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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
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Широков стал советником председателя ВФСО «Динамо» Стржалковского

сегодня, 14:43

Бывший капитан сборной России Роман Широков стал советником председателя ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского.

«Широков стал советником Стржалковского по футболу», — сообщили в пресс-службе общества.

Сейчас 36-летний Широков также возглавляет Общероссийский профессиональный союз футболистов.

Сегодня «Динамо» назначило Алексея Смертина на должность исполняющего обязанности исполнительного директора клуба.

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Все комментарии
Sem25 ответил Colonist
сегодня в 15:05
Colonist:
Вот придумывают должности футболистам! Они же больше ничего делать не умеют, вот и создают видимость работы - советуют! :)
Не тот случай. Широков может вообще не работать, денег нормально заработал за карьеру.
Тут, похоже, Стржалковскому он действительно нужен.
ДАША Д
сегодня в 15:05
Халявная должность за которую очень хорошо платят.
ОЛЛС
сегодня в 15:03
Что за эксперименты с нашим старейшим клубом.Ладно,Широков может быть пользу принесет.Хочется верить.Это же не аут в лице Смертина.
Colonist
сегодня в 14:58
Вот придумывают должности футболистам! Они же больше ничего делать не умеют, вот и создают видимость работы - советуют! :)
шацк
сегодня в 14:53
Широков не так давно говорил, что его совсем не интересует наш чемпионат. Как же он советовать будет?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:49
НАДЕЮСЬ ПОСОВЕТУЕТ ИМ ДОМА СИДЕТЬ
Azu-Killah37
сегодня в 14:47
Человек возглавляющий ОПСФ не интересуется российским футболом
отличный ход! Супер! Так держать!
Sem25
сегодня в 14:45
Неожиданный ход, хоть и оригинальный. Из этого может быть толк.
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