Орлов: «„Динамо СПб“ окажется крепким орешком и даст бой „Зениту“»

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России «Динамо СПб» - «Зенит». Перед поединком Орлов проведет лекцию на стадионе «Крестовский» вместе с Алексеем Стрепетовым.

«Дружеским матч не получится. Динамовцы будут стремиться проявить себя. Так происходит всегда, когда играют команды из разных лиг. Конечно, они полезут вперёд, чтобы показать, на что способны. И, кстати, могут наказать „Зенит“ за любое пижонство. „Динамо“ идёт на третьем месте в ФНЛ. Практика показывает, что команды, переходящие из первой лиги в высшую — такие как „Тосно“, „Арсенал“ или „СКА-Хабаровск“, — всегда сражаются до конца.

Думаю, „Динамо СПб“ окажется крепким орешком и даст бой. В 2010 году на поле было полное превосходство „Зенита“. Трудно предсказать, как будет сейчас».

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