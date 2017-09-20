Бояринцев: «Самедов должен взять на себя бремя лидерства в „Спартаке“»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев считает, что команде в этом сезоне не хватает лидера на футбольном поле.
«Сейчас мне вообще сложно сказать, кто возьмет на себя смелость стать настоящим лидером. Вокруг кого должна строиться команда, как на поле, так и в раздевалке. В прошлом году таким, бесспорно, был Глушаков. И Денис с этой ролью справлялся отлично, брал на себя игру, и было видно, что команда вокруг него крепнет день ото дня. Сейчас такого нет. Если у „Спартака“ появится новый лидер, дела точно пойдут резко вверх.
Думаю, Саша Самедов - главный кандидат на эту роль. Как опытный игрок, он вполне может объединить вокруг себя ребят. Все-таки я больше надеюсь на россиян, чем на легионеров „Спартака“. Есть Ребров, Комбаров... А бремя лидерства должен взять на себя Самедов».
В последнем своем матче «Спартак» прошел «Кубань» в 1/16 финала Кубка России.
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Одеяло должно греть,а не быть яблоком раздора.
Одеяло должно греть,а не быть яблоком раздора.
Вчера 11:28
ответ пользователю pereletnii (раскрыть)
5-1 проиграл чемпион,знаешь почему?
Потому как липовый он.
А мариборор это только начало позора,вобщем как обычно.
Ты Макс конечно преданый болельщик,но думаю что и ты в глубине души понимаеш что все это миф.
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Руслан! Чо это было????) Тихо сам собою..) Что ли?)
Вчера 11:28
ответ пользователю pereletnii (раскрыть)
5-1 проиграл чемпион,знаешь почему?
Потому как липовый он.
А мариборор это только начало позора,вобщем как обычно.
Ты Макс конечно преданый болельщик,но думаю что и ты в глубине души понимаеш что все это миф.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руслан! Чо это было????) Тихо сам собою..) Что ли?)
Удачи, спартак!
Удачи, спартак!
Антошка - что-то сник, Педра еще не готов, а Саша и собой хорош, и загорелый!
Короче, то что надо!
Вперед, Спартак!
Антошка - что-то сник, Педра еще не готов, а Саша и собой хорош, и загорелый!
Короче, то что надо!
Вперед, Спартак!