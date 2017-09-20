Орлов: «„Зенит“ подхватил историю с бакланами, над ней посмеялись - это хорошо»

Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал, чем ему нравится стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

«Таких радостных болельщиков, как сейчас, я ещё не видел в Петербурге. Во-первых, на стадионе много женщин, появились дети. Во-вторых, потрясающе работает клуб перед началом игры — выступают популярные группы, есть променад-зона, где болельщиков разукрашивают в цвета „Зенита“.

Баклан стал маскотом. Удивительное дело — придумали историю, а бакланы, оказывается, вообще не залетают на крышу и ничего не клюют. Но в итоге всё так хорошо получилось, что возле их фигур теперь люди фоткаются. Клуб подхватил эту историю, над ней посмеялись и продолжают смеяться — это хорошо. Футбол и спорт — это радость, улыбки. Народ очень доволен!

Чем мне конкретно нравится стадион, так это четкой логистикой: от трёх станций метро болельщиков везут на бесплатных шаттлах. Так город делает своеобразный подарок зрителям. Налажена дисциплина, всё на высшем уровне. Иностранцы из немецкой телекомпании ZDF, с которыми мы работали во время Кубка Конфедераций, были в восторге — лето, эспланада, всё утопает в зелени, красивая дорога, пейзажи. Это ещё предстоит увидеть болельщикам со всего мира по ходу чемпионата мира. Опять же — Финский залив, летающая тарелка…»

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