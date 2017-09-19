Надсон признался, что хотел бы иметь российский паспорт

Выступающий в составе «Крыльев Советов» бразильский защитник Надсон отметил, что хотел бы получить российский паспорт:

«Я играю в России уже четыре года и хотел бы иметь российский паспорт. Это помогло бы клубу в вопросе с лимитом на легионеров. Такие примеры уже есть в Премьер-Лиге. Гильерме и Марио Фернандес получили российские паспорта и даже получили вызов в сборную.

Русские защитники? В ЦСКА хорошие защитники – братья Березуцкие. Еще мне очень нравится защитник Андрей Семенов из „Терека“ и Георгий Джикия из „Спартака“.

Не скрою, этим летом у меня были предложения. Со мной связывался агент Гильерме и предложил вариант в Израиле. Также меня звали в Грецию и на Кипр».

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