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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 сегодня Енисей -:- Ахмат
18:00 сегодня Олимпиец -:- Уфа
18:30 сегодня Крылья Советов -:- Локомотив М
19:00 сегодня Арарат М -:- СКА-Хабаровск
19:00 сегодня Факел -:- Амкар
20:00 сегодня Динамо СПб -:- Зенит
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Григорян: «Мне нечего доказывать „СКА-Хабаровску“, пусть они мне доказывают»

сегодня, 11:57
АраратАрарат-:-СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск19:00 Не начался

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян поделился ожиданиями от игры против своего бывшего клуба «СКА-Хабаровска» в 1/16 финала Кубка России, которая состоится сегодня.

«Да, я провёл длительный период карьеры в Хабаровске, но мне нечего стыдиться за проделанную там работу. В 99 играх под моим руководством команда одержала 42 победы. При мне хабаровчане добились максимальных результатов.

Что касается дополнительной мотивации, то для меня таким стимулом является возможность сыграть в следующем раунде с „Зенитом“. Да, до прихода в „Арарат“ для меня очень важно было обыграть „СКА-Хабаровск“. В Премьер-Лиге с „Анжи“ уже встречались с хабаровской командой, но проиграли, хотя играли с преимуществом. Помню, что тогда я действительно по-особому настраивался, было желание непременно обыграть их. Потом я понял, что не стоит так накручивать себя. Я часть истории „СКА-Хабаровска“, и мне доказывать им нечего, скорее, наоборот, пусть они мне что-то доказывают».

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Все комментарии
Адвокат 76
сегодня в 12:05
Будет интересно понаблюдать за этой встречей.
Zimka
сегодня в 12:00
"Я проиграл и понял что это для меня не важно" ясно, понятно, типичный Григорян.
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