Дядюн 75), Думбия, Гацкан, Байрамян, Майер (Могилевец 67), Бухаров (Шомуродов 64).
Главный тренер: Леонид Кучук.

Предупреждения: Майер 63.

Судья: Алексей Сухой.

В другом матче «Авангард» выбил из турнира ЦСКА.

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Все комментарии
Zimmer
сегодня в 20:54
"Ростов" не игнорирует Кубок России.
mat73
сегодня в 20:50
Ростов и ростовчане, с победой!
Napoleon Bonapart ответил Dominators
сегодня в 20:48
Dominators:
Теперь завтра болеем за Факел против Амкара . Победитель играет с нами .
Александр, привет!
Спобедой тебя и твой Ростов! Удачи в дальнейшем! А я, смотрю Нальчик -ДИНАМО. Душераздирающее зрелище.....
Морозовский ответил Dominators
сегодня в 20:38
Dominators:
Астрахань - это город за Полярным кругом , где нет телевидения . За то по 2 каналам я насмотрелся на молодого армейца Олонаре . Топовый игрок . Но Ласина был лучше .
А щщасс мы зырим "Кубань" на двух каналах в прямом эфире! Спасибо, мутько !
Аксинья ответил Dominators
сегодня в 20:19
Dominators:
Теперь завтра болеем за Факел против Амкара . Победитель играет с нами .
Амкар скорее всего может слить игру, ему не до кубка, ему за выживание в РФПЛ бороться надо...
Dominators ответил Аксинья
сегодня в 20:16
Аксинья:
Зеня выставит на кубок второй или третий состав под началом Вани Новосельцева из бывших ростовчан... Так что разберуться между собой...
Теперь завтра болеем за Факел против Амкара . Победитель играет с нами .
КЭТиК
сегодня в 20:13
Ростов серьезно подошел к Кубку, в отличии от остальных.
Аксинья ответил Dominators
сегодня в 20:12
Dominators:
Тяжко , но можно . Но в полуфинале ,если пройдем будет Зенит , если и он не сольет .
Зеня выставит на кубок второй или третий состав под началом Вани Новосельцева из бывших ростовчан... Так что разберуться между собой...
Dominators ответил Аксинья
сегодня в 20:06
Аксинья:
Поздравляю ростовчан и всех болел нашего клуба с победой...Похоже что в этом сезоне донской клуб, в отличии от других клубов РФПЛ, решил побороться за этот трофей всерьез...Ну что же удачи вам...
Тяжко , но можно . Но в полуфинале ,если пройдем будет Зенит , если и он не сольет .
Владимир Петрухин
сегодня в 20:06
Похоже РОСТОВ нацелен на кубок.
Будем болеть,НАМ удачи и кубок
будет в РОСТОВЕ!
Dominators ответил жменя семечек
сегодня в 20:03
жменя семечек:
Саня, веришь нет... я когда они с краснодаром в финали играли, за ростов болел
Верю , Магнит не имеет той истории и болельщиков , что есть у Кубани .
kassten
сегодня в 20:01
Зуев забил гол красавец с подачи Бухарова
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:01
С победой Ростов!
Dominators
сегодня в 20:01
Астрахань - это город за Полярным кругом , где нет телевидения . За то по 2 каналам я насмотрелся на молодого армейца Олонаре . Топовый игрок . Но Ласина был лучше .
жменя семечек ответил Dominators
сегодня в 19:59
Dominators:
Привет и спасибо за пожелания .
Саня, веришь нет... я когда они с краснодаром в финали играли, за ростов болел
Аксинья
сегодня в 19:58
Поздравляю ростовчан и всех болел нашего клуба с победой...Похоже что в этом сезоне донской клуб, в отличии от других клубов РФПЛ, решил побороться за этот трофей всерьез...Ну что же удачи вам...
Dominators ответил жменя семечек
сегодня в 19:57
жменя семечек:
молодцы ростовчане! не стали никому ничего сливать, настроились и победили! я вообще хочу что бы кубок был у Ростова
Привет и спасибо за пожелания .
Dominators
сегодня в 19:56
Спасибо Мутко сотоварищи за трансляцию . Спасибо Ростову за победу .
жменя семечек
сегодня в 19:56
молодцы ростовчане! не стали никому ничего сливать, настроились и победили! я вообще хочу что бы кубок был у Ростова
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