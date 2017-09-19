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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 Матч завершен Беневенто 0:4 Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Закончился в дополнительное время Авангард Кур 1:0 ЦСКА
17:00 Матч завершен Тюмень 1:2 Тосно
18:00 Матч завершен Волгарь 0:2 Ростов
18:30 Второй тайм доп. времени, 113’ Спартак-Нальчик 0:0 Динамо М
19:00 Матч завершен Кубань 0:2 Спартак М
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ЦСКА в дополнительное время уступил «Авангарду» и вылетел из Кубка России

сегодня, 19:31
АвангардАвангард1 : 0ЦСКАЦСКАЗакончился в дополнительное время

«Авангард» обограл ЦСКА в дополнительное время в рамках 1/16 финала Кубка России. Отметим, что «армейцы» отправились на матч без ряда ключевых игроков.

Курск, стадион «Трудовые резервы»

«Авангард» – ЦСКА – 1:0 (0:0)
Голы: Коробов 114 (пен)

«Авангард»: Саутин, Никитин, Дашаев, Концедалов, Багаев, Коробов, Войнов (Митасов 46 (Болов 117)), Гурфов, Нетфуллин, Альшин (Синяев 77), Аппаев.
Главный тренер: Хасанби Биджиев.

ЦСКА: Помазун, Васин, Набабкин, Кучаев, Миланов, Натхо, Олейников, Хосонов, Гордюшенко (Головин 95), Чалов, Оланаре.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Предупреждения: Натхо 90+2, Набабкин 113.

Судья: Сергей Куликов.

