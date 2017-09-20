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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 Матч завершен Енисей 3:0 Ахмат
18:00 81’ Олимпиец 1:0 Уфа
18:30 50’ Крылья Советов 0:0 Локомотив М
19:00 38’ Арарат М 0:0 СКА-Хабаровск
19:00 38’ Факел 0:1 Амкар
20:00 сегодня Динамо СПб -:- Зенит
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Кононов: «Поражение от „Енисея“ - это вина „Ахмата“ целиком и полностью»

сегодня, 18:53
ЕнисейЕнисей3 : 0АхматАхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал вылет своей команды из Кубка России после поражения от «Енисея» (0:3) на стадии 1/16 финала турнира:

«Хочу поздравить „Енисей“ с хорошей игрой и победой! Мне очень понравилась команда, думаю, они не зря занимают лидирующую позицию сейчас в ФНЛ. Желаю им удачи и успехов, чтобы команда была в Премьер-Лиге.

В первую очередь, то, что мы проиграли - это наша вина целиком и полностью, всей команды. Я думаю, что это случилось из-за того, что не смогли ответить тем скоростям, которые предложил „Енисей“. Здесь много факторов, возможно, это связано с дальней поездкой в Хабаровск и сменой часовых поясов. В первую очередь, дело в нас. Хочу извиниться перед всеми болельщиками „Ахмата“.

Насколько для нас был важен Кубок России? Конечно, важен. Мы сегодня играли основным составом, потому что хотели победить. Клуб хочет двигаться вперед, очень важно было сегодня выиграть. „Енисей“ очень организованно играл и заслужил, наверное, победу, хотя по моментам можно поспорить - мы создали немало моментов, но „Енисей“ забивал, а мы - нет».

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Все комментарии
dzvinka
сегодня в 19:32
так заслужил, или наверное?!))
Смитерс
сегодня в 19:26
Давно уже сказано было: "как вы яхту назовёте, так она и поплывёт".
EvgenyS
сегодня в 19:25
Не его это команда.
Owl Fake
сегодня в 19:13
Кавычки можно убрать.
Гавриил ответил cska plus
сегодня в 19:09
cska plus:
Короче, слили. Хотя Енисей крепкий орешек.
главное, что цска вчера не стал сливать, а совершенно по делу проиграл более сильной и классной команде, с бОльшим числом болельщиков.
Михаил Славнов
сегодня в 19:04
Ахмат много сливать стал что-то.
cska plus
сегодня в 19:01
Короче, слили. Хотя Енисей крепкий орешек.
Морозовский
сегодня в 19:00
Ахмат здесь ни при чём.
Брулин
сегодня в 18:57
Извинись (с)Ахмат тебя не простит!!!
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