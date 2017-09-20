Бояринцев: «Самедов должен взять на себя бремя лидерства в „Спартаке“»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев считает, что команде в этом сезоне не хватает лидера на футбольном поле.

«Сейчас мне вообще сложно сказать, кто возьмет на себя смелость стать настоящим лидером. Вокруг кого должна строиться команда, как на поле, так и в раздевалке. В прошлом году таким, бесспорно, был Глушаков. И Денис с этой ролью справлялся отлично, брал на себя игру, и было видно, что команда вокруг него крепнет день ото дня. Сейчас такого нет. Если у „Спартака“ появится новый лидер, дела точно пойдут резко вверх.

Думаю, Саша Самедов - главный кандидат на эту роль. Как опытный игрок, он вполне может объединить вокруг себя ребят. Все-таки я больше надеюсь на россиян, чем на легионеров „Спартака“. Есть Ребров, Комбаров... А бремя лидерства должен взять на себя Самедов».

В последнем своем матче «Спартак» прошел «Кубань» в 1/16 финала Кубка России.

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