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Все комментарии
spartak kursk
сегодня в 20:55
С победой,родненькие.
Это было супер.!!!!
Спасибо за подаренное настроение.
Чист ответил Evgeny Moreman
сегодня в 20:53
Evgeny Moreman:
Грамотно слили ЦСКА ,куда ещё кубок этот ,что телеге 5 колесо
именно безграмотно проиграли а слив грамотный так не делают хоть пользу какую то имеют
Т34
сегодня в 20:53
ЦСКА вылетел из Кубка России, но я почему-то не расстроился.
Великолепный ответил Пастух
сегодня в 20:52
Пастух:
Я не считаю ещё сезон проваленым. Игра у нас есть,и намного лучше чем ваша. Просто фатальное невезение. Потеряли 3 очка с ЛОКО,3 с конями,2 с Динамо и 2 с Тосно. Во втором круге вернётся сполна.
11 очков отстования от первого места сезон не провален? Ну-ну
AntiherQ1488 ответил RDeanW
сегодня в 20:52
RDeanW:
а кони вообще понимают, что слив кубок, у них за 2 последних сезона в графе "трофеи" гордо значится "0"?
у тебя в цифре 200, опечатка. Но я уверен, что назову их состав, через эти 200 лет. бревно и игнаш.
oFANATo
сегодня в 20:51
ГЛАВНОЕ Л/Ч НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ!
spartach n1
сегодня в 20:50
Не расстраивайтесь кони,бывает !
Главное у игаряна сегодня сухарь и верблюм без желтой !
Чист ответил Михалыч 54
сегодня в 20:50
Михалыч 54:
Видно, ЦСКА прицелился к кубку ЛЧ. Силы бережёт.
разве так берегут силы в дополнительное время игру довели - если бы слить хотели жилы не рвали бы а проиграли в основное время и делу конец
RDeanW
сегодня в 20:50
а кони вообще понимают, что слив кубок, у них за 2 последних сезона в графе "трофеи" гордо значится "0"?
Пастух ответил Великолепный
сегодня в 20:50
Великолепный:
Только Каррере нужно отмазываться за проваленный сезон в чемпионате России и позор с Марибором, вот он и вынужден выставлять основной состав с Кубанью, а была бы возможность то же как и все нормальные команды провел бы ротацию перед Л/Ч)) Но увы не может))
Я не считаю ещё сезон проваленым.
Игра у нас есть,и намного лучше чем ваша.
Просто фатальное невезение.
Потеряли 3 очка с ЛОКО,3 с конями,2 с Динамо и 2 с Тосно.
Во втором круге вернётся сполна.
AntiherQ1488
сегодня в 20:47
А самое смешное, в этой ситуации,
Лизали, не смущаясь, позы и грации,
Богатый транжира, ткнул пальцем по носу,
Рифму, все знают не клуб, а, КОНИ, ВАМ ХОТЬ КОГДА НИТЬ, БЫВАЕТ СТЫДНО?
Великолепный ответил Юргорден -Оленевод
сегодня в 20:46
Юргорден -Оленевод:
Учитесь Кони , как играть надо , после двух ничьих с Грандами Спартак обыгрывает просто блестяще равного по классу соперника! Представляю что будет с каким-то Ливерпулем
Ахахахаха! молодец - плюсую))
Юргорден -Оленевод
сегодня в 20:45
Учитесь Кони , как играть надо , после двух ничьих с Грандами Спартак обыгрывает просто блестяще равного по классу соперника!
Представляю что будет с каким-то Ливерпулем
Михалыч 54
сегодня в 20:44
Видно, ЦСКА прицелился к кубку ЛЧ. Силы бережёт.
Великолепный ответил Пастух
сегодня в 20:44
Пастух:
И ты думаешь мне было приятно эти годы?? Но Спартак взялся за ум,а цска по-ходу наоборот. Как же сейчас радостно смотреть матч в Краснодаре.
Только Каррере нужно отмазываться за проваленный сезон в чемпионате России и позор с Марибором, вот он и вынужден выставлять основной состав с Кубанью, а была бы возможность то же как и все нормальные команды провел бы ротацию перед Л/Ч)) Но увы не может))
Пастух ответил Великолепный
сегодня в 20:41
Великолепный:
А как же твой спартак 16 лет сливал все кубки? И ничья в Лиге чемпионов разная бывает, бывает достойная, как была у ЦСКА с МЮ 3:3 а бывает позорная ничья с середняком Марибором, почувствуй разницу))
И ты думаешь мне было приятно эти годы??
Но Спартак взялся за ум,а цска по-ходу наоборот.
Как же сейчас радостно смотреть матч в Краснодаре.
AntiherQ1488 ответил Balbes77773
сегодня в 20:40
Balbes77773:
Уважаемый,ну когда мы были друзьями с питерскими???ставить лайки и дружить-согласись,разные же вещи!?)
В прошлом сезоне например. Боролись за второе место, вы и они, а у писермана, каждый второй лайк был ваш, конявый. Лишь бы не мы. Вот все, о чем вы думали тогда. А щас, ухмылочка, на моем лице, не такие уж и дружные. А как лизали, как лизали))
Великий Князь
сегодня в 20:40
Так и зарабатывают Бяки-Буки)
Великолепный ответил Пастух
сегодня в 20:38
Пастух:
Почитал на ветке. Ничего нового. Все троли аббревиатуры, как один твердят,кубок нам не нужен,слили,привезли дет.сад.... Да как может считаться профессиональным клуб, которому наплевать на своих болельщиков? Уверен все болелы ждут победы своего клуба,тем более КР скоротечный турнир. Пишите петицию,что бы убрать приставку пфк перед аббревиатурой. П.С. Ничью в ЛЧ с чемпионом своей страны в гостях,некоторые называют позором?? Позор это 4(!) года подряд быть подстилкой в группе. Поздравляю болельщиков цска с очередным годом без трофеев.
А как же твой спартак 16 лет сливал все кубки?
И ничья в Лиге чемпионов разная бывает, бывает достойная, как была у ЦСКА с МЮ 3:3
а бывает позорная ничья с середняком Марибором, почувствуй разницу))
Evgeny Moreman
сегодня в 20:38
Грамотно слили ЦСКА ,куда ещё кубок этот ,что телеге 5 колесо
sir_Alex ответил Великолепный
сегодня в 20:38
Великолепный:
Как раз Оланаре и забил, но гол отменили из за микроскопического положения вне игры))
Так нападающий такого класса должен "трёхи" класть в каждой игре!
AntiherQ1488 ответил Великолепный
сегодня в 20:37
Великолепный:
В том и не прав, потому, что и им нет проку от Л/Ч, пыжутся, пыжутся, а дойти до 1/4 финала Л/Ч так и не могут, как это сделал ЦСКА)) Ну а провас вообще речи не идет - первй раз попали в группу Л/Ч за пять лет и уже Марибору опозорились))
Ух ты, любимые поссорились) Я не буду спрашивать, скока ты им лайков поставил) Лишь бы не мы)
Но все же. Вас то хоть мы уважаем, как соперника, а они, как были проектом, так и закончатся.
Пастух
сегодня в 20:37
Почитал на ветке.
Ничего нового.
Все троли аббревиатуры, как один твердят,кубок нам не нужен,слили,привезли дет.сад....
Да как может считаться профессиональным клуб, которому наплевать на своих болельщиков?
Уверен все болелы ждут победы своего клуба,тем более КР скоротечный турнир.
Пишите петицию,что бы убрать приставку пфк перед аббревиатурой.
П.С. Ничью в ЛЧ с чемпионом своей страны в гостях,некоторые называют позором??
Позор это 4(!) года подряд быть подстилкой в группе.
Поздравляю болельщиков цска с очередным годом без трофеев.
Великолепный ответил sir_Alex
сегодня в 20:36
sir_Alex:
Надо же, Оланаре не забил!
Как раз Оланаре и забил, но гол отменили из за микроскопического положения вне игры))
eaguar
сегодня в 20:36
Будет жребий еще , но :
Пусть Курск поедит в Тамбов ,
Коль нет матча Арсенал - ЦСКА .
Balbes77773 ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:35
AntiherQ1488:
И где факты? Го по списку. А не по 1й игре. Ваша проблема, что вы поверили бомжам. Ставили друг другу лайки, целовались в десна, ненавидели сообща. А потом, они бах и купили на 80 лямов, а вы - никого. И все, больше не друзья. Теперь и вы лузеры ЛЧ, рекордсмены итд. Это не мои комменты, прочитай, что они о вас пишут.
Уважаемый,ну когда мы были друзьями с питерскими???ставить лайки и дружить-согласись,разные же вещи!?)
sir_Alex
сегодня в 20:35
Надо же, Оланаре не забил!
Великолепный ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:34
AntiherQ1488:
А в чем он не прав?)
В том и не прав, потому, что и им нет проку от Л/Ч, пыжутся, пыжутся, а дойти до 1/4 финала Л/Ч так и не могут, как это сделал ЦСКА)) Ну а провас вообще речи не идет - первй раз попали в группу Л/Ч за пять лет и уже Марибору опозорились))
AntiherQ1488 ответил Великолепный
сегодня в 20:33
Великолепный:
Это все от зависти! Мы в Л/Ч а они второй год в Л/Е! Смекаешь?
А в чем он не прав?)
Великолепный ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:32
AntiherQ1488:
Тебе процитировать? ну держи: Ангел неБесГрешен Сегодня 16:58 ответ пользователю cska.78 (раскрыть) Вам то какой прок от ЛЧ? Который год 4-е место занимаете, да рекорды обновляете...
Это все от зависти! Мы в Л/Ч а они второй год в Л/Е! Смекаешь?
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