В серии пенальти «Спартак-Нальчик» оказался удачливее «Динамо»

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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 29’ Арсенал 1:0 Донкастер Роверс
21:45 31’ Челси 2:0 Ноттингем Форест
22:00 17’ Вест Бромвич 0:1 Манчестер Сити
22:00 16’ Ман Юнайтед 1:0 Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 44’ Герта 2:0 Байер
21:30 Идет первый тайм, 45’ Гамбург 0:1 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 5 тур
21:00 60’ Атлетик Б 0:1 Атлетико М
23:00 сегодня Реал -:- Бетис
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 Матч завершен Беневенто 0:4 Рома
21:45 32’ Ювентус 0:0 Фиорентина
21:45 Идет первый тайм, 29’ Лацио 1:0 Наполи
21:45 Идет первый тайм, 30’ Милан 1:0 СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Закончился в дополнительное время Авангард Кур 1:0 ЦСКА
17:00 Матч завершен Тюмень 1:2 Тосно
18:00 Матч завершен Волгарь 0:2 Ростов
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Дубль Промеса принес «Спартаку» победу над «Кубанью»228
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18:31
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16:52
«Шинник» разгромил «Урал» 21
22:13
Защитник «Марселя» Рами встречается с Памелой Андерсон5
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21:50
«Брайтон» выкупил Тима Крула у «Ньюкасла»2
21:43
Монтелла: «Я хотел подписать Дибалу, когда работал в „Катании“»1
21:32
«Монако» продлил сотрудничество с Раджи и Субашичем0
21:26
Надсон признался, что хотел бы иметь российский паспорт7
21:10
«Милан» - СПАЛ: стартовые составы5
21:03
«Лацио» и «Наполи» объявили стартовые составы27
20:53
«Рома» разгромила «Беневенто» в 5-м туре Серии А20
20:40
«Гамбург» - «Боруссия» Д: стартовые составы3
20:28
Тренер «Монако» посоветовал наставнику ПСЖ самому отдавать указания футболистам8
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В серии пенальти «Спартак-Нальчик» оказался удачливее «Динамо»

сегодня, 21:13
Спартак-НальчикСпартак-Нальчик0 : 0ДинамоДинамоЗакончился после серии пенальти

Московское «Динамо» уступило «Спартаку-Нальчик» в серии пенальти и покинуло Кубок России.

Нальчик, стадион "«РБ Спартак»

«Спартак-Нальчик» – «Динамо» – 0:0 (0:0) Серия пенальти - 4:2

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Лелюкаев, Миронов, Паштов, Ахриев, Медников (Михайленко 105), Гугуев, Тлупов (Алиев 74).
Главный тренер: Хасанби Биджиев.

«Динамо»: Лещук, Морозов, Шунич (Хольмен 46), Калугин, Сапета, Цаллагов, Зотов (Соу 75), Катрич, Ташаев, Луценко, Вандерсон.
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.

Предупреждения: Цаллагов 51, Лелюкаев 55, Сапета 80.

Судья: Иван Сиденков.

Ранее «Ростов» справился с «Волгарем» и вышел в следующую стадию турнира.

