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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 Матч завершен Беневенто 0:4 Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Закончился в дополнительное время Авангард Кур 1:0 ЦСКА
17:00 Матч завершен Тюмень 1:2 Тосно
18:00 Матч завершен Волгарь 0:2 Ростов
18:30 Второй тайм доп. времени, 115’ Спартак-Нальчик 0:0 Динамо М
19:00 Матч завершен Кубань 0:2 Спартак М
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Ганчаренко: «В плотном графике приходится чем-то жертвовать»

сегодня, 20:22
АвангардАвангард1 : 0ЦСКАЦСКАЗакончился в дополнительное время

После фиаско ЦСКА в Кубке России своим мнением поделился главный тренер «армейцев» Виктор Ганчаренко:

«Кубковые матчи нужны, чтобы собирать полные стадионы, как сегодня в Курске. Даже старожилам тяжело вспомнить, когда он так заполнялся. По материалам, которые мы видели, понятно, что ходит мало зрителей. Понимали, что желание хозяев будет огромным, что они будут сверхмотивированны. Мы приехали, чтобы пройти дальше. Мало сделали для того, чтобы выиграть, но потратили много сил. Но мы собрали полный стадион и дали игровую практику тем, кто мало играет. Молодые футболисты попробовали взрослый футбол — в первую очередь, речь про Тикнизяна и Олейникова. Не хотелось играть дополнительное время, но это кубковый матч.

Я не выгляжу слишком огорченным? А как я должен выглядеть? Тренеру тяжело всегда отличать победу от поражения. Если выиграл, многие вещи не замечаются, а поражения отрезвляют.

Дело не во второстепенности турнира, а в том, что очень сильно уплотнился календарь РФПЛ из-за чемпионата мира. У команд же есть 22-23 футболиста, их всех надо использовать. Плюс у нас есть первенство, Лига чемпионов, матчи сборных. Это очень большая нагрузка. Если бы у нас была неделя на подготовку, играл бы основной состав. Но в плотном графике приходится чем-то жертвовать».

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Все комментарии
Морозовский ответил cska1948
сегодня в 20:54
cska1948:
Это наш подарок Курску ко Дню города!
По чём подарок ?
Морозовский ответил cska.78
сегодня в 20:49
cska.78:
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 1/16 Кубка России против «Динамо» (0:4). - Сегодня мы играли в обновленном составе, и весь первый тайм притирались друг к другу. Во втором тайме внесли поправки, и на поле была другая команда. Мы контролировали мяч, но, к сожалению, еще в первом тайме пропустили три мяча. Поздравляю «Динамо» с победой. - Почему «Ростов» играл резервным составом? - У нас плотный график. Мы играем через каждые три дня – это необычно для нашей команды. Приняли такое решение, чтобы игроки основного состава подготовились к «Локомотиву», а футболисты, которые играют меньше – получили практику, - сказал Данияльнц.
Позорник !
mat73
сегодня в 20:48
Слова не мальчика, но уже и не мужчины)))
Брулин
сегодня в 20:45
Да ладно кому вы лепите, думаю всем понятно что слили кубок дабы избавиться от лишней нагрузки и сосредоточиться на Чемпионате и Еврокубках
cska1948 ответил cska.78
сегодня в 20:45
cska.78:
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 1/16 Кубка России против «Динамо» (0:4). - Сегодня мы играли в обновленном составе, и весь первый тайм притирались друг к другу. Во втором тайме внесли поправки, и на поле была другая команда. Мы контролировали мяч, но, к сожалению, еще в первом тайме пропустили три мяча. Поздравляю «Динамо» с победой. - Почему «Ростов» играл резервным составом? - У нас плотный график. Мы играем через каждые три дня – это необычно для нашей команды. Приняли такое решение, чтобы игроки основного состава подготовились к «Локомотиву», а футболисты, которые играют меньше – получили практику, - сказал Данияльнц.
Умные люди, хоть немного разбирающиеся в футболе, всё это прекрасно понимают. А упоротым всё равно ни чего не объяснишь. Так что не тратьте зря время.
ОЛЛС ответил cska1948
сегодня в 20:41
cska1948:
Это наш подарок Курску ко Дню города!
Согласен!)
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:40
Как говорится нет худа без добра.Игры на 3 фронта при такой короткой скамейке не реальны, можно везде проигрывать в виду элементарной усталости игроков.
Болельщики ЦСКА это понимают.Мы всегда с вами и в печали и в радости.
cska.78 ответил Морозовский
сегодня в 20:39
Морозовский:
ПОЗОРНИК !
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 1/16 Кубка России против «Динамо» (0:4).

