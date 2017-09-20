Григорян: «Мне нечего доказывать „СКА-Хабаровску“, пусть они мне доказывают»

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян поделился ожиданиями от игры против своего бывшего клуба «СКА-Хабаровска» в 1/16 финала Кубка России, которая состоится сегодня.

«Да, я провёл длительный период карьеры в Хабаровске, но мне нечего стыдиться за проделанную там работу. В 99 играх под моим руководством команда одержала 42 победы. При мне хабаровчане добились максимальных результатов.

Что касается дополнительной мотивации, то для меня таким стимулом является возможность сыграть в следующем раунде с „Зенитом“. Да, до прихода в „Арарат“ для меня очень важно было обыграть „СКА-Хабаровск“. В Премьер-Лиге с „Анжи“ уже встречались с хабаровской командой, но проиграли, хотя играли с преимуществом. Помню, что тогда я действительно по-особому настраивался, было желание непременно обыграть их. Потом я понял, что не стоит так накручивать себя. Я часть истории „СКА-Хабаровска“, и мне доказывать им нечего, скорее, наоборот, пусть они мне что-то доказывают».

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