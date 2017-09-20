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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 Матч завершен Енисей 3:0 Ахмат
18:00 7’ Олимпиец 0:0 Уфа
18:30 сегодня Крылья Советов -:- Локомотив М
19:00 сегодня Арарат М -:- СКА-Хабаровск
19:00 сегодня Факел -:- Амкар
20:00 сегодня Динамо СПб -:- Зенит
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«Енисей» разобрался с «Ахматом» и вышел в 1/8 финала Кубка России

сегодня, 16:52
ЕнисейЕнисей3 : 0АхматАхматМатч завершен

В матче 1/16 финала Кубка России «Енисей» разгромил «Ахмат».

Красноярск, стадион «Футбол-арена Енисей».

«Енисей» - «Ахмат» - 3:0 (1:0)
Голы: Чичерин 35, Кутьин 52, Исаев 71.

«Енисей»: Чепчугов, Мильдзихов, Фатуллаев, Васильев, Чичерин, Семакин, Исаев, Ломакин, Сердеров, Малоян (Камеш 59), Кутьин (Козлов 84).
Главный тренер: Дмитрий Аленичев.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Анхель, Родолфо (Роши 80), Мохаммади, Исмаэль, Швец, Раванелли, Митришев, Садаев, Мбенг (Лео Жаба 57)
Главный тренер: Олег Кононов.

Предупреждения: Сердеров 29.

Судья: Станислав Васильев.

В другом матче раунда курский «Авангард» выбил ЦСКА.

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Все комментарии
ОЛЛС
сегодня в 18:06
Это убедительный итог матча.
Сула
сегодня в 17:58
    •BLACK WOLF•
    сегодня в 17:53
    Это не слив. Это Енисей деклассировал кадыровских мажоров.
    zenitforfun
    сегодня в 17:52
    теперь надо чтобы енисей встретился со спартаком.. посмотрели бы как багаж сыграет
    •BLACK WOLF•
    сегодня в 17:50
      Shamil79 ответил cska.78
      сегодня в 17:50
      cska.78:
      Камеш на замену вышел! Еще есть Саркисов и Кичин!
      да...с огласен
      ЭJlvIS
      сегодня в 17:49
      Терек основой играл. Это как понимать?
      Shamil79 ответил 95-shishani-95
      сегодня в 17:49
      95-shishani-95:
      По моему 3 легионера
      да....три легтонера есть...из Армении Киргизии и Латвии...услоно их можно назвать легами. но ведь Ахмат играл практически основой. просто на прогулку приехали? даже 1 грл не захотели забить!!!
      SenoTT
      сегодня в 17:48
      РФС,хорош уже...сделайте этот турнир для людей и команд,которые играть в нем хотят...выгоняйте сразу РФПЛ,а то они скоро перед полуфиналом кубка и прилетать не станут,лишние силы вдруг растратят,на самолет пожалуются...
      kilativ
      сегодня в 17:48
      Уфа тоже сольёт? на Енисей ставочка прошлаа))
      Absinthe3
      сегодня в 17:46
      Радует, что пропасть между РПЛ и ФНЛ - уже вовсе не пропасть. Очень хорошо для конкуренции.
      PS. Авангард и основу цска уделал бы.
      нечитайло
      сегодня в 17:45
      Нужно задуматься о статусе кубка
      cska.78 ответил Shamil79
      сегодня в 17:45
      Shamil79:
      если не ошибаюсь у Енисея нет ни одного легионера....тем более молодцы!!!! кубок может и не возьмут но в ПЛ выйти должны!!!
      Камеш на замену вышел! Еще есть Саркисов и Кичин!
      Owl Fake
      сегодня в 17:44
        вячеслав остапенко
        сегодня в 17:43
        Поздравляю Енисей с убедительной победой
        95-shishani-95 ответил Wolf77785
        сегодня в 17:42
        Wolf77785:
        кубок сенсаций, Авангард,Спартак,Енисей!!
        Думаю клубы РФПЛ, которые проиграли, большинство сливают кубок!
        95-shishani-95 ответил Shamil79
        сегодня в 17:41
        Shamil79:
        если не ошибаюсь у Енисея нет ни одного легионера....тем более молодцы!!!! кубок может и не возьмут но в ПЛ выйти должны!!!
        По моему 3 легионера
        Wolf77785
        сегодня в 17:40
        кубок сенсаций, Авангард,Спартак,Енисей!!
        95-shishani-95
        сегодня в 17:39
        Зачем сливать кубок, если в лиге ничего не светит?
        Очередной позор от команды
        Shamil79
        сегодня в 17:38
        если не ошибаюсь у Енисея нет ни одного легионера....тем более молодцы!!!! кубок может и не возьмут но в ПЛ выйти должны!!!
        Владимир Петрухин
        сегодня в 17:38
        Давайте сливайте все,РОСТОВУ,легче
        кубок в РОСТОВ привезти!!!
        Адвокат 76
        сегодня в 17:30
        Енисей с победой!
        Shamil79
        сегодня в 17:28
        кубок ФНЛ
        Брулин
        сегодня в 17:25
          PATRIOT1965 ответил сканер
          сегодня в 17:23
          сканер:
          Турнир по сливу набирает обороты!интересно как след.пары сыграют?
          также ))))))
          PATRIOT1965 ответил Oliver 095
          сегодня в 17:22
          Oliver 095:
          Их болельщики тоже люди, но увы, они на них кл
          Все наладится,игра только строится ,6 новичков,нужно время.
          сканер
          сегодня в 17:21
          Турнир по сливу набирает обороты!интересно как след.пары сыграют?
          cska.78 ответил Навзир
          сегодня в 17:20
          Навзир:
          Вчера за пони порадоваться успел?
            Oliver 095 ответил PATRIOT1965
            сегодня в 17:20
            PATRIOT1965:
            Но и безхарактерным убожеством называть тоже как то не правильно,ведь люди все таки.
            Их болельщики тоже люди, но увы, они на них кл
            MIvan ответил PATRIOT1965
            сегодня в 17:19
            Думаю все проблемы Терека, "чехарда" с тренерами. Но это на мой взгляд. Извените.
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