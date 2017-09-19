Каррера: «После игры с „Тосно“ я не обвинял игроков. Я первый виноват»

Наставник «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Кубанью» в 1/16 финала Кубка России пояснил свою реакцию на результат матча чемпионата России с «Тосно», в котором его команда упустила преимущество в два гола, играя в большинстве:

«Команда была сплочённой всегда, просто не всегда получается то, над чем работаешь. Никогда не было никаких расколов между командой, руководством и тренером. Побеждаем вместе и проигрываем вместе. Кто-то донёс до прессы то, что я сказал после матча с „Тосно“, но передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее. После игры с „Тосно“ я не обвинял игроков. Я сказал, что не могу себе объяснить это. Я не сказал, что я ни при чём, а виноваты они. Я первый виноват. Так как я говорю по-итальянски, может, кто-то понимает сказанное не совсем так.

В тот момент прозвучали эмоции. Я итальянец, мы эмоциональные люди. Я сказал это, даже если не думал этого, но потом я продолжил и сказал: „Ведя со счётом 2:0, недопустимо терять очки, мы должны постыдиться все вместе, нам должно быть стыдно за результат“. Согласны ли игроки? Нужно спросить у них. Мы пообщались, выяснили некоторые моменты и ситуации. Команда никогда не должна расслабляться».

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