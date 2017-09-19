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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 29’ Арсенал 1:0 Донкастер Роверс
21:45 31’ Челси 2:0 Ноттингем Форест
22:00 17’ Вест Бромвич 0:1 Манчестер Сити
22:00 16’ Ман Юнайтед 1:0 Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 44’ Герта 2:0 Байер
21:30 Идет первый тайм, 45’ Гамбург 0:1 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 5 тур
21:00 60’ Атлетик Б 0:1 Атлетико М
23:00 сегодня Реал -:- Бетис
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 Матч завершен Беневенто 0:4 Рома
21:45 32’ Ювентус 0:0 Фиорентина
21:45 Идет первый тайм, 29’ Лацио 1:0 Наполи
21:45 Идет первый тайм, 30’ Милан 1:0 СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Закончился в дополнительное время Авангард Кур 1:0 ЦСКА
17:00 Матч завершен Тюмень 1:2 Тосно
18:00 Матч завершен Волгарь 0:2 Ростов
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Каррера: «После игры с „Тосно“ я не обвинял игроков. Я первый виноват»

сегодня, 21:57
КубаньКубань0 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Наставник «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Кубанью» в 1/16 финала Кубка России пояснил свою реакцию на результат матча чемпионата России с «Тосно», в котором его команда упустила преимущество в два гола, играя в большинстве:

«Команда была сплочённой всегда, просто не всегда получается то, над чем работаешь. Никогда не было никаких расколов между командой, руководством и тренером. Побеждаем вместе и проигрываем вместе. Кто-то донёс до прессы то, что я сказал после матча с „Тосно“, но передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее. После игры с „Тосно“ я не обвинял игроков. Я сказал, что не могу себе объяснить это. Я не сказал, что я ни при чём, а виноваты они. Я первый виноват. Так как я говорю по-итальянски, может, кто-то понимает сказанное не совсем так.

В тот момент прозвучали эмоции. Я итальянец, мы эмоциональные люди. Я сказал это, даже если не думал этого, но потом я продолжил и сказал: „Ведя со счётом 2:0, недопустимо терять очки, мы должны постыдиться все вместе, нам должно быть стыдно за результат“. Согласны ли игроки? Нужно спросить у них. Мы пообщались, выяснили некоторые моменты и ситуации. Команда никогда не должна расслабляться».

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Все комментарии
Т34
сегодня в 22:17
Прессе надо "жаренное" и они его найдут. Выберут, исковеркают, обвинят, сделают виноватым в том, о чем человек даже и не догадывается. Желательно всем держаться от прессы подальше, но у нас прописывают обязательно идти с ними на контакт, на общение, а отказ может повлечь наказание. Один только вопрос: почему не несут наказание те журналисты, которые пишут ложь и распространяют самые натуральные сплетни в средствах массовой информации?
Крейсер
сегодня в 22:11
Массимо, не надо никому ничего объяснять.
Ток, кто читал интервью полностью, тот всё правильно понял.
Кто видел отрывок интервью - будет бредить до упора.
makkie
сегодня в 22:11
Вот и ответ всем критикам и баламутам.
Но концовка матча с Тосно - это какой-то фарс был 😞
ziborock ответил Чупакабра
сегодня в 22:10
Чупакабра:
Так ты не сказал или это были эмоции??? Что то я вас не понимаю. Сказал не сказал. Лучше бы вы к этому вообще не возвращались.
"Я не сказал, что я ни при чём, а виноваты они. Я первый виноват....В тот момент прозвучали эмоции."
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Кто то двух предложений связать не может?)))
за
сегодня в 22:09
троллей и среди журналюг достаточно!
SpM_ ответил Чупакабра
сегодня в 22:09
Чупакабра:
Так ты не сказал или это были эмоции??? Что то я вас не понимаю. Сказал не сказал. Лучше бы вы к этому вообще не возвращались.
Он совсем другое сказал.
На спорт-экспресс есть, что точно он сказал, а тут на сокере было искажено.
порт
сегодня в 22:08
Отмазка принята.
ziborock
сегодня в 22:08
Массимо,. если бы ты зарегался на Соккере - угорел бы от смеха от Питерских экспертов! Да и вообще - Зенит уже 90 лет флагман Российского футбола)
Чупакабра
сегодня в 22:07
Так ты не сказал или это были эмоции??? Что то я вас не понимаю. Сказал не сказал. Лучше бы вы к этому вообще не возвращались.
SpM_
сегодня в 22:06
Вот это прежний Карера.
Значит наши переводчики никудышные.
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