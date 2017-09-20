На матче «Динамо СПб» - «Зенит» ожидается до 35 тысяч болельщиков

Сегодня состоится матч 1/16 финала Кубка России «Динамо СПб» - «Зенит». Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове.

«Динамо» сыграет в бело-синей форме, голкипер — в салатовом. «Зенит» — в белой форме, голкипер — в черном;

На матче ожидается до 35 тысяч зрителей, «Динамо» поддержат до 3 тысяч болельщиков.

Перед игрой экс-футболисты «Зенита» и «Динамо СПб» Геннадий Орлов и Алексей Стрепетов выступят с лекцией в фойе сектора «А» на третьем уровне арены.

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