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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
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Орлов: «„Зенит“ подхватил историю с бакланами, над ней посмеялись - это хорошо»

сегодня, 11:22

Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал, чем ему нравится стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

«Таких радостных болельщиков, как сейчас, я ещё не видел в Петербурге. Во-первых, на стадионе много женщин, появились дети. Во-вторых, потрясающе работает клуб перед началом игры — выступают популярные группы, есть променад-зона, где болельщиков разукрашивают в цвета „Зенита“.

Баклан стал маскотом. Удивительное дело — придумали историю, а бакланы, оказывается, вообще не залетают на крышу и ничего не клюют. Но в итоге всё так хорошо получилось, что возле их фигур теперь люди фоткаются. Клуб подхватил эту историю, над ней посмеялись и продолжают смеяться — это хорошо. Футбол и спорт — это радость, улыбки. Народ очень доволен!

Чем мне конкретно нравится стадион, так это четкой логистикой: от трёх станций метро болельщиков везут на бесплатных шаттлах. Так город делает своеобразный подарок зрителям. Налажена дисциплина, всё на высшем уровне. Иностранцы из немецкой телекомпании ZDF, с которыми мы работали во время Кубка Конфедераций, были в восторге — лето, эспланада, всё утопает в зелени, красивая дорога, пейзажи. Это ещё предстоит увидеть болельщикам со всего мира по ходу чемпионата мира. Опять же — Финский залив, летающая тарелка…»

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Все комментарии
Obdulio Varela
сегодня в 12:02
Т34
сегодня в 11:56
Опять же Финский залив, летающая тарелка... и на ней выступают пришельцы из Аргентины. Фантастика! А бакланы? Они оказывается на крышу не залетают и ничего не клюют и как они умудрились столько денег склевать?
Obdulio Varela
сегодня в 11:53
Смитерс
сегодня в 11:50
Бакланы не залетают и не клюют... Поздно метаться. Лазурные уже выбрали себе талисман. Теперь они бакланы.
zenitforfun ответил Мельгарехо
сегодня в 11:49
Мельгарехо:
друг в командировке в Питере был. в одном мелком баре акцию видел: "за каждую 1000 рублей в счете матч на Зенит в подарок". позорище! уже не знаю как народ завлечь.
в чем позор? билеты от 200х рублей как бы..

Стадион в понедельник в 8 вечера на матч с Уфой собирает народу больше чем другие команды в выходные. И людям приятно и окупится быстрее
Obdulio Varela
сегодня в 11:49
Obdulio Varela
сегодня в 11:45
КЭТиК
сегодня в 11:45
Можно теперь на футболке баклана разместить.
LOpp ответил firewing
сегодня в 11:44
firewing:
Историю с бакланами придумали, чтобы отвлечь внимание от хищений средств из бюджета строительства арены и выпустить пар, так что смех для всех плохой, кроме расхитителей.
у нас в стране во всем так, главное отвлечь народ, чтобы не думали о насущном. поэтому появились (появляются): Камеди Клаб, канал ТНТ и СТС, Пуси Райт, Борис Моисеев, Зенит, Сергей Зверев, "Между нами тает лед" и другие интересные вещи.
Chuhanesburg
сегодня в 11:43
    spartach n1
    сегодня в 11:43
    Ювентиец
    сегодня в 11:42
    "Опять же — Финский залив, летающая тарелка…» - вызовите генаське-филологу Госнаркоконтроль... Походу деда подсел на вещества...
    Учитывая, сколько денег вбито в этот стадион (причем денег отнюдь не частных), вход на этот стадион должен быть не просто бесплатным, а еще с блэк-джеком и продажными женщинами...
    spartach n1
    сегодня в 11:39
    Overbeer
    сегодня в 11:38
    в след году в Лиге Чемпионов все вместе поржём)
    firewing
    сегодня в 11:37
    Историю с бакланами придумали, чтобы отвлечь внимание от хищений средств из бюджета строительства арены и выпустить пар, так что смех для всех плохой, кроме расхитителей.
    spartach n1 ответил Мельгарехо
    сегодня в 11:37
    Мельгарехо:
    друг в командировке в Питере был. в одном мелком баре акцию видел: "за каждую 1000 рублей в счете матч на Зенит в подарок". позорище! уже не знаю как народ завлечь.
    Можно так же вторсырьё собирать,сдал 100 бутылок,билет на зенит в подарок !
    Смитерс
    сегодня в 11:36
    Либо Геннаха аццки спалил автора баклановодства, либо одно из двух.
    Гус Пойет
    сегодня в 11:36
    Чует Геша что карьера стремительно движется к должности старшего баклана для фотографирования
    artsinalex
    сегодня в 11:36
    Баклан Орлов или орёл Бакланов?
    Efimych
    сегодня в 11:34
    надать присвоить генделю арлову титул - "баклан №1"
    Мельгарехо
    сегодня в 11:34
    друг в командировке в Питере был. в одном мелком баре акцию видел: "за каждую 1000 рублей в счете матч на Зенит в подарок".

    позорище!
    уже не знаю как народ завлечь.
    Казанский
    сегодня в 11:33
    Клуб подхватил эту историю, над ней посмеялись и продолжают смеяться — это хорошо.
    --------------------
    Порой кажется,что Зенит вообще создали исключительно для смеха)))
    spartach n1
    сегодня в 11:32
    Слова Геннадия ничто иное как птичья солидарность ))
    Аргeнтинeц
    сегодня в 11:32
    Шаттлы? Летающая тарелка?
    Казанский
    сегодня в 11:31
    на стадионе много женщин, появились дети.
    --------------------
    Когда много женщин,то и дети появляются))
    Аденн
    сегодня в 11:27
      Марк Аврелий
      сегодня в 11:25
        Московские бабушки
        сегодня в 11:24
        «„Зенит“ подхватил историю с бакланами, над ней посмеялись - это хорошо»: - заявил главный баклан.
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