Кононов: «Поражение от „Енисея“ - это вина „Ахмата“ целиком и полностью»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал вылет своей команды из Кубка России после поражения от «Енисея» (0:3) на стадии 1/16 финала турнира:

«Хочу поздравить „Енисей“ с хорошей игрой и победой! Мне очень понравилась команда, думаю, они не зря занимают лидирующую позицию сейчас в ФНЛ. Желаю им удачи и успехов, чтобы команда была в Премьер-Лиге.

В первую очередь, то, что мы проиграли - это наша вина целиком и полностью, всей команды. Я думаю, что это случилось из-за того, что не смогли ответить тем скоростям, которые предложил „Енисей“. Здесь много факторов, возможно, это связано с дальней поездкой в Хабаровск и сменой часовых поясов. В первую очередь, дело в нас. Хочу извиниться перед всеми болельщиками „Ахмата“.

Насколько для нас был важен Кубок России? Конечно, важен. Мы сегодня играли основным составом, потому что хотели победить. Клуб хочет двигаться вперед, очень важно было сегодня выиграть. „Енисей“ очень организованно играл и заслужил, наверное, победу, хотя по моментам можно поспорить - мы создали немало моментов, но „Енисей“ забивал, а мы - нет».

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