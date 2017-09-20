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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
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Бояринцев: «Самедов должен взять на себя бремя лидерства в „Спартаке“»

сегодня, 09:21

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев считает, что команде в этом сезоне не хватает лидера на футбольном поле.

«Сейчас мне вообще сложно сказать, кто возьмет на себя смелость стать настоящим лидером. Вокруг кого должна строиться команда, как на поле, так и в раздевалке. В прошлом году таким, бесспорно, был Глушаков. И Денис с этой ролью справлялся отлично, брал на себя игру, и было видно, что команда вокруг него крепнет день ото дня. Сейчас такого нет. Если у „Спартака“ появится новый лидер, дела точно пойдут резко вверх.

Думаю, Саша Самедов - главный кандидат на эту роль. Как опытный игрок, он вполне может объединить вокруг себя ребят. Все-таки я больше надеюсь на россиян, чем на легионеров „Спартака“. Есть Ребров, Комбаров... А бремя лидерства должен взять на себя Самедов».

В последнем своем матче «Спартак» прошел «Кубань» в 1/16 финала Кубка России.

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Все комментарии
spartak kursk
сегодня в 10:33
Чтобы лидерство не было бременем,набор игроков снова должен стать настоящей семьёй и единым коллективом.
Одеяло должно греть,а не быть яблоком раздора.
Гуливер
сегодня в 10:23
характер продажи арбузов,то что нужно спартачам
oFANATo
сегодня в 10:16
Глушаков будет против, он главный в парилке.
cska.78
сегодня в 10:12
Брал уже, как в матче с Локо :)
Сергеевич вернулся 1 ответил pereletnii
сегодня в 10:10
pereletnii:
Тогда они позовут дэми
pereletnii
Вчера 11:28
ответ пользователю pereletnii (раскрыть)
5-1 проиграл чемпион,знаешь почему?
Потому как липовый он.
А мариборор это только начало позора,вобщем как обычно.
Ты Макс конечно преданый болельщик,но думаю что и ты в глубине души понимаеш что все это миф.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руслан! Чо это было????) Тихо сам собою..) Что ли?)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:06
ПРОМЕС ВЧЕРА ПОКАЗАЛ КТО НОВЫЙ ЛИДЕР В СПАРТАКЕ - НЕ ЗРЯ ЖЕ ОН ПОЦЕЛОВАЛ ЖАНО ПРЯМО НА ПОЛЕ !!!!
pereletnii ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 09:56
Сергеевич вернулся 1:
Коллектив должен выбрать.
Тогда они позовут дэми
Байкал Иркутск
сегодня в 09:56
Отвечу Бояренцеву словами Федуна. Это лидеры для 14-15 мест!
pereletnii ответил Алексей Коротеев
сегодня в 09:55
Алексей Коротеев:
А мне может кто -нибудь сказать ,где этот бабник-симулянт Зе Луиш ?
Зулус он и в африке зулус,адриано топ нап говорили они
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 09:53
Коллектив должен выбрать.
pereletnii
сегодня в 09:53
Целователь штанг+ананидзэ+седой азер,четкий спамовский костяк.
Алексей Коротеев
сегодня в 09:53
А мне может кто -нибудь сказать ,где этот бабник-симулянт Зе Луиш ?
Алексей Коротеев ответил Ternan
сегодня в 09:50
Ternan:
Похоже в Спартаке даже лидерство - это бремя...
А ты пробовал табуном командовать ? Вот попробуй , а мы посмеёмся ! ))
pereletnii
сегодня в 09:50
Седой азербайджанец это топ для спама с восьмого
Викос
сегодня в 09:47
Появится лидер. А опытные люди должны брать на себя ответственность. Еще и Ребров есть как вице-капитан.
Удачи, спартак!
pereletnii
сегодня в 09:47
Арбуз кэп
КЭТиК
сегодня в 09:44
А пока все ноги свесили и едут на Промесе.
drug01
сегодня в 09:43
Какой лидер песок сыпется!
starche
сегодня в 09:41
Не поможет..................
Байкал Иркутск
сегодня в 09:40
Это кто лучше в штрафной нырнёт, тот и лидер получается? Ну тогда понятно, почему Спартак лидер по нырянию!
BP
сегодня в 09:40
Игроки разберутся, но в отсутствии травмированных ребят лидер появится не по указке.
Ternan
сегодня в 09:30
Похоже в Спартаке даже лидерство - это бремя...
Лимита из Томска
сегодня в 09:28
Абсолютно согласна с Бояринцевым, наш Арбуз очень крутой!
Антошка - что-то сник, Педра еще не готов, а Саша и собой хорош, и загорелый!
Короче, то что надо!
Вперед, Спартак!
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