- Сегодня мы играли в обновленном составе, и весь первый тайм притирались друг к другу. Во втором тайме внесли поправки, и на поле была другая команда. Мы контролировали мяч, но, к сожалению, еще в первом тайме пропустили три мяча. Поздравляю «Динамо» с победой.

- Почему «Ростов» играл резервным составом?
- У нас плотный график. Мы играем через каждые три дня – это необычно для нашей команды. Приняли такое решение, чтобы игроки основного состава подготовились к «Локомотиву», а футболисты, которые играют меньше – получили практику, - сказал Данияльнц.
cevin cigan
сегодня в 20:38
Да там и КОНЮ понятно было!
cska1948 ответил ОЛЛС
сегодня в 20:38
ОЛЛС:
Все нормально.Впереди нас ждут игры РПЛ и ЛЧ! О чем сейчас говорить,а то,что порадовали курян так это здорово!
Это наш подарок Курску ко Дню города!
cska.78 ответил Морозовский
сегодня в 20:36
Морозовский:
ПОЗОРНИК !
Ты забыл как Ростов играл резервом, когда в еврокубках был? Не позорники?
Gunslinger ответил PATRIOT1965
сегодня в 20:36
PATRIOT1965:
А Динамо в кубке не играет? Вроде ничья в основное время,сейчас идет дополнительное время.)))
Так и есть, по нулям пока! :)
Слайш
сегодня в 20:35
19... За те миллионы что они получают совершенно незаслуженно, они должны по три раза в неделю играть весь сезон и не ныть... А тут ёлки палки три турнира сразу, нам тяжело, мы не привыкли, нам трудно, ножки болят...

Ты решил что круто что ты стадион полный собрал? На самом деле ты презрение болельщиков заработал за решение взять такой состав и слить игру...
PATRIOT1965 ответил Gunslinger
сегодня в 20:33
Gunslinger:
Коням простительно, им в ЛЧ на следующей неделе биться, да ещё динамики в субботу! :)
А Динамо в кубке не играет? Вроде ничья в основное время,сейчас идет дополнительное время.)))
loko7
сегодня в 20:33
Честно и по факту. Молодец Гончаренко
PATRIOT1965
сегодня в 20:31
Гончаренко сам признался в сливе.))))Молод еще,не знает,что несет.)))
Морозовский
сегодня в 20:30
ПОЗОРНИК !
ОЛЛС
сегодня в 20:30
Все нормально.Впереди нас ждут игры РПЛ и ЛЧ! О чем сейчас говорить,а то,что порадовали курян так это здорово!
Роман Романов
сегодня в 20:28
В переводе - приобретений нет, основой играть нельзя, на три фронта тоже, хрен с кубком.
Великолепный
сегодня в 20:25
Когда в СМИ появилась информация, что ЦСКА отправился в Курск на матч с "Авангардом" чуть ли не без всех игроков основного состава, стало ясно – в нынешнем кадровом составе армейцам Кубок России в тягость. Никого не купив, бегая одним и тем же составом, необходимо сузить фронт работ до минимума и сосредоточиться на РФПЛ и Лиге чемпионов.
Gunslinger
сегодня в 20:25
Коням простительно, им в ЛЧ на следующей неделе биться, да ещё динамики в субботу! :)
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