«Енисей» разобрался с «Ахматом» и вышел в 1/8 финала Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России «Енисей» разгромил «Ахмат».
Красноярск, стадион «Футбол-арена Енисей».
«Енисей» - «Ахмат» - 3:0 (1:0)
Голы: Чичерин 35, Кутьин 52, Исаев 71.
«Енисей»: Чепчугов, Мильдзихов, Фатуллаев, Васильев, Чичерин, Семакин, Исаев, Ломакин, Сердеров, Малоян (Камеш 59), Кутьин (Козлов 84).
Главный тренер: Дмитрий Аленичев.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Анхель, Родолфо (Роши 80), Мохаммади, Исмаэль, Швец, Раванелли, Митришев, Садаев, Мбенг (Лео Жаба 57)
Главный тренер: Олег Кононов.
Предупреждения: Сердеров 29.
Судья: Станислав Васильев.
В другом матче раунда курский «Авангард» выбил ЦСКА.
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Следующими Енисей нагибать будет часом не прыщей газпромовских?.
Следующими Енисей нагибать будет часом не прыщей газпромовских?.
PS. Авангард и основу цска уделал бы.
PS. Авангард и основу цска уделал бы.
Очередной позор от команды
Очередной позор от команды
кубок в РОСТОВ привезти!!!
кубок в РОСТОВ привезти!!!
А для клуба это карма за разведение культа личности.
А для клуба это карма за разведение культа личности.