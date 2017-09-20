Безуглов: «Вал травм в „Спартаке“ - скорее общественное мнение»

Врач сборной России и глава медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов не считает, что в «Спартаке» игроки травмируются слишком часто. По мнению Безуглова, такое впечатление создается из-за широкого освещения жизни команды в СМИ.
«Согласен с вами в том смысле, что вал травм в „Спартаке“ – это, скорее, общественное мнение. Команда всегда на виду, клуб ориентирован на открытость с точки зрения информирования о состоянии здоровья футболистов. Вот и складывается такое впечатление. Есть клубы, где о травмах просто не сообщают, а центральные СМИ не так пристально освещают жизнь команды.
Делать вывод о чем-то аномальном можно, если в команде хотя бы на протяжении 2-3 лет травм значительно больше, чем у других. А говорить о временном отрезке в несколько месяцев абсолютно некорректно. Могу сказать с уверенностью – в „Спартаке“ очень хороший главный врач, в его квалификации сомнений нет».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Но хотел спросить именно на эту тему. Ты жмёшь "Караул" машинально всем спартачам, или ты просто козлишь по привычке?
Но хотел спросить именно на эту тему. Ты жмёшь "Караул" машинально всем спартачам, или ты просто козлишь по привычке?
:-))
:-))
Хе-хе-хе.
Боялся, что без мамки награду не отдадут?
:-))
Хе-хе-хе.
Боялся, что без мамки награду не отдадут?
:-))
А вот ВОДИТЕЛЬ на меня действительно обиделся за то, что я ему постоянно напоминал как он пришел за наградой как победитель конкурса Зенита с мамкой, фотка была здесь на Соккере!
А вот ВОДИТЕЛЬ на меня действительно обиделся за то, что я ему постоянно напоминал как он пришел за наградой как победитель конкурса Зенита с мамкой, фотка была здесь на Соккере!
Сегодня 16:09, редактировал Сегодня 16:12
P.S. Зашел сюда, а здесь два чела, которые меня "заигнорили", и поговорить то не с кем)
Скрыть (Вы выбрали игнорирование сообщений этого пользователя)
__________________________________________________________________
Обидно, да?
Сегодня 16:09, редактировал Сегодня 16:12
P.S. Зашел сюда, а здесь два чела, которые меня "заигнорили", и поговорить то не с кем)
Скрыть (Вы выбрали игнорирование сообщений этого пользователя)
__________________________________________________________________
Обидно, да?
P.S. Зашел сюда, а здесь два чела, которые меня "заигнорили", и поговорить то не с кем)
P.S. Зашел сюда, а здесь два чела, которые меня "заигнорили", и поговорить то не с кем)