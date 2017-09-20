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Силкин: «Увольнение Калитвинцева будет серьезной ошибкой»

сегодня, 13:48

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин вступился за нынешнего рулевого «бело-голубых» Юрия Калитвинцева. По мнению Силкина, украинскому специалисту нужно дать время.

«Юрий Николаевич Калитвинцев - очень грамотный, вдумчивый тренер, и он делает все возможное, чтобы исправить текущее положение. У „Динамо“ непростой период, и принимать решение об увольнении, на мой взгляд, не стоит. Надо дать время человеку привести ситуацию в порядок.

Юра пришел в клуб практически следом за мной. У нас были и остаются нормальные отношения, мы друг друга поддерживали всегда. Я лично видел, как за две недели человек сделал коллектив. Ему удалось объединить ребят, и я точно знаю, что атмосфера в коллективе на данный момент прекрасная.

Задолженность по зарплатам игрокам не может не влиять на настроение команды. Но! Футболисты, выходя на поле, не должны думать о чем-то другом, кроме футбола.

Я примерно знаю, кто хочет сделать из Калитвинцева козла отпущения. Это люди из нового руководства ВФСО „Динамо“, которые пришли на все готовое. Я считаю, что пока у „Динамо“ не будет хозяина, который начнет вкладывать свои средства в клуб, эта песня будет продолжаться. Я слышал о том, что команду может возглавить Рахимов. Но я об этом не думаю, я всецело за Калитвинцева и считаю, что его увольнение будет серьезной ошибкой».

Накануне «Динамо» вылетело из Кубка России.

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Все комментарии
шацк
сегодня в 14:55
Сейчас без Панченко будет еще сложнее, в тем более ближайшие соперники ЦСКА и ЛОКО. Поэтому Калитку пока снимать не будут - зачем нового тренера бросать в пекло. Но зимой снимут Юру - 99%, на его месте сейчас надо писать заяву по собственному и уходить так сказать красиво, не надо ждать пинка.
Sem25 ответил zamsb
сегодня в 14:48
zamsb:
Ребята в Динамо, вы как то определитесь. Перед началом сезона была озвучена задача закрепиться в РФПЛ. В настоящее время положение Динамо как раз соответствует поставленной задаче.
Не соответствует. С прямыми конкурентами сыграли безобразно. Потеряно очень много очков. В год, когда вылетели, после 10-и туров у нас ситуация была лучше. Такими темпами точно путь в фнл.
zamsb
сегодня в 14:21
Ребята в Динамо, вы как то определитесь. Перед началом сезона была озвучена задача закрепиться в РФПЛ. В настоящее время положение Динамо как раз соответствует поставленной задаче.
КЭТиК
сегодня в 14:05
Увольнение - будет ошибкой, а неувольнение - катастрофой.
KINGSof10
сегодня в 14:00
там такое ощущение в защите скоро один ХольмЕн (ударение на Е) играть будет, больше некому
Gotlib
сегодня в 13:57
Силкин - физрук.
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