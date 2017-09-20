Широков стал советником председателя ВФСО «Динамо» Стржалковского

Бывший капитан сборной России Роман Широков стал советником председателя ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского.
«Широков стал советником Стржалковского по футболу», — сообщили в пресс-службе общества.
Сейчас 36-летний Широков также возглавляет Общероссийский профессиональный союз футболистов.
Сегодня «Динамо» назначило Алексея Смертина на должность исполняющего обязанности исполнительного директора клуба.
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Тут, похоже, Стржалковскому он действительно нужен.
Тут, похоже, Стржалковскому он действительно нужен.
отличный ход! Супер! Так держать!
отличный ход! Супер! Так держать!