На матче «Динамо СПб» - «Зенит» ожидается до 35 тысяч болельщиков

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Германия. Бундеслига 2
  • Испания. Кубок
  • Испания. Примера
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Кубок Голландии
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. Кубок России
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 сегодня Енисей -:- Ахмат
18:00 сегодня Олимпиец -:- Уфа
18:30 сегодня Крылья Советов -:- Локомотив М
19:00 сегодня Арарат М -:- СКА-Хабаровск
19:00 сегодня Факел -:- Амкар
20:00 сегодня Динамо СПб -:- Зенит
  • Главные новости
  • Все новости
11:48
Мане: «Почему бы „Ливерпулю“ не обыграть „Спартак“?»53
10:45
В топ-100 самых молодых команд Европы нет ни одного представителя РФПЛ30
08:55
Утвержден формат Лиги Наций46
01:41
Голевая серия «Реала» прервалась на 74-м матче. Клуб делит мировой рекорд с «Сантосом»44
00:55
«Реал» дома уступил «Бетису» в первом матче Роналду после дисквалификации412
13:28
«Атлетико» договорился о покупке Диего Косты за 55 млн евро1
12:28
Маротта: «Если Дибала захочет уйти, его невозможно будет удержать»7
12:16
Дани Алвес организовал ужин для игроков ПСЖ, чтобы уладить конфликт Неймара и Кавани24
11:57
Григорян: «Мне нечего доказывать „СКА-Хабаровску“, пусть они мне доказывают»15
11:32
Против Бартомеу собрано больше 10 тысяч подписей11
11:22
Орлов: «„Зенит“ подхватил историю с бакланами, над ней посмеялись - это хорошо»55
10:59
Безуглов: «Вал травм в „Спартаке“ - скорее общественное мнение»19
10:32
Барриос вывел «Гремио» в полуфинал Кубка Либертадорес5
10:20
Игрокам «Карпат» понадобилась помощь спецназа, чтобы защититься от болельщиков21
10:10
Орлов: «„Динамо СПб“ окажется крепким орешком и даст бой „Зениту“»51
09:33
Неизвестные напали на главного тренера загребского «Динамо»
09:21
Бояринцев: «Самедов должен взять на себя бремя лидерства в „Спартаке“»39
09:13
Фил Невилл: «Рэшфорд не хуже Мбаппе и Дембеле»25
08:39
Гюндоган снова получил повреждение12
08:26
Четыре игрока «Лацио» травмировались в матче с «Наполи»6
08:17
Усман Дембеле рассчитывает вернуться в строй через два месяца13
07:55
Сарри: «Мертенс забил гол высочайшего класса»4
07:34
Бош: «Не ожидали такого давления от „Гамбурга“. Так с нами не играл даже „Тоттенхэм“»2
06:51
Аллегри: «Игуаин не забил, но показал хорошее движение»9
06:31
Рамос: «„Реалу“ ранее уже удавалось сокращать большое отставание в Ла Лиге»34

На матче «Динамо СПб» - «Зенит» ожидается до 35 тысяч болельщиков

сегодня, 13:16
ДинамоДинамо-:-ЗенитЗенит20:00 Не начался

Сегодня состоится матч 1/16 финала Кубка России «Динамо СПб» - «Зенит». Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове.

«Динамо» сыграет в бело-синей форме, голкипер — в салатовом. «Зенит» — в белой форме, голкипер — в черном;

На матче ожидается до 35 тысяч зрителей, «Динамо» поддержат до 3 тысяч болельщиков.

Перед игрой экс-футболисты «Зенита» и «Динамо СПб» Геннадий Орлов и Алексей Стрепетов выступят с лекцией в фойе сектора «А» на третьем уровне арены.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
zenitforfun
сегодня в 13:33
еще бы тысяч 10 пришло и матч стал бы самым посещаемым дерби страны, несмотря на пердивный статус Динамо - собственно вот и все, что нужно знать о московских клубах. Видимо матч с Тосно станет таковым
пелеvin ответил sir_Alex
сегодня в 13:30
sir_Alex:
И тысячи три бакланов))
...ха-ха-ха...ну насмешил...да петросян просто отдыхает...да ты угарный чувак...да просто разрыв....ха-ха-ха...да я под стол сполз вообще...
Морозовский
сегодня в 13:28
Все бакланы слетаются в надежде увидеть хет-трик в исполнении Вани Новосельцева!
Аргeнтинeц
сегодня в 13:23
Генаха перешел на третий уровень
sir_Alex
сегодня в 13:22
И тысячи три бакланов))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100