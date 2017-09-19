Монтелла: «Я хотел подписать Дибалу, когда работал в „Катании“»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла признался, что еще во время работы в «Катании» хотел приобрести нынешнего голеадора «Ювентуса» Пауло Дибалу:

«Я знаю Дибалу уже очень давно. Когда я тренировал „Катанию“, спортивный директор клуба сообщил, что у него есть на примете игрок, похожий на меня. Он говорил о Дибале. Мы хотели его подписать, но тогда он перебрался в „Палермо“».

Сейчас Дибала возглавляет гонку бомбардиров в Серии А, а в последнем матче с «Сассуоло» отметился уже вторым хет-триком в сезоне.

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