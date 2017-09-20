Cмертин назначен и. о. исполнительного директора «Динамо»

Как и ожидалось, бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин стал исполняющим обязанности исполнительного директора «Динамо». В этой должности он сменил Евгения Кречетова.
Смертин с сентября 2013 года занимал пост советника президента «Динамо», а в 2017-м стал директором по подготовке резерва «бело-голубых». Также летом 2016 года Смертин стал послом ЧМ-2018, а в феврале этого года был назначен на должность инспектора РФС по борьбе с расизмом.
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Был скандал, который замяли... Ведь все понимали, что у советника не может быть таких доходов. Значит...возвращает в РЖД.
Был скандал, который замяли... Ведь все понимали, что у советника не может быть таких доходов. Значит...возвращает в РЖД.