Тренер «Монако» посоветовал наставнику ПСЖ самому отдавать указания футболистам

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим не остался в стороне от конфликта, произошедшего в «Пари Сен-Жермене». Напомним, новичок парижан Неймар поспорил с Эдинсоном Кавани за право бить пенальти, после чего подобная ситуация сложилась с исполнением штрафного удара. Конфликт едва не перерос в драку. Жардим дал совет наставнику ПСЖ Унаи Эмери:

«Отдавать указания в каждом моменте — это и есть задача менеджера. Тренер решает, кто будет играть, кому подавать угловые, а кто будет пробивать пенальти».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте