Пономарёв: «Оланаре или не умеет, или не может играть»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв подвел итоги матча на Кубок России, в котором «армейцы» вылетели из турнира от курского «Авангарда».

«Вчера у футболистов ЦСКА не было настроения играть. Оланаре либо не умеет, либо не может играть. Кирилл Набакин — обидчивый парень. Всех оставили дома, дали отдохнуть, а он играет. Что обижаться? Почти не выходит на поле. В наше время такого не было. С кем только не играли, в любую погоду и на любом поле. Просто выйти поиграть в футбол – удовольствие. Мы даже с полицией Сан-Пауло играли, на ящик водки каждому. Я не понимаю, может у нынешних футболистов одна мысль – денег заработать. Видимо, это так сказывается. Каждый хочет продержаться подольше, где он ещё сможет так зарабатывать? Стараются на всю оставшуюся жизнь накопить хоть миллион долларов. Другая психология у спортсменов сейчас.

Чёрт с ним, с этим Кубком России, но играть надо в каждом матче, а не номер отбывать. Жаль, что Александр Головин пропустит матч с „Динамо“. Один он в команде может бежать с мячом, придержать его. В наше время не отделывались от мяча, а сейчас пас – назад вратарю – пас – вратарю. А все утверждают, что футбол стал скоростным. Какого чёрта скоростным? Я, когда с поля уходил, еле до Тушино доплетался. Крайние нападающие носились, как угорелые, за ними глаз да глаз нужен был. Сейчас таких нет. Парк культуры какой-то для защитников, отдыхай — не хочу».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте