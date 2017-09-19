ЦСКА в дополнительное время уступил «Авангарду» и вылетел из Кубка России

«Авангард» обограл ЦСКА в дополнительное время в рамках 1/16 финала Кубка России. Отметим, что «армейцы» отправились на матч без ряда ключевых игроков.
Курск, стадион «Трудовые резервы»
«Авангард» – ЦСКА – 1:0 (0:0)
Голы: Коробов 114 (пен)
«Авангард»: Саутин, Никитин, Дашаев, Концедалов, Багаев, Коробов, Войнов (Митасов 46 (Болов 117)), Гурфов, Нетфуллин, Альшин (Синяев 77), Аппаев.
Главный тренер: Хасанби Биджиев.
ЦСКА: Помазун, Васин, Набабкин, Кучаев, Миланов, Натхо, Олейников, Хосонов, Гордюшенко (Головин 95), Чалов, Оланаре.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
Предупреждения: Натхо 90+2, Набабкин 113.
Судья: Сергей Куликов.
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Черт возьми, до чего было приятно посмотреть, как Авангард возил ЦСКА весь второй тайм, создавая момент за моментом! И красно-синие еще сетовали в сторону Спартака и его матча с Тосно! Не говори "гоп" пока не перепрыгнул.
Черт возьми, до чего было приятно посмотреть, как Авангард возил ЦСКА весь второй тайм, создавая момент за моментом! И красно-синие еще сетовали в сторону Спартака и его матча с Тосно! Не говори "гоп" пока не перепрыгнул.