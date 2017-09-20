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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
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Безуглов: «Вал травм в „Спартаке“ - скорее общественное мнение»

сегодня, 10:59

Врач сборной России и глава медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов не считает, что в «Спартаке» игроки травмируются слишком часто. По мнению Безуглова, такое впечатление создается из-за широкого освещения жизни команды в СМИ.

«Согласен с вами в том смысле, что вал травм в „Спартаке“ – это, скорее, общественное мнение. Команда всегда на виду, клуб ориентирован на открытость с точки зрения информирования о состоянии здоровья футболистов. Вот и складывается такое впечатление. Есть клубы, где о травмах просто не сообщают, а центральные СМИ не так пристально освещают жизнь команды.

Делать вывод о чем-то аномальном можно, если в команде хотя бы на протяжении 2-3 лет травм значительно больше, чем у других. А говорить о временном отрезке в несколько месяцев абсолютно некорректно. Могу сказать с уверенностью – в „Спартаке“ очень хороший главный врач, в его квалификации сомнений нет».

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Все комментарии
Крейсер ответил Байкал Иркутск
сегодня в 11:55
Байкал Иркутск:
ziborock Сегодня 16:09, редактировал Сегодня 16:12 P.S. Зашел сюда, а здесь два чела, которые меня "заигнорили", и поговорить то не с кем) Скрыть (Вы выбрали игнорирование сообщений этого пользователя) __________________________________________________________________ Обидно, да?
Я тебе случайно нажал на кнопку "Караул". Хотел на соседнюю.

Но хотел спросить именно на эту тему. Ты жмёшь "Караул" машинально всем спартачам, или ты просто козлишь по привычке?
Крейсер ответил ziborock
сегодня в 11:48
ziborock:
Байкал Иркутск, у нас, у русских, есть поговорка про то на кого мы не обижаемся!))) А вот ВОДИТЕЛЬ на меня действительно обиделся за то, что я ему постоянно напоминал как он пришел за наградой как победитель конкурса Зенита с мамкой, фотка была здесь на Соккере!
    Байкал Иркутск ответил Супервайзер
    сегодня в 11:40
    Супервайзер:
    Обидно, когда имеешь такой ник, как у тебя, а полагаешь, что Иркутск ( в 1922-1923 гг. был центром Монголо-Бурятской автономной области, сейчас бурята составляют около 3% населения) находится также далеко от Бурятии, как Москва от Миссисипи.))
    Как мой ник связан с Монголо-Бурятской автономной области и Бурятией?
    Байкал Иркутск ответил Супервайзер
    сегодня в 11:38
    Супервайзер:
    Обидно, когда имеешь такой ник, как у тебя, а полагаешь, что Иркутск ( в 1922-1923 гг. был центром Монголо-Бурятской автономной области, сейчас бурята составляют около 3% населения) находится также далеко от Бурятии, как Москва от Миссисипи.))
    Сам то понял, что написал?
    FROLL 001
    сегодня в 11:37
    Закончился багаж Аленичева. Физрук со своей бандой так подготовил Спартак, что такой вал травмированных.
    за
    сегодня в 11:31
    Тролли Спартака квалифицированно получили по носу.
    Супервайзер ответил Байкал Иркутск
    сегодня в 11:30
    Байкал Иркутск:
    ziborock Сегодня 16:09, редактировал Сегодня 16:12 P.S. Зашел сюда, а здесь два чела, которые меня "заигнорили", и поговорить то не с кем) Скрыть (Вы выбрали игнорирование сообщений этого пользователя) __________________________________________________________________ Обидно, да?
    Обидно, когда имеешь такой ник, как у тебя, а полагаешь, что Иркутск ( в 1922-1923 гг. был центром Монголо-Бурятской автономной области, сейчас бурята составляют около 3% населения) находится также далеко от Бурятии, как Москва от Миссисипи.))
    Крейсер ответил ziborock
    сегодня в 11:27
    ziborock:
    Байкал Иркутск, у нас, у русских, есть поговорка про то на кого мы не обижаемся!))) А вот ВОДИТЕЛЬ на меня действительно обиделся за то, что я ему постоянно напоминал как он пришел за наградой как победитель конкурса Зенита с мамкой, фотка была здесь на Соккере!
      ziborock
      сегодня в 11:19
        Байкал Иркутск
        сегодня в 11:15
        ziborock
        Сегодня 16:09, редактировал Сегодня 16:12

        P.S. Зашел сюда, а здесь два чела, которые меня "заигнорили", и поговорить то не с кем)
        Скрыть (Вы выбрали игнорирование сообщений этого пользователя)
        __________________________________________________________________

        Обидно, да?
        ziborock
        сегодня в 11:09
          Байкал Иркутск
          сегодня в 11:06
          Это мнение тренерского штаба и руководителей команды Спартак, которые постоянно говорят, что череда травм захлестнула команду!!!
          ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
          сегодня в 11:05
          КИТАЙЦА ВЫГНАЛИ С ЕГО МЕТОДИКОЙ ЛЕЧЕНИЯ АНАЛИЗАМИ ТЕПЕРЬ ПОЖИНАЮТ ПЛОДЫ !!!
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