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Все комментарии
Марк Аврелий
сегодня в 22:18
Продули кабардинскому Спартаку. Зачем? Разве в играх с ЦСКА и Локомотивом это поможет? Судя по всему, штаб Калитвинцева скоро сменят и при всем уважении к Николаичу, я это пойму. Грустно это всё.
баск ответил Sem25
сегодня в 22:17
Sem25:
Вы ошибаетесь!))) Было и большее !))) С Тереком, Ростовом, Уралом, Краснодаром, Арсеналом, Уфой... кругом убожество! Одно другого краше!))) Добрый вечер!
Добрый, Сэм)
Ну так перечисленные вами- все же РПЛовцы, а так играть с втордивной версией Нальчика, это уж совсем..
Впрочем, Калитвинцев уже однажды сыграл в эту игру недавно- бездарно слился сборной перед Зенитом, а потом отобрал у него очки..
Может, он надумал повторить этот "фокус", и с конями будет поинтереснее?)
Napoleon Bonapart ответил баск
сегодня в 22:13
баск:
Большего убожества в исполнении наших, чем сегодня, в этом году еще не было.. Что поделать.. Посмотрим в субботу, чем это все обернется.. А на динамовскую ветку, как я погляжу, подсело сегодня какое-то очередное здешнее 12, да еще с бригадой и вооружением..) Прикольный дятел..) Ну, да тут и не таких знавали..))
Павел, привет!
Вот, это ты знатно прошелся по дятлу, в самую точку!!! А ты еще субботу ждешь? Ну, тогда, ты- неисправимый оптимист!!! Завидую!
Гоша Великолепный
сегодня в 22:09
Заслужили,с победой нас!)
Sem25 ответил баск
сегодня в 22:07
баск:
Большего убожества в исполнении наших, чем сегодня, в этом году еще не было.. Что поделать.. Посмотрим в субботу, чем это все обернется.. А на динамовскую ветку, как я погляжу, подсело сегодня какое-то очередное здешнее 12, да еще с бригадой и вооружением..) Прикольный дятел..) Ну, да тут и не таких знавали..))
Вы ошибаетесь!))) Было и большее !))) С Тереком, Ростовом, Уралом, Краснодаром, Арсеналом, Уфой... кругом убожество! Одно другого краше!)))
Добрый вечер!
баск
сегодня в 22:04
Большего убожества в исполнении наших, чем сегодня, в этом году еще не было..
Что поделать..
Посмотрим в субботу, чем это все обернется..

