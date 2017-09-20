Россия не сможет претендовать на проведение финалов ЛЧ и ЛЕ в 2020-м году

В 2020-м году Россия выступит на чемпионате Европы как одна из стран-организаторов турнира. В связи с этим страна не может претендовать на проведение заключительных матчей еврокубков в сезоне-2019/20.

«Исполком УЕФА одобрил и утвердил предложение о том, что страны-организаторы чемпионата Европы 2020 года не смогут претендовать на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в том же году. Таким образом, 13 стран избавятся от дополнительного давления перед Евро-2020, плюс это даст шанс провести большие матчи другим ассоциациям», - сообщили в пресс-службе УЕФА.

Отметим, что в среду стали известны города, которые в 2019-м году примут финал Лиги чемпионов, финал Лиги Европы и матч за Суперкубок УЕФА.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте