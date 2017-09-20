Безуглов: «Вал травм в „Спартаке“ - скорее общественное мнение»

Врач сборной России и глава медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов не считает, что в «Спартаке» игроки травмируются слишком часто. По мнению Безуглова, такое впечатление создается из-за широкого освещения жизни команды в СМИ.

«Согласен с вами в том смысле, что вал травм в „Спартаке“ – это, скорее, общественное мнение. Команда всегда на виду, клуб ориентирован на открытость с точки зрения информирования о состоянии здоровья футболистов. Вот и складывается такое впечатление. Есть клубы, где о травмах просто не сообщают, а центральные СМИ не так пристально освещают жизнь команды.

Делать вывод о чем-то аномальном можно, если в команде хотя бы на протяжении 2-3 лет травм значительно больше, чем у других. А говорить о временном отрезке в несколько месяцев абсолютно некорректно. Могу сказать с уверенностью – в „Спартаке“ очень хороший главный врач, в его квалификации сомнений нет».

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