А на динамовскую ветку, как я погляжу, подсело сегодня какое-то очередное здешнее 12, да еще с бригадой и вооружением..)
Прикольный дятел..)
Ну, да тут и не таких знавали..))
Sem25 ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 22:03
Napoleon Bonapart:
А я, давно об этом говорю и бью в набат!
Я помню, Виктор. Иллюзий больше не питаю.
nikoladolgov ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 22:03
Napoleon Bonapart:
Сергей, на Украине- медицина в страшном упадке, там баба какая-то руководит и все крушит. Бедные украинцы......
Куда ты лезешь, еще один пи...дар затесался. Вас здес кормят что ли , дармоеды. Идите работать бездельники !
Napoleon Bonapart ответил Sem25
сегодня в 22:02
Sem25:
Это заметно по Николаю)))
А я, давно об этом говорю и бью в набат!
nikoladolgov
сегодня в 22:01
Пшел нахххххх, 13к. Рот закрой и при мне больше не открывал. Понял 56 !
nautilus163
сегодня в 22:01
Ха-ха-ха!
Sem25 ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 22:00
Napoleon Bonapart:
Сергей, на Украине- медицина в страшном упадке, там баба какая-то руководит и все крушит. Бедные украинцы......
Это заметно по Николаю)))
Sem25 ответил nikoladolgov
сегодня в 22:00
nikoladolgov:
мент позорный встать когда ты разговариваешь с офицером Советской Армии... Расплодились здесь одни пи...дар..сы и стукачи !
"Офицер", выдыхай!)))
Napoleon Bonapart ответил Sem25
сегодня в 21:59
Sem25:
Приятель, а медицина на Украине вообще осталась? Ты меня пугаешь своей "адекватностью")))))
Сергей, на Украине- медицина в страшном упадке, там баба какая-то руководит и все крушит. Бедные украинцы......
nikoladolgov ответил Sem25
сегодня в 21:59
Sem25:
Приятель, а медицина на Украине вообще осталась? Ты меня пугаешь своей "адекватностью")))))
мент позорный встать когда ты разговариваешь с офицером Советской Армии...
Расплодились здесь одни пи...дар..сы и стукачи !
Sem25 ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 21:58
Napoleon Bonapart:
Сергей, а вот попомните мое слово, сам, он, не уйдет. Благо, есть с кого пример брать, Погребняк.....
У Погребняка другая цена вопроса. За 2 млн и я бы на тренировки ходил))) Наверное и в этом Вы правы, даже 300 тысяч для Калитвицева большие деньги, которые нигде ему не предложат)))
Sem25 ответил nikoladolgov
сегодня в 21:56
nikoladolgov:
Стукач гнойный, у меня в бригаде есть оружия достаточно, но тебе и простого калаша достаточно, чтоб закрыть твой вонючий рот стукач позорный.
Приятель, а медицина на Украине вообще осталась? Ты меня пугаешь своей "адекватностью")))))
Napoleon Bonapart ответил Sem25
сегодня в 21:56
Sem25:
Очень своевременный и правильный вопрос, Виктор! Действительно, неужели ему самому не стыдно?
Сергей, а вот попомните мое слово, сам, он, не уйдет. Благо, есть с кого пример брать, Погребняк.....
nikoladolgov ответил Sem25
сегодня в 21:55
Sem25:
Ты чего такой радостный? Оружие Украине из-за океана дали?))) Тогда зачем ты здесь? Иди матчасть изучай! Или таких как ты даже воевать не берут?))) Только на российских сайтах можешь позориться?)))
Стукач гнойный, у меня в бригаде есть оружия достаточно, но тебе и простого калаша достаточно, чтоб закрыть твой вонючий рот стукач позорный.
Sem25 ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 21:54
Napoleon Bonapart:
Да, Сергей, действительно, Вы правы. Ну что, Сергей, неужели даже после такого позора, у Калиты не хватит смелости и достоинства написать заявление???
Очень своевременный и правильный вопрос, Виктор!
Действительно, неужели ему самому не стыдно?
Napoleon Bonapart ответил Sem25
сегодня в 21:53
Sem25:
Приветствую Вас, Виктор! Вы меня удивляете, кого Вы призываете к ответу? Он же тролль обыкновенный. Вы видели, что Стржалковский заступился за Калитвинцева? Не любят такие люди признавать свои ошибки... - наследие Советского прошлого.
Да, Сергей, действительно, Вы правы. Ну что, Сергей, неужели даже после такого позора, у Калиты не хватит смелости и достоинства написать заявление???
Sem25 ответил nikoladolgov
сегодня в 21:52
nikoladolgov:
Купи азбуку стукач, и советуй командам из втордива 56.
Ты чего такой радостный? Оружие Украине из-за океана дали?))) Тогда зачем ты здесь? Иди матчасть изучай! Или таких как ты даже воевать не берут?))) Только на российских сайтах можешь позориться?)))
nikoladolgov ответил Sem25
сегодня в 21:52
Sem25:
Хлопец, я на тебя не жалуюсь. Наоборот! Пусть все видят "великий украинский ум", порожденный новой властью на Украине!)))))
56, до чего же тупой !
Я всю жизнь служу в ВС РФ, и тебя 56 вычислил с первого раза , твой уровень по подъездам шарахаться и объедки собирать с умным видом.
Sem25 ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 21:50
Napoleon Bonapart:
Опять мы стали объектом насмешек и п.......ок. А где главный поклонник таланта классного тренера Калитвинцева? Ждем его выхода! Борисыч, аааааауууууу!
Приветствую Вас, Виктор! Вы меня удивляете, кого Вы призываете к ответу? Он же тролль обыкновенный.
Вы видели, что Стржалковский заступился за Калитвинцева? Не любят такие люди признавать свои ошибки... - наследие Советского прошлого.
Napoleon Bonapart ответил Sem25
сегодня в 21:50
Sem25:
Хлопец, я на тебя не жалуюсь. Наоборот! Пусть все видят "великий украинский ум", порожденный новой властью на Украине!)))))
Сергей, здравствуйте!
Аплодирую Вам стоя, еще, еще и еще!!!
nikoladolgov ответил Sem25
сегодня в 21:49
Sem25:
На Украине об этом не все знают. Их надо бомбить...букварями!)))
Купи азбуку стукач, и советуй командам из втордива 56.
Napoleon Bonapart
сегодня в 21:47
Опять мы стали объектом насмешек и п.......ок. А где главный поклонник таланта классного тренера Калитвинцева? Ждем его выхода! Борисыч, аааааауууууу!
Sem25 ответил nikoladolgov
сегодня в 21:46
nikoladolgov:
два минуса тебе стукачек ! Привет тебе от Соккера.
Хлопец, я на тебя не жалуюсь. Наоборот! Пусть все видят "великий украинский ум", порожденный новой властью на Украине!)))))
старина
сегодня в 21:45
Браво Спартак Нальчик!
Александр Северный
сегодня в 21:44
Динамо, похоже и из кубка и из Премьер-Лиги того.
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