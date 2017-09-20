Орлов: «„Динамо СПб“ окажется крепким орешком и даст бой „Зениту“»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Германия. Бундеслига 2
  • Испания. Кубок
  • Испания. Примера
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Кубок Голландии
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. Кубок России
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 сегодня Енисей -:- Ахмат
18:00 сегодня Олимпиец -:- Уфа
18:30 сегодня Крылья Советов -:- Локомотив М
19:00 сегодня Арарат М -:- СКА-Хабаровск
19:00 сегодня Факел -:- Амкар
20:00 сегодня Динамо СПб -:- Зенит
  • Главные новости
  • Все новости
08:55
Утвержден формат Лиги Наций29
01:41
Голевая серия «Реала» прервалась на 74-м матче. Клуб делит мировой рекорд с «Сантосом»40
00:55
«Реал» дома уступил «Бетису» в первом матче Роналду после дисквалификации387
23:41
«Наполи» за 5 минут забил 3 гола и разгромил «Лацио»58
23:40
«Милан» обыграл СПАЛ с помощью двух пенальти26
10:32
Барриос вывел «Гремио» в полуфинал Кубка Либертадорес0
10:20
Игрокам «Карпат» понадобилась помощь спецназа, чтобы защититься от болельщиков14
09:33
Неизвестные напали на главного тренера загребского «Динамо»
09:21
Бояринцев: «Самедов должен взять на себя бремя лидерства в „Спартаке“»23
09:13
Фил Невилл: «Рэшфорд не хуже Мбаппе и Дембеле»7
08:39
Гюндоган снова получил повреждение10
08:26
Четыре игрока «Лацио» травмировались в матче с «Наполи»5
08:17
Усман Дембеле рассчитывает вернуться в строй через два месяца8
07:55
Сарри: «Мертенс забил гол высочайшего класса»4
07:34
Бош: «Не ожидали такого давления от „Гамбурга“. Так с нами не играл даже „Тоттенхэм“»2
06:51
Аллегри: «Игуаин не забил, но показал хорошее движение»4
06:31
Рамос: «„Реалу“ ранее уже удавалось сокращать большое отставание в Ла Лиге»21
05:58
Моуриньо: «Станет ли английский футбол лучше без Кубка Лиги? Возможно»7
05:28
Быстров о дебюте за «Тосно»: «Надеюсь, будет больше игрового времени»6
05:14
Панченко: «Операция прошла успешно, но форсировать восстановление не буду»6
04:51
Наставник «Бетиса»: «Нужно понимать, что у „Реала“ тоже есть слабые стороны»6
04:30
Конте: «Для „Челси“ важен каждый турнир. Будем биться в каждой игре»4
04:07
Каземиро: «„Реал“ остаётся той же командой, выигрывавшей всё подряд в прошлом сезоне»8
03:47
Форлан: «Дани Алвес отдал мяч Неймару словно его с**ка»23
03:18
Зидан: «Мяч просто не хотел залетать в ворота. В футболе такое случается»12

Орлов: «„Динамо СПб“ окажется крепким орешком и даст бой „Зениту“»

сегодня, 10:10
ДинамоДинамо-:-ЗенитЗенит20:00 Не начался

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России «Динамо СПб» - «Зенит». Перед поединком Орлов проведет лекцию на стадионе «Крестовский» вместе с Алексеем Стрепетовым.

«Дружеским матч не получится. Динамовцы будут стремиться проявить себя. Так происходит всегда, когда играют команды из разных лиг. Конечно, они полезут вперёд, чтобы показать, на что способны. И, кстати, могут наказать „Зенит“ за любое пижонство. „Динамо“ идёт на третьем месте в ФНЛ. Практика показывает, что команды, переходящие из первой лиги в высшую — такие как „Тосно“, „Арсенал“ или „СКА-Хабаровск“, — всегда сражаются до конца.

Думаю, „Динамо СПб“ окажется крепким орешком и даст бой. В 2010 году на поле было полное превосходство „Зенита“. Трудно предсказать, как будет сейчас».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Казанский ответил Гуливер
сегодня в 10:30
Гуливер:
ваш пустырник ,даже ноунейм ваня Грозный брал,не то что наш великий император построил столицу имперского государства за пару часов
Построил потешный городок для европейских князьков)))
Гуливер ответил Казанский
сегодня в 10:28
Казанский:
Согласен,в Казани заборов нет.Здесь не село)))
ваш пустырник ,даже ноунейм ваня Грозный брал,не то что наш великий император построил столицу имперского государства за пару часов
Казанский ответил Гуливер
сегодня в 10:26
Гуливер:
так в казани заборов нету одни мечети и плёнка красивых домов ,как под универсиаду сделана
Согласен,в Казани заборов нет.Здесь не село)))
Гуливер ответил Казанский
сегодня в 10:24
Казанский:
Пока живу в Казани,где не принято писать на заборах))
так в казани заборов нету одни мечети и плёнка красивых домов ,как под универсиаду сделана
Казанский ответил Гуливер
сегодня в 10:23
Гуливер:
а пока живёшь в тарасовке и там написано спартак дай пять!
Пока живу в Казани,где не принято писать на заборах))
Гуливер ответил Казанский
сегодня в 10:22
Казанский:
Жил бы в Питере,написал бы на заборе "Динамо-чемпион")))
а пока живёшь в тарасовке и там написано спартак дай пять!
Гуливер
сегодня в 10:21
Зенит победит 5-0
ПерекатиПоле
сегодня в 10:20
Нужно Геника, от Зенита отодвинуть, пусть динамо комментирует.
Казанский
сегодня в 10:19
Жил бы в Питере,написал бы на заборе "Динамо-чемпион")))
Igo0rek
сегодня в 10:17
С учетом того, что Зенит будет играть резервом, то все шансы есть.
Алексей Буренин
сегодня в 10:16
Зенит может и сдать игру
oFANATo
сегодня в 10:15
Что то берут сомнения, Орлов.
Казанский
сегодня в 10:14
Трудно предсказать, как будет сейчас
---------------------
Как руководство Газпрома и города скажет,так и будет
Аргeнтинeц
сегодня в 10:14
Орлов будет как лектор из «общества по распространению» Карнавальной ночи. Про жизнь на Марсе
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100