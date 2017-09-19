В серии пенальти «Спартак-Нальчик» оказался удачливее «Динамо»

Московское «Динамо» уступило «Спартаку-Нальчик» в серии пенальти и покинуло Кубок России.
Нальчик, стадион "«РБ Спартак»
«Спартак-Нальчик» – «Динамо» – 0:0 (0:0) Серия пенальти - 4:2
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Лелюкаев, Миронов, Паштов, Ахриев, Медников (Михайленко 105), Гугуев, Тлупов (Алиев 74).
Главный тренер: Хасанби Биджиев.
«Динамо»: Лещук, Морозов, Шунич (Хольмен 46), Калугин, Сапета, Цаллагов, Зотов (Соу 75), Катрич, Ташаев, Луценко, Вандерсон.
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.
Предупреждения: Цаллагов 51, Лелюкаев 55, Сапета 80.
Судья: Иван Сиденков.
Ранее «Ростов» справился с «Волгарем» и вышел в следующую стадию турнира.
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Ну так перечисленные вами- все же РПЛовцы, а так играть с втордивной версией Нальчика, это уж совсем..
Впрочем, Калитвинцев уже однажды сыграл в эту игру недавно- бездарно слился сборной перед Зенитом, а потом отобрал у него очки..
Может, он надумал повторить этот "фокус", и с конями будет поинтереснее?)
Ну так перечисленные вами- все же РПЛовцы, а так играть с втордивной версией Нальчика, это уж совсем..
Впрочем, Калитвинцев уже однажды сыграл в эту игру недавно- бездарно слился сборной перед Зенитом, а потом отобрал у него очки..
Может, он надумал повторить этот "фокус", и с конями будет поинтереснее?)
Вот, это ты знатно прошелся по дятлу, в самую точку!!! А ты еще субботу ждешь? Ну, тогда, ты- неисправимый оптимист!!! Завидую!
Вот, это ты знатно прошелся по дятлу, в самую точку!!! А ты еще субботу ждешь? Ну, тогда, ты- неисправимый оптимист!!! Завидую!
Добрый вечер!
Добрый вечер!
Что поделать..
Посмотрим в субботу, чем это все обернется..
А на динамовскую ветку, как я погляжу, подсело сегодня какое-то очередное здешнее 12, да еще с бригадой и вооружением..)
Прикольный дятел..)
Ну, да тут и не таких знавали..))
Что поделать..
Посмотрим в субботу, чем это все обернется..
А на динамовскую ветку, как я погляжу, подсело сегодня какое-то очередное здешнее 12, да еще с бригадой и вооружением..)
Прикольный дятел..)
Ну, да тут и не таких знавали..))
Расплодились здесь одни пи...дар..сы и стукачи !
Расплодились здесь одни пи...дар..сы и стукачи !
Действительно, неужели ему самому не стыдно?
Действительно, неужели ему самому не стыдно?
Я всю жизнь служу в ВС РФ, и тебя 56 вычислил с первого раза , твой уровень по подъездам шарахаться и объедки собирать с умным видом.
Я всю жизнь служу в ВС РФ, и тебя 56 вычислил с первого раза , твой уровень по подъездам шарахаться и объедки собирать с умным видом.
Вы видели, что Стржалковский заступился за Калитвинцева? Не любят такие люди признавать свои ошибки... - наследие Советского прошлого.
Вы видели, что Стржалковский заступился за Калитвинцева? Не любят такие люди признавать свои ошибки... - наследие Советского прошлого.
Аплодирую Вам стоя, еще, еще и еще!!!
Аплодирую Вам стоя, еще, еще и еще!!!